Vulturul Regal și cei doi grifoni, ”acasă, în inima Bucureștiului” pe Palatul Universității GALERIE FOTO

Vulturul Regal și cei doi grifoni au fost amplasați, astăzi, pe Palatul Universității.

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, prezent în studioul DCNews, în cadrul emisiunii DCEdu, anunța amplasarea Vulturului Regal pe clădirea Palatului Universității. ”Este uriaș și este refăcut pentru prima dată de la bombardamentele din 1942-1944” ne spunea el, vestea fiind că ”o să avem vulturul și grifonii puși înapoi pe clădire”.

Astăzi, această veste a devenit realitate, printr-un eveniment despre care Universitatea din București a notat: ”Astăzi răspundem #prezent din Piața Universității. (Re)scriem istorie și aducem acasă, pe Palatul Universității din inima Bucureștiului, vulturul și cei doi grifoni care fuseseră distruși în urma bombardamentelor din 1944.

Prim pas în refacerea frontonului original al Palatului Universității

Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universității din București, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869.

Ansamblul montat astăzi este realizat din bronz și este alcătuit dintr-un vultur cu o greutate de aproximativ o tonă și doi grifoni de aproximativ 300 de kilograme fiecare, ceea ce face ca întreg ansamblul să cântărească 1,6 tone. Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic, fiind realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat și patinat, și are la bază creația originală a sculptorului Karl Storck”.