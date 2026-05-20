Filmul „Mă mut la mama”, care ajunge acum pe marele ecran, nu s-a născut într-un studio de cinema. El s-a născut pe scena teatrului, după mai bine de un deceniu de turnee prin țară și în străinătate, în săli pline și în orașe în care spectatorii veneau să îi revadă de mai multe ori.

Un film născut din trei spectacole care au umplut săli ani la rând

Gabriel Fătu spune pentru DCNews că ideea filmului a venit firesc, după succesul uriaș al trilogiei de teatru care a început în 2009:

”Eu mă gândesc că o parte dintre spectatorii noștri de teatru vor veni și vor dori să vadă acest film pentru că filmul `Mă mut la mama` s-a născut din trei spectacole de teatru pe care noi le-am jucat din 2009 până în 2020, 11 ani, până la pandemie”.

Actorul amintește că primul spectacol îi avea în distribuție pe Adriana Trandafir, Andreas Petrescu și pe el.

”După ce am avut succes cu acest spectacol doi ani, simțeam nevoia unei continuări. Și i-am recomandat lui Andreas: `Mai scrie și partea a doua`. Și zice: `Păi ce să fie?`. Păi mama, care înțelegem că fiind văduvă, are un iubit”.

Din această idee s-a născut și a doua parte, apoi încă o continuare. Publicul a cerut mereu mai mult, iar personajele au continuat să trăiască.

”După încă doi ani de succes și cu «Mă mut la tata», am zis, se simte nevoia și unei continuări, vreau să facem o trilogie de comedie”, mai spune Gabriel Fătu pentru DC News. „`Și acum ce să mai scriu?` Eu îi povesteam, iar el scria, că el scrie foarte bine. Și am zis, acest iubit de care noi tot încercam să scăpăm, descoperim că are și o soție care vine după el și se complică situația. A scris și a zis `cum îl numim?`. Și am zis: îl numim așa, shakespearean, `Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e întrebarea`”.

Spectacolul de teatru care a ajuns la Sala Palatului

Puține producții de teatru independent reușesc să umple săli mari ani la rând. Gabriel Fătu spune că trilogia a depășit orice așteptare.

”Am jucat aceste trei spectacole ani de zile, sute de spectacole prin toată țara, prin toată lumea, că am avut turnee internaționale”.

Mai mult, producția a ajuns și pe scena Sala Palatului.

”Este singurul spectacol de teatru care s-a jucat la Sala Palatului, pe o scenă de 4.000 de locuri. S-a jucat de patru ori”, precizează actorul.

El spune că succesul spectacolelor a fost unul dintre motivele pentru care și-a dorit transformarea poveștii într-un film.

”Era păcat de succesul celor trei spectacole pe care le-am jucat 11 ani”, adaugă Fătu.

Gabriel Fătu: Filmările au durat 11 zile

Dincolo de emoția poveștii, proiectul a venit cu un efort financiar uriaș. Gabriel Fătu a devenit și producător general pentru a putea duce filmul până la capăt: „Andreas s-a apucat să scrie scenariul, eu m-am apucat să strâng bani, că de asta în acest moment sunt și producător general al filmului”.

Actorul spune că proiectul a fost susținut de oameni care au crezut în idee: „Totul este făcut doar din sponsorizări, din investiții de la niște prieteni care au zis: `Hai să punem umărul`. Am adunat echipa, am găsit o casă de producție, ne-am unit toate forțele și am făcut acest film, în care am reușit să mai luăm și alte personaje. Și am reușit să adunăm o distribuție de top. Este un film de calitate, este un film pe care oamenii trebuie să-l vadă pentru că este un film, în primul rând, de familie, pentru familie”.

Gabriel Fătu povestește că filmările au durat doar 11 zile, un ritm extrem de greu pentru o producție de cinema.

”S-a lucrat, s-a muncit foarte mult pentru că a durat doi ani de zile până Andreeas a scris acest scenariu. A durat vreo doi ani și ceva până am reușit să strâng bani și, știți cum e când te apuci de o investiție, de o construcție, la un moment dat se termină banii. Până la urmă, am ajuns în acest final în care toți am pus umărul și filmul este gata.

Am filmat 11 zile, este un record. Prima condiție ca să intri în film era să fii disponibil în perioadele în care era contractată echipa de filmare. Că n-am filmat cu telefonul sau o cameră, erau 50 de oameni. Am lucrat cu microfonul, cu sunetul, cu scenografia, se trăgea dublă după dublă, totul trebuia să iasă perfect. Și filmam de dimineața de la 7 până la 7 seara, 12 ore. Bineînțeles, au fost zile când depășeam. Ne apuca și miezul nopții și a doua zi o luam de la capăt. Dar totul era concentrat pe echipa de filmare, care după alea 11 zile, echipa pleca în altă parte.

Și, cum zice românul, «time is money», fiecare oră de depășire, fiecare zi, însemna alte costuri și alți bani pe care noi, adică eu, producătorul, nu-i mai aveam.

Totul a început de la un «da» spus de domnul Marin Mândrilă, pe care l-am întrebat cam cât costă un film și el mi-a zis `câteva sute de mii de euro`. Și l-am întrebat: `îmi dați și mie să fac un film?` Și a zis `da`. După ce am contractat echipele, mi-au zis, stai puțin că este atât plus TVA, nu intră și actorii, nu intră și scenariul, regizorii”, povestește actorul.

”A fost o muncă titanică de echipă și suntem în momentul în care astăzi, la ora 19:30, este lansarea oficială a filmului, unde vin toți actorii cu familiile, cu prietenii, cu presă, personalități. Până astăzi nu l-a văzut nimeni dintre actori, ei vin la premieră, dar nu știu cum a ieșit. Eu l-am văzut și, bineînțeles, că am văzut etapele de lucru, am văzut și fără sunet și cu sunet, după aia colorizare. Și l-am văzut de câteva ori, dar m-am asigurat și cred, cât mă pricep eu din experiența mea de până acum, că este un film de calitate. Este cu imagine bună, cu sunet bun.

Știți că problema filmelor românești era că înainte mergeai la cinema și auzeai oamenii în sală, `ce-a zis, ce-a zis?` Nu mai există acest «ce-a zis?», se aude perfect. Este o scenă unde eu sunt la ușă la mama care îmi închide ușa în nas și nu-mi deschide, că se pregătea pentru iubit. Și stau la ușă și aștept să-mi deschidă și strig, `mama!` Și se aude departe un câine, după blocuri, pe care eu l-am trezit țipând. Finețuri din acelea de profesioniști.

Și am avut o echipă de oameni profesioniști care s-au implicat și a ieșit un produs de calitate”, mai explică actorul la DC News.

Fătu: ”Nu mai vreau să văd în filmele românești sărăcia”

Una dintre deciziile importante a fost legată de imaginea mamei din film. Gabriel Fătu spune că nu și-a dorit încă o poveste despre bătrânețe și lipsuri.

”Domnul Gelu Colceag a zis că trebuie să găsim o locație într-un cartier mărginaș. Și am zis: `Nu mai vreau să văd asta. Nu mai vreau să văd în filmele românești sărăcia și ce a fost`. Am zis, eu sunt un corporatist care am reușit și i-am cumpărat mamei un apartament frumos în centrul Bucureștiului, să se bucure și ea de viață”, spune actorul.

Maia Morgenstern, Carmen Tănase și Serghei Mizil, într-o distribuție surprinzătoare

Filmul aduce pe ecran și personaje care în spectacole erau doar menționate.

”În spectacole, vecina mamei, tanti Gina, era doar pomenită. Aici o vedem pe doamna Maia Morgenstern”, explică Gabriel Fătu.

Din distribuție mai fac parte Carmen Tănase, Doina Teodoru, Paula Chirilă, Serghei Mizil și Tudor Istodor.

Actorul spune că filmul are și o componentă personală puternică. Copiii apar în producție: ”Eu am doi copii. Joacă și fetița mea de nouă ani în film, care este chiar fata mea. Și copilul lui Andreeas Petrescu, chiar și copilul regizorului. Eu în film și în spectacole am doi copii, fată și băiat. Aici am fată și băiat și sunt și copiii noștri”.

Povestea care vorbește despre iubire la bătrânețe

Tema centrală a filmului rămâne însă relația dintre copii și mama care încearcă să își refacă viața sentimentală.

”O mamă singură, văduvă, care și-a sacrificat viața pentru copiii ei, la 65 de ani încearcă să își trăiască și ea viața liniștită”. Totul se schimbă în momentul în care copiii află că mama are un iubit. ”Suntem îngroziți și avem senzația că mama a luat-o razna și vrem să facem orice ca să o scăpăm de acel individ”.

Filmul merge însă într-o direcție diferită față de clișeele obișnuite. ”Descoperim că, în sinceritatea lui, totuși era un om bun”. Gabriel Fătu spune că una dintre cele mai importante replici din film vorbește despre prejudecățile pe care societatea încă le are legat de iubirea la vârsta a treia. ”Mama spune: `Am un iubit`. Și i se răspunde: `Cum, mamă? Tu, la vârsta ta? Ai 65 de ani!`. Am 65 de ani și? Păi și ce? Gata? Păi cum gata? Nu s-a terminat viața”.

”Dragostea există la orice vârstă”

Actorul spune că acesta este mesajul pe care și-ar dori să îl ia spectatorii cu ei după film: ”Dragostea există la orice vârstă, fiecare om are dreptul la fericire”.

Filmul vorbește și despre acceptare, familie și nevoia oamenilor de a fi înțeleși. ”După toate problemele și după toate răsturnările de situație, există și un happy end pentru că oamenii înțeleg că fiecare are familia lui, dar trebuie să înțelegem că și ceilalți au nevoie și au dreptul la fericire”.

Gabriel Fătu, despre oboseală, fugă și întoarcerea acasă

În interviul acordat pentru DC News, actorul a vorbit și despre momentele în care a simțit nevoia să fugă din București și să se întoarcă în satul natal.

”Eu sunt din satul Lumința, comuna Topolog și am avut momente când clacam și spuneam: `Gata, nu mai pot, mă mut la mama, mă întorc la țară`”, povestește Gabriel Fătu.

Realitatea îl făcea însă să se întoarcă rapid în oraș. ”Ziceam că stau o lună și stăteam trei zile”. Actorul spune că oamenii nu își doresc, de fapt, să renunțe la viața lor. Își doresc doar să găsească puțină liniște: ”Avem doar din când în când nevoie de niște momente de liniște”.

Gabriel Fătu vorbește și despre confuzia pe care oamenii o trăiesc astăzi într-o lume dominată de informații și rețele sociale. Actorul spune că oamenii nu mai știu uneori ce să creadă: ”Suntem bombardați de informații din toate părțile și, la un moment dat, eu chiar am momente când nu știu unde e adevărul”.

Premiera are loc diseară la AFI Cotroceni

O proiecție specială a filmului are loc în această seară la AFI Cotroceni, iar actorii vor vedea pentru prima dată filmul complet împreună cu publicul.

Gabriel Fătu spune că și-a dorit un film accesibil familiilor, fără vulgaritate și fără scene care să îi facă pe părinți să se simtă incomod când merg cu copiii la cinema: ”Este un film la care poți să mergi și cu copiii”.

Iar emoția pe care speră să o lase spectatorilor este... ”cred că mulți se vor regăsi în povestea noastră, cred că mulți se vor bucura să vadă, în primul rând, un film de calitate cu mari actori ai României și cu acea emoție pe care o trăiesc și în familie și cu acea bucurie cu care descoperi că există dragoste la orice vârstă, există iubire, există speranță. Și trebuie să știi atunci când zici `nu mai pot să o iau de la capăt` să zici că `mergem mai departe, undeva există acea rază de lumină și trebuie să o văd și trebuie să mă duc spre ea!`”

------------------------------------------------

Scenariul filmului este inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu, care au cucerit deja publicul din întreaga țară.

Filmul îi reunește pe unii dintre cei mai iubiți actori ai scenei și ecranului: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocia, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil.

Mă mut la mama este regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, după un scenariu semnat de Andreas Petrescu. Din echipa de creație fac parte Alexandru Brendea (director de imagine), Cristian Marin (scenograf), Geanina Pünkösti (designer costume), Sheherezada Kouchaki (make-up artist), Sorina Giurescu (hair stylist), Farhad Hagverdiyev (editor imagine), Sorin Neagu (editor sunet), Pepe Latin Music (muzică originală) și Laurențiu Porumbel(making of).

Producătorii filmului sunt Gabriel Fătu și Mihai Munteanu, iar producători executivi sunt Alexandra Buzoianu și Cristina Poenaru Simion.

Filmul este produs de Fundația Culturală „Teatrul Principal”, cu sprijinul Marivila și Pro Design Tulcea.