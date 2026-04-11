Femeie în vârstă, tâlhărită în plină stradă. Doi tineri au fost reţinuţi
Data publicării: 17:25 11 Apr 2026

Femeie în vârstă, tâlhărită în plină stradă. Doi tineri au fost reţinuţi
Autor: Giorgi Ichim

politist-mort-masina_05130900 Foto: Pixabay

O femeie în vârstă a fost tâlhărită de doi tineri pe o stradă din Baia Mare. Tinerii au fost reţinuţi.

Doi tineri care au tâlhărit o femeie de 73 de ani pe o stradă din municipiul Baia Mare au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunii de tâlhărie şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Baia Mare, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a doi tineri.

"Poliţiştii din Baia Mare au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, pe strada Luptei din localitate, se află o femeie care ar fi fost deposedată prin violenţă de geanta pe care o avea asupra sa. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului unde au identificat victima, o femeie de 73 de ani. Din primele verificări efectuate a reieşit că, în timp ce se deplasa pe trotuarul străzii Iuliu Maniu din municipiul Baia Mare, persoane necunoscute ar fi deposedat-o de geantă, iar ulterior s-ar fi dezechilibrat şi s-ar fi lovit cu capul de gardul unui imobil. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a spus Mihaela Ardelean, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, în urma activităţilor investigativ-operative efectuate de poliţiştii din municipiul Baia Mare, au fost identificate cele două persoane bănuite de comiterea faptei, fiind vorba despre doi tineri de 18, respectiv 19 ani.

"Având în vedere întregul material probator existent, în cursul zilei de azi, cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş. Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale", a precizat Mihaela Ardelean.

