Ping-pong administrativ cu tezaurul românesc. Conducerea Muzeului Național de Istorie răbufnește după declarațiile ministrului Culturii

Ministrul dă vina pe conducerea muzeului iar MNIR spune că problema este, de fapt, rotația miniștrilor care nu cunosc prioritățile și nu se hotărăsc în vederea depozitării tezaurului pe parcursul consolidării clădirii.

În urma degradării continue de-a lungul anilor, spațiul expozițional s-a restrâns tot mai mult iar scandalul furtului Coifului de la Coțofenști a inflamat și mai rău această problemă.

Recent, ministrul Culturii András Demeter a făcut o declarație dură care a fost urmată de o replică a conducerii MNIR, într-o conferință de presă susținută luni, 26 ianuarie.

„Managementul nu a fost capabil să identifice o alternativă sigură sau cât de cât sigură și nu și-a asumat responsabilitatea opțiunii și a evacuării bunurilor, astfel încât să se creeze frontul de lucru.

Din acest motiv s-au pierdut bani, s-a intrat în conservare, s-a pornit restrângerea întregului, iar spațiul, care oricum era insuficient pentru expunere, s-a restrâns mult mai mult.

Acest management este format dintr-un director general, din unul sau mai mulți directori generali sau adjuncți și altele asemenea, dintr-un consiliu administrativ și dintr-un consiliu științific.

Este, așadar, o întreagă infrastructură moștenită din socialism, prezervată mult și bine, dar care, din păcate, își dovedește nefuncționalitatea”, declara recent ministrul la Euronews Romania.

Conferința de presă de astăzi susținută de o parte a conducerii a venit cu o serie de clarificări în cazul acestor declarații ale ministrului.

Faza D.A.L.I a contenit

Deși au început demersurile unei mari restaurări și reconsolidări, lucrările s-au împotmolit la start. În momentul de față, sunt în faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) iar peste un an este așteptată licitația pentru proiectarea și executarea lucrărilor, doar dacă se găsește în timp util o alternativă pentru depozitarea bunurilor de patrimoniu, a cărui proces, spune directorul adjunct, durează cam un an de zile.

Directorul adjunct interimar al muzeului, Mihaela Simion spune că a înaintat ministerului mai multe variante pentru închirierea sau cumpărarea de spații de depozitare a acestor obiecte de patrimoniu, însă mereu au întâmpinat probleme, chiar dacă s-au alocat bani pentru alte muzee din țară.

„Am supus atenției Ministerului Culturii, chiar s-a format o comisie, nu avem niciun răspuns. Am găsit un spațiu de vânzare, comisia a fost de acord, s-au schimbat miniștri, pentru că aici este problema, schimbarea miniștrilor. O luăm de la capăt, nu se transmite, nu se ține o legătură a fiecărui ministru. Dacă i-a plăcut spațiul, cel care a venit a zis că este prea mult și că nu se poate.

Trebuie să ne grăbim și mutarea nu durează o săptămână cu muncă voluntară, durează cam peste un an de zile această mutare, nu ne putem muta așa. Haideți să ne punem problema că vine acest constructor căruia noi suntem acuzați că nu am făcut front de lucru, asta este problema”, a mai declarant Mihaela Simion, director adjunct interimar al Muzeului Național de Istorie al României.

17 milioane de bunuri culturale

Pentru a înțelege amplitudinea problemei, trebuie să știm mai multe despre cantiatea și valoarea obiectelor care trebuie strămutate pe parcursul lucrărilor. Conducerea a oferit și aceste informații presei.

„În această clădire este cea mai mare concentrare de avuție, după Banca Națională. Da, aici, în această clădire, este vorba de peste 16-17 milioane de bunuri culturale, pentru că, nu-i așa, tot la Muzeul Național este excepțional colecție filatelică a României (…) Valoarea bunurilor depășește miliardul (lei-n.r.). Suntem în proces de reevaluare continuă. Nu este o sumă fixă.” a mai declarant directorul adjunct interimar.

Urmăriți mai jos un reportaj realizat de echipa DCNewsTV la Muzeul Național de Istorie.