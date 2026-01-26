€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Eveniment Ping-pong administrativ cu tezaurul românesc. Conducerea Muzeului Național de Istorie răbufnește după declarațiile ministrului Culturii
Data actualizării: 17:07 26 Ian 2026 | Data publicării: 16:59 26 Ian 2026

Ping-pong administrativ cu tezaurul românesc. Conducerea Muzeului Național de Istorie răbufnește după declarațiile ministrului Culturii
Autor: Vlad Roibu

Palatul_Postelor_(Muzeul_National_de_Istorie_al_Romaniei)

Tezaurul de la Muzeul Național de Istorie al României, o carte de vizită a românilor, zace sub tavane șubrede.

Ministrul dă vina pe conducerea muzeului iar MNIR spune că problema este, de fapt, rotația miniștrilor care nu cunosc prioritățile și nu se hotărăsc în vederea depozitării tezaurului pe parcursul consolidării clădirii.

În urma degradării continue de-a lungul anilor, spațiul expozițional s-a restrâns tot mai mult iar scandalul furtului Coifului de la Coțofenști a inflamat și mai rău această problemă.

Recent, ministrul Culturii András Demeter a făcut o declarație dură care a fost urmată de o replică a conducerii MNIR, într-o conferință de presă susținută luni, 26 ianuarie.

„Managementul nu a fost capabil să identifice o alternativă sigură sau cât de cât sigură și nu și-a asumat responsabilitatea opțiunii și a evacuării bunurilor, astfel încât să se creeze frontul de lucru.

Din acest motiv s-au pierdut bani, s-a intrat în conservare, s-a pornit restrângerea întregului, iar spațiul, care oricum era insuficient pentru expunere, s-a restrâns mult mai mult.

(…)

Acest management este format dintr-un director general, din unul sau mai mulți directori generali sau adjuncți și altele asemenea, dintr-un consiliu administrativ și dintr-un consiliu științific.

Este, așadar, o întreagă infrastructură moștenită din socialism, prezervată mult și bine, dar care, din păcate, își dovedește nefuncționalitatea”, declara recent ministrul la Euronews Romania.

Conferința de presă de astăzi susținută de o parte a conducerii a venit cu o serie de clarificări în cazul acestor declarații ale ministrului.

Ping-pong administrativ cu tezaurul. Conducerea Muzeului Național de Istorie al României răbufnește după declarațiile ministrului Culturii

Faza D.A.L.I a contenit

Deși au început demersurile unei mari restaurări și reconsolidări, lucrările s-au împotmolit la start. În momentul de față, sunt în faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) iar peste un an este așteptată licitația pentru proiectarea și executarea lucrărilor, doar dacă se găsește în timp util o alternativă pentru depozitarea bunurilor de patrimoniu, a cărui proces, spune directorul adjunct, durează cam un an de zile.

Directorul adjunct interimar al muzeului, Mihaela Simion spune că a înaintat ministerului mai multe variante pentru închirierea sau cumpărarea de spații de depozitare a acestor obiecte de patrimoniu, însă mereu au întâmpinat probleme, chiar dacă s-au alocat bani pentru alte muzee din țară.

„Am supus atenției Ministerului Culturii, chiar s-a format o comisie, nu avem niciun răspuns. Am găsit un spațiu de vânzare, comisia a fost de acord, s-au schimbat miniștri, pentru că aici este problema, schimbarea miniștrilor. O luăm de la capăt, nu se transmite, nu se ține o legătură a fiecărui ministru. Dacă i-a plăcut spațiul, cel care a venit a zis că este prea mult și că nu se poate.

(…)

Trebuie să ne grăbim și mutarea nu durează o săptămână cu muncă voluntară, durează cam peste un an de zile această mutare, nu ne putem muta așa. Haideți să ne punem problema că vine acest constructor căruia noi suntem acuzați că nu am făcut front de lucru, asta este problema”, a mai declarant Mihaela Simion, director adjunct interimar al Muzeului Național de Istorie al României.

Ping-pong administrativ cu tezaurul. Conducerea Muzeului Național de Istorie al României răbufnește după declarațiile ministrului Culturii

17 milioane de bunuri culturale

Pentru a înțelege amplitudinea problemei, trebuie să știm mai multe despre cantiatea și valoarea obiectelor care trebuie strămutate pe parcursul lucrărilor. Conducerea a oferit și aceste informații presei.

„În această clădire este cea mai mare concentrare de avuție, după Banca Națională. Da, aici, în această clădire, este vorba de peste 16-17 milioane de bunuri culturale, pentru că, nu-i așa, tot la Muzeul Național este excepțional colecție filatelică a României (…) Valoarea bunurilor depășește miliardul (lei-n.r.). Suntem în proces de reevaluare continuă. Nu este o sumă fixă.” a mai declarant directorul adjunct interimar.

Urmăriți mai jos un reportaj realizat de echipa DCNewsTV la Muzeul Național de Istorie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ambasadoarea Lavinia Ochea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”
Publicat acum 10 minute
Ping-pong administrativ cu tezaurul românesc. Conducerea Muzeului Național de Istorie răbufnește după declarațiile ministrului Culturii
Publicat acum 48 minute
Proiectele României pentru finanțarea prin Programul SAFE. Anunțurile zilei de la Guvern / video
Publicat acum 57 minute
România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Jannik Sinner și Ben Shelton, adversari în sferturi de finală la Australian Open
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 57 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 18 ore si 8 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close