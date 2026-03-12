Ambasadorul George Bologan atrage atenția asupra pericolelor inteligenței artificiale

Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a subliniat joi la Oradea responsabilitatea comunicatorilor creştini într-o epocă dominată de tehnologia digitală şi inteligenţa artificială, avertizând că progresul tehnologic nu trebuie să înlocuiască gândirea critică şi dimensiunea umană a comunicării.

Declaraţiile au fost făcute în în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, în cadrul festivităţii de deschidere a Întâlnirii Naţionale a Operatorilor Media Catolici din România, organizată în perioada 12-14 martie de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, la care participă peste 40 de specialişti mass-media din întreaga ţară şi din străinătate.

Mesajele liderilor Bisericii

Evenimentul a fost deschis de episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, urmat de intervenţiile arhiepiscopului major Claudiu Lucian Pop, ale episcopului romano-catolic de Oradea, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din România (CER), Bocskei Laszlo, precum şi ale ambasadorului George Bologan.

Episcopul Virgil Bercea a amintit, în debut, comemorarea a 185 de ani de la moartea lui Iosif Vulcan, fondatorul revistei "Familia", ce va fi marcată în 31 martie prin amplasarea unui basorelief pe casa memorială din Holod. El a făcut referire şi la mesajul Papei pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale, subliniind că mass-media trebuie să ofere "chip şi voce persoanei umane".

"Şi pe mine mă fascinează inteligenţa artificială, la 69 de ani. Există însă riscul să oferim prea multă încredere algoritmilor şi să pierdem gândirea critică, creativitatea şi responsabilitatea personală", a spus episcopul, pledând pentru cooperare între legislativ, mass-media, educatori şi societatea civilă pentru stabilirea unor limite clare în folosirea noilor tehnologii.

Nunţiul apostolic în România, Miguel Maury Buendia, a transmis într-un mesaj că misiunea comunicării este de a crea dialog şi cultură, nu noi "Turnuri Babel". În acelaşi timp, mediul digital oferă oportunităţi importante pentru misiunea Bisericii, cu condiţia evitării transformării internetului într-o "piaţă religioasă". 'Comunicarea nu este doar transmitere de informaţii, ci este crearea unei culturi, a unor ambiente umane şi digitale care să devină spaţii de dialog', a transmis nunţiul.

Arhiepiscopul major Claudiu Lucian Pop a vorbit despre responsabilitatea de a răspunde provocărilor prezentului "cu privirea şi glasul lui Dumnezeu", îndemnând comunicatorii să transmită mesajul credinţei astfel încât să lumineze sufletele celor care îi ascultă.

Comunicarea creștină în limbajul lumii moderne

La rândul său, episcopul Bocskei Laszlo a reamintit un verset din Sfânta Scriptură - "Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune" - subliniind că misiunea comunicării creştine este de a transmite acest mesaj prin limbajul şi mijloacele moderne. "Toate sunt bune atunci când sunt în corelaţie, în armonie cu planul lui Dumnezeu care este iubire", a spus Bocskei.

În intervenţia sa, ambasadorul George Bologan a vorbit despre importanţa spiritului de echipă între comunicatorii creştini şi despre vocaţia lor de a "construi şi edifica" prin responsabilitatea faţă de "cuvântul care zideşte".

Diplomatul a insistat asupra nevoii de alfabetizare digitală şi dezvoltare a gândirii critice, avertizând că delegarea excesivă a deciziilor către inteligenţa artificială poate avea efecte negative asupra dezvoltării umane.

"Omul nu poate fi înlocuit de tehnologie. Inteligenţa artificială trebuie să fie un suport, nu să înlocuiască persoana umană", a declarat Bologan.

Discursul său a fost structurat în jurul demnităţii persoanei în comunicare, provocărilor aduse de tehnologia digitală, necesităţii alfabetizării media şi rolului comunicatorilor creştini în mediul online, pe care l-a descris drept un "nou areopag" al societăţii contemporane.

Riscurile mediului digital: Manipulare și polarizare

Ambasadorul a atras atenţia asupra riscurilor generate de deepfake-uri, manipulare informaţională şi algoritmi care pot crea "bule informaţionale" şi polarizare socială.

În acest context, el a subliniat că provocarea actuală nu este doar tehnologică, ci şi antropologică: păstrarea elementelor care definesc umanitatea în mijlocul progresului digital.

"Cred că este foarte important să aibă loc astfel de întâlniri pentru a promova o alfabetizare digitală, care să ajute la dezvoltarea gândirii critice şi creşterea în libertate a spiritului. Omul nu poate fi înlocuit de tehnologie. Să o folosim, dar să nu ne lăsăm folosiţi de ea. Aceasta trebuie să fie un suport, un aliat, un instrument, nu să înlocuiască persoana umană. Efectele delegării de atribuţii inteligenţei artificiale pot fi novice pentru dezvoltarea integrală a omului", a concluzionat, joi, pentru AGERPRES, ambasadorul George Bologan.

Întâlnirea Naţională a Operatorilor Media Catolici din România are loc sub genericul propus de Papa Leon al XIV-lea, "A avea grijă de glasul şi chipul omului". Evenimentul include sesiuni de conferinţe şi ateliere de lucru susţinute de invitaţi din ţară şi din străinătate, momente de dialog profesional, celebrări liturgice în rit greco-catolic şi latin, Calea Sfintei Cruci în Catedrala Greco-Catolică "Sf. Nicolae" precum şi activităţi culturale dedicate vizitei oraşului Oradea.