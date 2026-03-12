€ 5.0937
DCNews Stiri Benzina și motorina se scumpesc rapid în România, pe fondul războiului din Iran. Prețurile la pompă în București
Data publicării: 10:10 12 Mar 2026

Benzina și motorina se scumpesc rapid în România, pe fondul războiului din Iran. Prețurile la pompă în București
Autor: Tiberiu Vasile

Prețul motorinei în România crește în continuare: Adepăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay

Războiul declanșat în Iran se resimte și la pompele din România. Blocarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz a dus la creșteri semnificative ale prețurilor.

Războiul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului a lovit din plin și la pompele din România, nu doar în alte părți ale planetei. Blocarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz a împins cotațiile internaționale ale Brent-ului în sus, iar efectul se vede clar. Potrivit aplicațiilor de monitorizare a prețurilor, precum Monitorul Prețurilor, realizat de Consiliul Concurenței din România, benzina standard a ajuns la 8,31-8,32 lei/litru în zonele centrale ale Capitalei, iar motorina standard a ajuns deja la 8,75-8,87 lei/litru.

Benzină

Potrivit datelor actualizate azi-dimineață din aplicațiile de monitorizare, în zona Intercontinental, Mihai Vodă, Strada Mântuleasa, benzina standard se găsește la 8,32 lei/litru la stațiile cele mai apropiate (sub 1,5 km de centrul orașului). Pe Vasile Lascăr prețul scade chiar la 8,31 lei/litru. Puțin mai departe, în zonele Mihai Eminescu sau Veniamin Costache, lângă parcul Carol I, nivelul rămâne tot la 8,32 lei. În schimb, în apropierea intersecțiilor Coposu sau Coșbuc, prețurile urcă la 8,87 lei – o diferență de peste 50 de bani față de cele mai bune oferte din centru.

Motorină

La motorină creșterea e și mai vizibilă. În aceeași zonă centrală (Intercontinental, Mihai Eminescu, Vasile Pârvan) prețul standard este de 8,76 lei/litru. La Vitan se ajunge la 8,75 lei, iar în zonele Rahovei și Cotroceni rămâne tot la 8,76–8,78 lei. Totuși, spre Gara de Nord, Progresului sau zonele adiacente, motorina sare la 8,86–8,87 lei/litru.

Diferența față de acum două săptămâni este clară. Un plin obișnuit de 50 de litri costă azi cu 15–25 de lei mai mult, indiferent dacă alimentezi benzină sau motorină. Analiștii estimează că trendul ascendent va continua. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu nu se calmeză în următoarele 7–10 zile, prețurile la benzină și motorină ar putea crește cu încă 10–15 bani pe litru până la sfârșitul lunii. Scenariul cel mai pesimist vorbește chiar de 9,00–9,10 lei/litru în București până la Paște, în cazul în care fluxurile de petrol prin Hormuz rămân perturbate.

Guvernul urmărește atent evoluția. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat deja că se lucrează la mai multe scenarii de intervenție pentru a nu lăsa prețurile să treacă de 10 lei/litru. O soluție ar putea fi, teoretic, o scădere a accizelor. Până acum, creșterile din România au fost relativ mai temperate decât în alte state europene, dar nimeni nu garantează că trendul se oprește aici. 

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu combustibilul în urma crizei din Iran? Bogdan Ivan: România a rămas pe picioare. E o cursă globală
 

