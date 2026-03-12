€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Viktor Orban îl atacă pe Nicu Ștefănuță și ironizează economia României
Data actualizării: 11:48 12 Mar 2026 | Data publicării: 11:37 12 Mar 2026

Viktor Orban îl atacă pe Nicu Ștefănuță și ironizează economia României
Autor: Tiberiu Vasile

viktor orban zambaret Viktor Orban, premierul Ungariei. Foto: Agerpres

Tensiunile politice dintre Viktor Orban și Nicu Ștefănuță au escaladat. Premierul Ungariei îl atacă pe vicepreședintele Parlamentului European și face remarci ironice la adresa economiei României.

Viktor Orban, premierul Ungariei, l-a atacat public pe Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, după ce acesta a făcut apel la maghiari să voteze cu opoziția de la Budapesta. Mesajul liderului ungar include și observații ironice la adresa economiei României, într-un context deja tensionat între cei doi politicieni.

Orban pune accent pe prioritățile Ungariei

În declarația sa postată pe rețeaua socială X, Viktor Orban a comparat modul în care diferite țări europene gestionează economia cu politicile implementate în Ungaria. Premierul a subliniat că guvernul său prioritizează cetățenii, spre deosebire de Bruxelles și implicit România. Printre realizările menționate se numără sprijinul pentru familii, creșterea salariului minim și scutirea de impozit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii.

Mesajul complet al lui Viktor Orban

„Vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să aruncați o privire în jurul Europei.

Pe întreg continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care vor să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozit pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am crescut salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pentru tineri și am extins sprijinul pentru familii.

Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să îi aruncăm către Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi ne punem oamenii pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac orice comentariu despre starea economiei României.”

Reacția lui Nicu Ștefănuță la replicile lui Orban

Europarlamentarul român nu a rămas indiferent. În mai multe rânduri l-a criticat dur premierul ungar și a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă cetățenii.

Ștefănuță a declarat din Parlamentul European: „Vreau astăzi să încurajez toți maghiarii din Transilvania să meargă la vot, să participe, să se înscrie. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții foarte foarte mare, corupția. Dumneavostră atacați Europa ca fiind inamicul și nu parte a soluției? Găsiți fantezii imaginare ca să rezolvați problema maghiarilor de rând?

Un vot responsabil contribuie la drumul european al țărilor, un drum pe care l-au avut de secole. Ungaria a fost mereu în mijlocul Europei și trebuie să rămână acolo. Acolo îi este locul. Orbán Viktor, semmi nem tart örökké! (n.r. traducere - „Viktor Orban, nimic nu durează pentru totdeauna!”)”. 

Discuțiile dintre Viktor Orban și Nicu Ștefănuță evidențiază diferențele de viziune între Budapesta și Bruxelles. În centrul polemicii se află politica economică și prioritizarea cetățenilor, dar și situația României, pe care Orban a ales să o ironizeze indirect. 

CITEȘTE ȘI: Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
europa
viktor orban
nicu stefanuta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Publicat acum 19 minute
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Publicat acum 20 minute
Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 40 minute
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Publicat acum 52 minute
Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close