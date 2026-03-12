Viktor Orban îl atacă pe Nicu Ștefănuță și ironizează economia României

Viktor Orban, premierul Ungariei, l-a atacat public pe Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, după ce acesta a făcut apel la maghiari să voteze cu opoziția de la Budapesta. Mesajul liderului ungar include și observații ironice la adresa economiei României, într-un context deja tensionat între cei doi politicieni.

Orban pune accent pe prioritățile Ungariei

În declarația sa postată pe rețeaua socială X, Viktor Orban a comparat modul în care diferite țări europene gestionează economia cu politicile implementate în Ungaria. Premierul a subliniat că guvernul său prioritizează cetățenii, spre deosebire de Bruxelles și implicit România. Printre realizările menționate se numără sprijinul pentru familii, creșterea salariului minim și scutirea de impozit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii.

Mesajul complet al lui Viktor Orban

„Vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le țineți lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră. Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să aruncați o privire în jurul Europei.

Pe întreg continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici. Între timp, în Ungaria am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care vor să lucreze, am introdus scutirea pe viață de impozit pe venit pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am crescut salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pentru tineri și am extins sprijinul pentru familii.

Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria, în loc să îi aruncăm către Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica de la Bruxelles și prioritățile Ungariei: noi ne punem oamenii pe primul loc! Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut să fac orice comentariu despre starea economiei României.”

Reacția lui Nicu Ștefănuță la replicile lui Orban

Europarlamentarul român nu a rămas indiferent. În mai multe rânduri l-a criticat dur premierul ungar și a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă cetățenii.

Ștefănuță a declarat din Parlamentul European: „Vreau astăzi să încurajez toți maghiarii din Transilvania să meargă la vot, să participe, să se înscrie. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții foarte foarte mare, corupția. Dumneavostră atacați Europa ca fiind inamicul și nu parte a soluției? Găsiți fantezii imaginare ca să rezolvați problema maghiarilor de rând?

Un vot responsabil contribuie la drumul european al țărilor, un drum pe care l-au avut de secole. Ungaria a fost mereu în mijlocul Europei și trebuie să rămână acolo. Acolo îi este locul. Orbán Viktor, semmi nem tart örökké! (n.r. traducere - „Viktor Orban, nimic nu durează pentru totdeauna!”)”.

Discuțiile dintre Viktor Orban și Nicu Ștefănuță evidențiază diferențele de viziune între Budapesta și Bruxelles. În centrul polemicii se află politica economică și prioritizarea cetățenilor, dar și situația României, pe care Orban a ales să o ironizeze indirect.

