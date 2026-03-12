DISB 2026: inteligența artificială, reziliența digitală și impactul noilor tehnologii asupra societății și economiei

Evenimentul a fost deschis de Adrian-Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, organizatorul summitului, alături de Andrei Baciu, Vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Prima sesiune a zilei, „Media Resilience in the Age of Deepfake and Generative AI”, a adus în discuție provocările generate de noile tehnologii în spațiul informațional și necesitatea consolidării rezilienței instituțiilor media. Dezbaterea a reunit reprezentanți ai principalelor instituții media și ai autorităților de reglementare, printre care Adriana Săftoiu, Director General al Societății Române de Televiziune, Robert Cristian Schwartz, Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Valentin-Alexandru Jucan, Vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului, Claudia Victoria Nicolae, Director General AGERPRES, Alexandru Ion Giboi, Secretar General al European Alliance of News Agencies, și Saida Bayramova, Press-Secretary al SCIS – Republica Azerbaidjan.

În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea oficială a ediției 2026 a Indexului Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin, realizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri. Panelul dedicat acestui moment a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și sectorului financiar, printre care Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, László Borbély, Consilier de stat în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, Eduard Bachide, Secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, Mihnea Costoiu, Rector al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, precum și reprezentanți ai mediului financiar și de afaceri.

Tehnologiile emergente, sprijin pentru administrațiile locale

Un alt moment important al zilei a fost panelul „Smart Local Governance: AI and Emerging Technologies for Resilient Communities”, moderat de George Cristian Turcu, Managing Partner al publicației Ghidul Primăriilor. Discuțiile au evidențiat modul în care inteligența artificială și tehnologiile emergente pot sprijini administrațiile locale în optimizarea serviciilor publice și dezvoltarea unor comunități mai reziliente. La dezbatere au participat Luca Tagliaretti, Director Executiv al European Cybersecurity Competence Centre, Luca Sambucci, expert în securitatea inteligenței artificiale și fondator Noctive Security, precum și primarii Ionuț Florin Pucheanu (Galați), Mario-Lucian De Mezzo (Slatina) și Cornel Gogan (Videle). De asemenea, a intervenit Eduard Dumitrașcu, Președintele Asociației Române pentru Smart City.

Agenda zilei a inclus și dezbateri dedicate rolului comitetelor sectoriale în dezvoltarea rezilienței bazate pe inteligență artificială, precum și aplicării soluțiilor AI în domeniul agriculturii și al securității alimentare. În cadrul acestor paneluri au participat reprezentanți ai organizațiilor profesionale, ai autorităților de reglementare și ai mediului de cercetare.

Irineu Darău, la sesiunea „Fireside chat on AI and the economy”

Discuțiile au continuat cu panelul „From Identity to Influence: National Positioning in the AI Ecosystem”, moderat de analistul Radu Magdin, care a abordat rolul României în ecosistemul global al inteligenței artificiale și oportunitățile de consolidare a competitivității naționale în domeniul tehnologiilor emergente.

În a doua parte a zilei, dezbaterile au continuat în cadrul temei „The Transformative Power of AI”, organizată în parteneriat cu European Liberal Forum. În acest context, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a participat la sesiunea „Fireside chat on AI and the economy”. Discuțiile au abordat provocările de securitate generate de sistemele bazate pe inteligență artificială, impactul AI asupra economiei și rolul tehnologiilor digitale în dezvoltarea societății, cu participarea unor experți internaționali în domeniul securității cibernetice și al guvernanței digitale.

Prin temele abordate și diversitatea participanților, cea de-a doua zi a Digital Innovation Summit Bucharest 2026 a evidențiat rolul tot mai important al inteligenței artificiale în transformarea societății și necesitatea cooperării între instituții, mediul academic și sectorul privat pentru dezvoltarea unor soluții tehnologice responsabile și sustenabile.

Digital Innovation Summit Bucharest continuă cu ultima zi a summitului, dedicată diplomației cibernetice, tehnologiilor blockchain și educației digitale.