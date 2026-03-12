Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului

Update 19: Aeroportul din Kuweit lovit de drone

Aeroportul Internațional din Kuweit a fost lovit de mai multe drone, potrivit agenției naționale de știri a țării, care citează autoritățile aviației civile.

Raportul a precizat că atacul a cauzat „doar pagube materiale”.

Update 18: Iran spune că a vizat cu drone sediul serviciului de securitate Shin Bet și baze aeriene israeliene

Armata Iranului afirmă că a atacat cu drone două baze aeriene israeliene și sediul Shin Bet din Tel Aviv, potrivit relatărilor media internaționale despre evoluțiile conflictului regional.

Aceste acțiuni au loc în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze, cu schimburi frecvente de lovituri cu drone și rachete între Iran, Israel și țările din Golf.

Update 17: Italia va elibera 9 milioane de barili din rezerve pe fondul creșterii prețurilor la petrol

Italia va elibera nouă milioane de barili de petrol din rezervele sale strategice, ca parte a unui efort coordonat al membrilor Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) pentru a calma creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie.

O sursă guvernamentală a declarat pentru agenția Reuters că petrolul va fi disponibil „imediat”.

Această decizie urmează recomandarea AIE de miercuri de "a injecta" 400 de milioane de barili de petrol pe piețele globale – cea mai mare eliberare coordonată din istoria agenției.

Măsura de urgență are scopul de a stabiliza piețele energetice, pe fondul perturbării fluxurilor de petrol și al creșterii puternice a prețului țițeiului cauzate de războiul împotriva Iranului.

Update 16: Atac aerian israelian în Qaaqaait al-Jisr, sudul Libanului

Israel a efectuat un atac aerian asupra localității Qaaqaait al-Jisr din districtul Nabatieh, sudul Libanului, potrivit unui echipaj Al Jazeera aflat la fața locului. Armata Israelului susține că forțele sale care operează în sudul Libanului au distrus situri de lansare și depozite de arme ale Hezbollah.

Update 15: Administrația Trump ar putea să fie prinsă într-un război mai lung

Administrația Trump probabil se aștepta la o victorie rapidă, dar conflictul se dovedește mult mai complicat, potrivit lui Steven Erlanger, corespondent principal pentru afaceri diplomatice în Europa la The New York Times.

Vorbind pentru Al Jazeera, Erlanger a spus că oficiali militari de rang înalt au avertizat Casa Albă că războiul ar putea deveni dificil și prelungit.

„A fost avertizat de generalul Cain, șeful forțelor armate, că acest război ar putea fi foarte dificil și îndelungat și că va testa rezervele Americii de interceptoare”, a declarat Erlanger.

„Cred că se așteptau la un război scurt, sincer să fiu. Nu cred că se așteptau să dureze atât de mult.”

Piețele energetice reacționează acum la instabilitate, în special la temerile legate de strategică Strâmtoare Hormuz.

„Nu cred că au luat în calcul… închiderea Strâmtorii Hormuz”, a spus el, adăugând că Statele Unite ar fi presupus că războiul va slăbi rapid conducerea Iranului și va deschide calea pentru negocieri.

Update 14: Israel: 179 de persoane rănite în ultimele 24 de ore

Ministerul Sănătății din Israel a anunțat că 179 de persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind în „stare ușoară”.

Aceste victime ridică numărul total al persoanelor rănite în Israel de la începutul războiului la 2.745, potrivit ministerului.

Update 13: Șapte persoane au fost rănite, două grav, într-un atac asupra orașului Arak din Iran: raport

Șapte persoane au fost rănite, dintre care două grav, în urma unui atac americano‑israelian asupra unui oraș industrial din provincia Arak, potrivit agenției de știri Mehr.

Oficialii au declarat că șase „unități de producție” au fost vizate în atac, a relatat agenția.

Arak este un oraș industrial care găzduiește și un complex nuclear, anterior vizat de lovituri israeliene.

Update 12: Linii electrice din Kuweit afectate de resturi de drone după interceptări

Șase linii de transport al energiei electrice din Kuweit au ieșit din funcțiune după ce resturi provenite de la drone interceptate au căzut pe infrastructură, a anunțat Ministerul Energiei din țară.

În ciuda incidentului, autoritățile au declarat că aprovizionarea generală cu energie electrică și apă în întreaga țară rămâne stabilă.

Update 11: O rachetă a lovit o bază italiană în Erbil, Irak. Nu s-au înregistrat răniți

Ministerul Apărării din Italia a anunțat că o rachetă a lovit peste noapte o bază militară italiană din Erbil, în regiunea Kurdistan, fără a provoca victime.

„O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu există victime sau răniți în rândul personalului italian. Toți sunt în siguranță”, a scris ministerul pe X.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a rămas în contact cu comandanții militari de rang înalt după incident, a mai adăugat ministerul.

Într-un mesaj separat, ministrul de Externe, Antonio Tajani, a precizat că trupele s-au adăpostit într-un buncăr în timpul atacului și a confirmat că toți sunt „bine și în siguranță”.

Italia desfășoară în prezent aproximativ 300 de soldați în Erbil, unde aceștia participă la instruirea forțelor de securitate kurde.

Update 10: Irakul cere „protejarea rutelor maritime”

Ministerul Petrolului din Irak și-a exprimat îngrijorarea față de atacurile asupra petrolierelor din Golf și a cerut „protejarea rutelor maritime”.

„Securitatea și siguranța navigației pe rutele maritime internaționale și pe liniile de aprovizionare cu energie trebuie să rămână separate de conflictele și rivalitățile regionale”, se arată într-un comunicat al ministerului, preluat de Agenția de Știri din Irak.

Declarațiile au fost făcute după atacuri mortale care au incendiat două petroliere lângă coastele Irakului, în cursul nopții.

Update 9: Ministerul de Externe al Thailandei convoacă ambasadorul Iranului după atacul asupra unei nave thailandeze

Ministerul de Externe a chemat ambasadorul Iranului în Thailanda pentru a discuta „faptele” legate de atacul de ieri asupra navei Mayuree Naree, sub pavilion thailandez, în Strâmtoarea Hormuz, potrivit agenției de știri thailandeze.

Operatorul navei a declarat că trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți și se crede că sunt prinși în camera motoarelor vasului.

Update 8: Atacuri asupra unor instalații petroliere și de combustibil în mai multe țări din Golf

Lista atacurilor asupra statelor din Golf continuă.

În această dimineață au avut loc atacuri cu drone în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, s-a raportat că se ridica fum din zona aeroportului internațional din Bahrain. Acest lucru s-a întâmplat după ce au fost activate sirenele, iar oamenilor li s-a spus să rămână calmi și pe loc. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat, de asemenea, că patru cetățeni au fost arestați sub acuzația de spionaj în favoarea Iranului.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că două drone au fost interceptate și distruse, iar în această dimineață au existat trei tentative de atac asupra câmpului petrolier Shaybah din Arabia Saudită.

În Kuweit, o dronă a vizat o clădire rezidențială.

Ceea ce îngrijorează cu adevărat este însă situația din Oman, unde autoritățile spun că rezervoarele de stocare a combustibilului din portul Salalah au fost lovite de drone.

Aceasta este cu siguranță o evoluție îngrijorătoare. Omanul a devenit un fel de rută alternativă pentru cei care încearcă să transporte petrol pe care nu îl pot trece prin Strâmtoarea Hormuz.

Update 7: Ar putea Iranul să folosească sistemul de navigație extrem de precis BeiDou al Chinei?

Un expert în informații susține că Iranul ar putea utiliza un sistem chinez de navigație prin satelit pentru a ținti active militare ale Israelului și Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Fostul director al serviciilor de informații externe ale Franței, Alain Juillet, a declarat în această săptămână, într-un interviu acordat podcastului independent francez Tocsin, că este probabil ca Iranul să fi primit acces la sistemul chinez de navigație prin satelit BeiDou, deoarece precizia loviturilor sale a devenit mult mai mare după războiul de 12 zile cu Israel din luna iunie.

Update 6: În cifre: Câte persoane au murit în acest război?

Iran: Cel puțin 1.255 de persoane ucise și peste 12.000 rănite

Israel: 14 persoane ucise

Liban: 634 de persoane ucise, peste 1.500 rănite

Statele Unite: Șapte militari americani uciși

Kuweit: Șase persoane ucise – doi soldați, doi grăniceri și doi civili, inclusiv o fată de 11 ani

Emiratele Arabe Unite: Șase persoane ucise – patru civili și doi membri ai forțelor armate

Arabia Saudită: Doi civili uciși

Bahrain: Două persoane ucise

Oman: Un marinar ucis pe mare

Qatar: 16 răniți

Irak: 26 de persoane ucise – inclusiv 21 de combatanți ai unor facțiuni armate pro-iraniene, cel puțin trei luptători kurzi iranieni, un agent de securitate al aeroportului din Erbil și un civil în apropiere de Bagdad.

Update 5: Israelul pare să dea puțin înapoi în privința obiectivelor războiului cu Iranul

În jurul orei 20:00 ieri (18:00 GMT), Hezbollah a lansat o salvă de aproximativ 100 de rachete asupra nordului Israelului, un atac coordonat cu Iranul.

Acesta a fost cel mai mare val de rachete lansat de la începutul conflictului. Potrivit postului israelian Channel 14, a fost aproape un miracol că nimeni nu a fost rănit. Desigur, unii oficiali au raportat pagube materiale, însă informațiile care apar în general despre daune sunt foarte limitate.

Atacurile au trimis, de asemenea, sute de mii de israelieni în adăposturi, o problemă pe care guvernul israelian o tratează cu mare atenție. Autoritățile știu că populația sprijină războiul cu Iranul, dar trebuie să fie prudente în privința perioadei de timp în care israelienii sunt nevoiți să rămână în adăposturi.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua săptămâni a acestei confruntări, iar oficialii israelieni par să dea puțin înapoi în ceea ce privește principalele obiective anunțate inițial pentru război, care erau schimbarea regimului și eliminarea amenințării iraniene. Acum par să se concentreze pe obiectivul considerat mai realist, și anume eliminarea amenințării reprezentate de Iran și Hezbollah.

În ceea ce privește Hezbollah, situația este diferită. Oficialii israelieni nu au exclus posibilitatea unei invazii terestre majore în Liban. Ei spun că, eventual, atunci când frontul cu Iranul se va calma, ar putea trimite mai multe trupe în sudul Libanului.

Update 4: Un atac israeliano-american stârnește temeri privind poluarea toxică pentru 14 milioane de locuitori din Teheran

Un fum dens se ridică în aer chiar acum, ca urmare a unui atac israeliano-american de sâmbătă asupra unor instalații petroliere aflate la periferia Teheranului.

Primim acum diferite rapoarte despre contaminarea aerului, precum și despre poluarea solului și a apei, care ar putea avea un impact pe termen lung asupra celor aproximativ 14 milioane de locuitori ai Teheranului.

Există, de asemenea, informații despre explozii în mai multe orașe din afara capitalei, inclusiv la un complex industrial din sudul Teheranului, dar și în Isfahan, Kashan, Ahvaz și Saqez. De la începutul acestui război, peste 200 de orașe au fost vizate de Israel și de Statele Unite.

Peste 1.300 de persoane au fost ucise, iar numărul este probabil să crească.

Situația nu pare deloc aproape de o dezescaladare, deoarece Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a vorbit deja despre al 40-lea val de lovituri de represalii.

De asemenea, un oficial de securitate din Iran a declarat aseară că războiul regional va intra în curând într-o nouă fază. El a menționat unul dintre punctele strategice de blocaj din regiune, Strâmtoarea Hormuz, și a spus că o altă strâmtoare importantă ar putea avea aceeași soartă ca Strâmtoarea Hormuz.



Update 3: Citibank închide sucursale în Emiratele Arabe Unite

Citibank a transmis agenției de presă Associated Press că își va închide toate sucursalele, cu excepția uneia singure, după o amenințare venită din partea Iranului care vizează instituțiile financiare din regiune.

Citibank a declarat pentru AP că a luat această decizie „având în vedere situația în evoluție din țară”, fără a oferi alte detalii.

Agenția de presă Reuters, citând un memoriu intern, a relatat că Citibank le-a cerut angajaților să evacueze birourile din Dubai International Financial Centre (DIFC) și din cartierul Oud Metha din Dubai și să lucreze de acasă până la noi instrucțiuni.

Agenția a mai precizat că și Standard Chartered a început evacuarea birourilor sale din Dubai.

Aceste măsuri au fost luate după ce un purtător de cuvânt al comandamentului militar Khatam al-Anbiya din Teheran a declarat că Iranul va viza interesele economice și bancare legate de Statele Unite și Israel în regiune, ca reacție la un atac asupra unei bănci iraniene.

Separat, HSBC a închis de asemenea toate sucursalele din Qatar până la noi ordine, potrivit unui anunț transmis clienților, precizând că măsura are scopul de a asigura siguranța angajaților și a clienților.



Update 2: Lovituri asupra unei zone industriale din sud-vestul Teheranului

A avut loc un atac americano-israelian într-o zonă industrială din Rabat Karim, la aproximativ 27 km sud-vest de Teheran, relatează agenția de știri Mehr.

Viceguvernatorul orașului a declarat că unul dintre obiectivele lovite a fost un depozit abandonat.

Update 1: Israel și Liban intră într-o nouă fază a conflictului

Conflictul a cunoscut o escaladare semnificativă.

În Ramlet al-Baida, un bulevard de pe malul mării situat în centrul Beirutului, o mașină a fost lovită mai devreme astăzi de ceea ce pare a fi o dronă israeliană. Oamenii s-au adunat în jurul vehiculului, iar apoi a urmat o altă lovitură.

Mulți dintre cei aflați aici dorm în mașini sau în corturi. Sunt persoane strămutate din cauza conflictului în curs.

Acesta nu a fost singurul atac. Suburbiile sudice ale Beirutului au fost supuse unor bombardamente intense.

Au avut loc, de asemenea, lovituri în sudul și în estul țării. Numărul victimelor este în creștere. Mai mulți oficiali din Liban vorbesc despre faptul că am intrat într-o nouă fază a acestui conflict.

