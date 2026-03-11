€ 5.0937
Kylie Jenner și-ar dori să aibă mai mulți copii în viitor
Data actualizării: 22:50 11 Mar 2026 | Data publicării: 22:49 11 Mar 2026

Kylie Jenner și-ar dori să aibă mai mulți copii în viitor
Autor: Alexandra Curtache

Kylie Jenner Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner a declarat că intenționează cu siguranță să-și mărească familia în viitor.

În timpul unei discuții cu Vanity Fair pentru articolul de pe coperta ediției de primăvară, antreprenoarea și mama a doi copii, în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit că intenționează să mai aibă copii în viitor. Kylie Jenner, care este deja mama unui băiat, Aire, în vârstă de 4 ani, și a unei fete, Stormi, în vârstă de 8 ani, a mărturisit că intenționează să-și petreacă restul anilor 20 concentrându-se pe ea însăși, pe afacerile sale, petrecând timp de calitate cu copiii ei și planificându-și viitorul.

„În ultimii ani ai vârstei de 20 de ani, vreau să mă concentrez doar pe mine, afacerile mele, munca mea, călătoriile cu copiii mei, bucurându-mă de copiii mei. Și după, vreau să mai am copii”, a declarat ea pentru publicație. 

Kylie Jenner este în prezent împreună cu Timothee Chalamet, așa că vestea că și-ar dori să își mărească familia a activat imediat miile de fane ale actorului. Vedetele și-au păstrat în mare parte relația privată, dar actorul în vârstă de 30 de ani și-a lăudat iubita (fără a o numi direct) în diverse discursuri, pe măsură ce a câștigat premii.

La Critics Choice Awards, Chalamet i-a mulțumit „partenerei sale de trei ani”, spunând: „Îți mulțumesc pentru fundamentul nostru. Te iubesc. Nu aș fi putut face asta fără tine. Îți mulțumesc din suflet.” Din locul ei, Jenner i-a răspuns: „Te iubesc”.

Când a pornit seria The Kardashians vedeta era de aceeași vârstă cu fiica sa

Jenner are copii împreună cu fostul iubit Travis Scott. Fostul cuplu a devenit părinți pentru prima dată în februarie 2018, când s-a născut fiica lor, Stormi. Ulterior, în februarie 2022, au venit pe lume și fiul lor, Aire. În altă parte a interviului, vedeta din The Kardashians a povestit cum faptul că a crescut în cadrul emisiunii Keeping Up with the Kardashians i-a influențat parcursul ca părinte.

„Nu cred că vreunul dintre noi știa în ce ne băgăm la început. Aveam 9 ani, iar acum am o fiică care împlinește 8 ani, așa că e o nebunie să o văd și să realizez cât de mică e”, a mărturisit ea. 

„Și atunci începi să-ți creezi primele amintiri. E ca și cum nu aș ști altceva. Nu am cunoscut niciodată normalitatea ca adult. Faptul că am crescut în acest mediu a fost aproape un avantaj pentru mine, pentru că nu am cu ce să compar, sincer.”, a adăugat ea. 

Citește și: Kim Kardashian anunță cea mai neașteptată schimbare din viața ei: „Peste 10 ani nu voi mai fi doar vedetă”

Kylie se bucură de fiecare moment petrecut cu micuții ei

În luna iunie, Kylie Jenner a împărtășit câteva fotografii pe Instagram Stories cu copiii ei plimbându-se pe străzile din Veneția, Italia. Într-una dintre fotografii, ea îi ținea de mână pe ambii copii în timp ce se plimbau împreună pe un dig. Peste fotografia drăguță, ea a scris: „Când a crescut Stormi atât de mare, Doamne?”.

În celelalte fotografii, ea a arătat un prim-plan al fiului său Aire, care părea să se fi trezit tocmai din somn. În textul de pe fotografie, ea a scris: „Bebeluși somnoroși”.

Kylie Jenner se gândește deja la viitorul copiilor ei și crede că ar putea deveni „momager”. În timpul interviului acordat revistei Dazed pentru numărul din mai, ea a vorbit deschis despre ceea ce vede în viitorul fiicei sale. Ea a sugerat că fiica ei ar putea să se lanseze într-o carieră muzicală, adăugând că i-ar plăcea să intre în lumea „momagerilor”.

„Este o dansatoare bună. Are o voce frumoasă. Nu știu, nu am nicio idee, dar sper să devină artistă, iar eu să pot merge în turneu și să fiu managerul ei”, a declarat ea pentru publicație. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kylie jenner
timothee chalamet
kardashian
