DCNews Stiri El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
Data publicării: 19:57 10 Mar 2026

El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
Autor: Dana Mihai

El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes

Omul de afaceri care controlează Tesla, SpaceX, rețeaua X și compania de inteligență artificială xAI conduce topul celor mai bogați oameni din lume, potrivit clasamentului publicat de revista Forbes.

Omul de afaceri Elon Musk, acţionarul majoritar de la producătorul auto Tesla, compania spaţială SpaceX, reţeaua socială X şi firma de inteligenţă artificială xAI, este în fruntea listei celor mai bogaţi oameni din lume, publicată marţi de revista Forbes, informează AFP.

Averea lui Musk s-a triplat într-un an

Averea lui Musk este estimată în prezent la 839 de miliarde de dolari, comparativ cu 342 de miliarde de dolari în lista publicată în urmă cu un an.

Este vorba de o avere de trei ori mai mare decât a următorilor doi miliardari de pe lista Forbes: co-fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) şi Sergey Brin (237 de miliarde de dolari).

CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, este pe locul patru (224 de miliarde de dolari), iar CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, este pe locul cinci (222 de miliarde de dolari).

Opt dintre primii 10 cei mai bogaţi oameni de pe planetă sunt americani. CEO-ul gigantului de lux LVMH, francezul Bernard Arnault, şi familia sa ocupă locul şapte (171 de miliarde de dolari), iar spaniolul Amancio Ortega, cofondator al Inditex (Zara), este pe locul zece (148 de miliarde de dolari).

Număr record de miliardari în lume

Potrivit Forbes, revistă cunoscută pentru clasamentul anual al celor mai bogaţi oameni din lume, planeta numără acum 3.428 de miliardari, cu aproape 400 mai mulţi decât acum un an. Aceştia au o avere combinată de 20.100 miliarde de dolari, comparativ cu 16.100 miliarde de dolari în urmă cu un an.

"Planeta a câştigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieţei bursiere alimentat de inteligenţa artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau de neimaginat", a comentat jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn.

Tot mai mulți miliardari depășesc pragul de 100 de miliarde de dolari

Publicaţia subliniază că 20 de persoane au acum o avere netă estimată la peste 100 de miliarde de dolari, un număr record. Comparativ, în anul 2017 nu exista nicio persoană cu o avere mai mare de 100 de miliarde de dolari.

Printre aceştia se numără şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, care a fost graţiat în octombrie de Donald Trump după condamnarea sa din aprilie 2024 pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Averea sa a crescut de la 47 de miliarde de dolari, până la 110 miliarde de dolari într-un singur an.

Preşedintele SUA a văzut şi el cum averea sa a crescut cu 27% într-un an, ajungând la 6,5 miliarde de dolari, "în mare parte datorită investiţiilor în sectorul criptomonedelor şi a ridicării sancţiunilor financiare pentru fraudă în New York", relatează Forbes, menţionând că Trup se situează pe locul 645 în clasamentul său.

Statele Unite au cei mai mulţi miliardari din lume (989), devansând China, excluzând Hong Kong-ul (539) şi India (229). 

El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
 
