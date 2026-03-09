€ 5.0979
DCNews Stiri Femeia care a tras focuri de armă asupra reşedinţei din L.A. a cântăreţei Rihanna a fost identificată
Data actualizării: 20:52 09 Mar 2026 | Data publicării: 20:50 09 Mar 2026

Femeia care a tras focuri de armă asupra reşedinţei din L.A. a cântăreţei Rihanna a fost identificată
Autor: Alexandra Curtache

rihanna_40618500 Foto: Agerpres

O femeie de 35 de ani a fost arestată după ce a deschis focul asupra casei din Los Angeles a cântăreței Rihanna, în care aceasta locuiește alături de A$AP Rocky și cei trei copii ai lor.

O femeie de 35 de ani din statul american Florida a fost arestată sub suspiciunea de tentativă de omor după ce a tras mai multe focuri de armă asupra reşedinţei din Los Angeles a cântăreţei Rihanna, în care artista locuieşte alături de partenerul ei de viaţă, starul hip-hop A$AP Rocky, şi de cei trei copii ai lor, a anunţat luni filiala locală a postului de televiziune NBC.

Ivanna Lisette Ortiz a fost identificată de Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD) ca fiind femeia arestată la scurt timp după incident. Ea a rămas în arest după ce Poliţia a intervenit duminică după-amiază în urma unei sesizări privind mai multe focuri de armă trase dintr-un automobil asupra casei pe care Rihanna, o artistă recompensată cu nouă premii Grammy, o deţine în cartierul Beverly Crest din Los Angeles.

Arestarea suspectei

Focurile de armă au fost semnalate în jurul orei locale 13:30 în proximitatea vilei pe care Rihanna o împarte cu starul hip-hop A$AP Rocky şi cu cei trei copii ai lor. LAPD a confirmat pentru NBC4 Investigates că Rihanna, A$AP Rocky şi cei trei copii se aflau în casă în momentul împuşcăturilor, însă nu a fost raportată nicio persoană rănită.

Potrivit LAPD, femeia în cauză conducerea un automobil alb Tesla, fiind singura persoană în acea maşină şi a fost arestată într-un centru comercial, la aproximativ o jumătate de oră după comiterea faptei, relatează AFP.

Ea a fost încarcerată, iar cauţiunea a fost stabilită la 10 milioane de dolari.

Citește și: Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi

Detalii despre atac

LAPD a dezvăluit că o femeie a condus un automobil până în faţa proprietăţii şi a tras între şapte şi nouă focuri cu o armă pe care Poliţia a descris-o ca fiind o puşcă de tip AR-15. Cel puţin patru gloanţe au lovit locuinţa.

Poarta din faţa proprietăţii părea să fie ciuruită de găuri de gloanţe, iar anchetatorii au fost văzuţi în timp ce cercetau o rulotă Airstream parcată pe aleea din faţa reşedinţei.

Detalii despre un posibil motiv al acestui atac armat nu sunt cunoscute deocamdată.

Reacția oficială și contextul familiei

Agenţii de presă ai cuplului de vedete nu au răspuns pentru moment solicitărilor transmise de NBC News de a comenta incidentul.

Rihanna, interpreta cântecului "Umbrella", şi A$AP Rocky, cunoscut pentru piesa "HIGHJACK", au o relaţie care a început în 2020. Cei doi artişti au împreună trei copii, doi băieţi şi o fetiţă, care s-au născut în anii 2022, 2023 şi 2025. 

