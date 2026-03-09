Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem

UPDATE: Tensiuni în Ormuz: Iranul respinge planul lui Macron pentru o misiune navală

Secretarul Consiliului suprem de securitate naţională din Iran, Ali Larijani, a declarat luni că instaurarea securităţii în strâmtoarea Ormuz în toiul războiului este puţin probabilă, ca răspuns la anunţul făcut anterior de către preşedintele francez Emmanuel Macron privind pregătirea unei misiuni navale în scopul "deschiderii progresive" a strâmtorii, potrivit EFE şi AFP.

Mesajul transmis de Larijani pe rețeaua X

Larijani susţine într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X că "este puţin probabil ca securitatea să poată fi instaurată în strâmtoarea Ormuz în mijlocul focului războiului aprins de SUA şi Israel în regiune, mai ales când acesta a fost orchestrat de cei care au fost implicaţi în sprijinirea acestui război".

Puţin mai devreme, preşedintele francez anunţase lansarea unei misiuni internaţionale cu caracter "defensiv" pentru "deschiderea progresivă" a strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru comerţul mondial cu petrol şi gaze.

Franța pregătește desfășurarea de nave militare în regiune

Macron a precizat, de asemenea, că opt fregate, două portelicoptere amfibii şi un portavion francez vor fi dislocate în estul Mediteranei, ceea ce va permite "atragerea şi mobilizarea" altor ţări europene.

Referitor la strâmtoarea Ormuz, preşedintele francez a precizat că această misiune, care ar trebui să fie realizată împreună cu "ţări europene şi non-europene", va avea loc "odată ce faza cea mai critică a conflictului se va încheia", fără a oferi mai multe detalii.

"Pregătim această misiune împreună cu partenerii noştri, într-un mod ordonat, iar obiectivul ei va fi pur paşnic, de însoţire. Este ceva esenţial pentru economia noastră şi pentru economia mondială", a afirmat Macron.

UPDATE: Criză umanitară în Liban: 700.000 de persoane strămutate de război

Escaladarea ostilităţilor din Liban a forţat aproape 700.000 de persoane să-şi părăsească locuinţele, potrivit datelor ONU, pe măsură ce războiul dintre Israel şi gruparea libaneză şiită Hezbollah sprijinită de Iran intră în a doua săptămână, relatează Reuters.

Sute de morți și peste o mie de răniți în urma atacurilor

Guvernul libanez a raportat până luni 394 de morţi, dintre care cel puţin 83 de copii şi 42 de femei, şi 1.160 de răniţi în urma atacurilor aeriene israeliene.

În Beirut au fost deschise centre de evacuare unde familiile afectate primesc adăpost temporar, haine şi pături pentru a face faţă temperaturilor scăzute. Copiii şi familiile fug în masă din casele lor, adesea spre adăposturi supraaglomerate.

Conflictul a început pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete împotriva Israelului, ca răzbunare pentru moartea liderului suprem iranian, declanşând o ofensivă israeliană. Raidurile aeriene israeliene au vizat suburbii sudice ale Beirutului şi zone din sudul Libanului, inclusiv filiale ale instituţiei financiare Al-Qard Al-Hassan, controlată de Hezbollah.

Preşedintele Libanului, Joseph Aoun, a afirmat luni, într-o conferinţă video cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că guvernul a decis interzicerea tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah. El a precizat că decizia este "clară şi irevocabilă", transmite France Presse.

Propuneri pentru încetarea conflictului

Aoun a acuzat gruparea de încercarea de a provoca "prăbuşirea Libanului în beneficiul Iranului" şi a propus mai mulţi paşi pentru încheierea conflictului: stabilirea unui armistiţiu imediat cu Israelul, sprijin logistic pentru armata libaneză pentru a se deplasa în zonele de conflict şi dezarmarea Hezbollah, precum şi iniţierea unor negocieri directe între Liban şi Israel, sub auspiciile internaţionale.

Uniunea Europeană a început luni trimiterea de ajutoare umanitare pentru aproximativ 130.000 de persoane afectate de conflict, a anunţat Ursula von der Leyen, potrivit dpa. În declaraţia comună a Comisiei Europene şi a Consiliului European, liderii au subliniat "profunda îngrijorare" faţă de impactul crizei regionale asupra Libanului şi asupra civililor, insistând asupra necesităţii protecţiei populaţiei şi respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

UPDATE: Donald Trump spune că nu este "mulţumit" de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni pentru New York Post că nu este "mulţumit" de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israelo-americane.

Declarațiile făcute înaintea unei conferințe republicane

"Nu sunt mulţumit", a spus preşedintele american, care se află la Miami (sud-estul Statelor Unite), unde va participa mai târziu la o conferinţă cu membrii Partidului Republican, potrivit publicaţiei, transmite France Presse.

Declaraţiile preşedintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem.

Mojtaba Khamenei, o personalitate discretă, dar printre cele mai influente din Republica Islamică, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului cu Israelul şi Statele Unite.

Acest cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluţiei - armata ideologică a Republicii Islamice - a fost ales de Adunarea Experţilor, un colegiu format din 88 de membri ai clerului şiit.

Mii de iranieni s-au adunat luni în Piaţa Enghelab din Teheran pentru a-şi manifesta loialitatea faţă de noul conducător al Republicii Islamice Iran, scandându-i numele şi purtând portrete şi drapele.

UPDATE: Conducerea UE discută cu liderii din Orientul Mijlociu despre războiul din Iran şi securitatea regională

Preşedinţii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Consiliului European, Antonio Costa, au avut luni o videoconferinţă cu liderii a 13 ţări din Orientul Mijlociu pentru a discuta evoluţiile recente legate de războiul din Iran, atacurile asupra ţărilor din regiune şi impactul asupra securităţii energetice. Au participat reprezentanţi din Iordania, Egipt, Bahrein, Liban, Siria, Turcia, Armenia, Irak, Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Oman.

În cadrul întâlnirii, oficialii europeni au condamnat atacurile Iranului şi şi-au exprimat solidaritatea cu populaţia din regiune, mulţumind totodată liderilor regionali pentru sprijinul acordat în repatrierea cetăţenilor europeni blocaţi în zonele afectate. Ei au subliniat angajamentul Uniunii Europene faţă de stabilitatea regională, protecţia civililor şi respectarea dreptului internaţional şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite, conform comunicatului de presă publicat de UE pe site-ul său după reuniune.

Liderii regionali au prezentat evaluarea situaţiei din ţările lor şi din regiune şi au evaluat efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice şi închiderea Strâmtorii Ormuz asupra securităţii energetice globale. Ei au explorat modalităţi de consolidare a cooperării cu partenerii din Orientul Mijlociu pentru a reduce aceste riscuri şi au convenit să rămână în contact strâns pentru a monitoriza evoluţiile şi a continua eforturile pentru pace.

De asemenea, au fost abordate operaţiunile maritime de securitate Aspides şi Atalanta pentru protecţia căilor maritime vitale, precum şi impactul crizei asupra Libanului, unde UE va mobiliza stocuri de ajutor pentru aproximativ 130.000 de persoane, cu primul transport programat pentru ziua următoare.

UPDATE: SUA afirmă că operațiunea are ca scop distrugerea capacităților navale și de rachete ale Iranului

Statele Unite afirmă că operațiunea militară împotriva Iranului are ca scop dezmembrarea capacității țării de a amenința regiunea și securitatea globală.

Secretarul de Stat Marco Rubio a descris operațiunea ca fiind vizând ceea ce a numit „principalul actor care ia ostatici din lume – Iranul”, lăudând în același timp forțele americane implicate în misiune. „Stați un moment pentru a oferi gânduri și rugăciuni curajoșilor americani”, a spus Rubio.

„Suntem cu toții uimiți de serviciile lor”, a mai spus el.

Obiectivele atacului asupra Iranului sunt distrugerea capacității sale de a lansa rachete, eliminarea fabricilor care produc proiectile și vizarea marinei țării.

UPDATE: Franța va trimite două nave de război la Marea Roșie, potrivit președintelui francez Emmanuel Macron

⁠Franța va trimite două fregate în cadrul misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Marea Roșie, a declarat președintele francez Emmanuel Macron. „Suntem în proces de înființare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron, după întâlnirea cu președintele cipriot, Nikos Christodoulides, și cu prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, în Cipru.

UPDATE: Cinci jucătoare din echipa feminină de fotbal a Iranului caută refugiu în Australia - raport

Cinci jucătoare din echipa națională feminină de fotbal au părăsit cantonamentul Iranului și au căutat refugiu cu succes în Australia, potrivit prințului moștenitor exilat al țării. Biroul lui Reza Pahlavi, un disident iranian aflat în exil în SUA, a declarat că i s-a spus că jucătoarele Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh și Mona Hamoudi se află acum într-un „loc sigur”.

Guvernul australian a fost supus presiunilor pentru a proteja echipa feminină a Iranului după ce aceasta a fost eliminată din Cupa Asiei. Tăcerea echipei înaintea unui meci împotriva Coreei de Sud, de lunea trecută, a fost considerată de unii ca fiind un act de rezistență, fiind exprimate îngrijorări cu privire la bunăstarea jucătoarelor în urma criticilor apărute în mass-media iraniană.

Zeci de oameni au fost văzuți scandând „lăsați-le să plece” în timp ce înconjurau autocarul echipei în timpul plecării acestuia de pe stadionul de pe Coasta de Aur, în Queensland, după meciul de duminică, potrivit Australian Associated Press. Echipe de poliție și securitate au fost, de asemenea, văzute creând un pasaj sigur pentru ca autocarul să poată pleca, în mijlocul scandărilor „salvați-ne fetele”. Suporterii au mai spus că au putut vedea cel puțin trei dintre jucătoarele din autocar făcând semnul internațional cu mâna pentru ajutor, a relatat CNN.





UPDATE: Rachetă iraniană doborâtă în spațiul aerian turc, anunță Ministerul Apărării

O rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în spațiul aerian turc, potrivit Ministerului Apărării din Turcia. Racheta a fost distrusă de apărarea NATO cu sediul în estul Mediteranei, a precizat acesta, adăugând că fragmente de muniție au aterizat pe câmpuri goale din Gaziantep, în sud-estul Turciei. „Subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a declarat Ministerul turc al Apărării.

Este al doilea incident de acest gen raportat în decurs de o săptămână. Ankara a declarat că sistemele de apărare NATO au doborât, miercuri, o rachetă balistică în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc. Totuși, Teheranul a negat că a lansat racheta.





UPDATE: Israelul anunță un nou val de atacuri asupra Teheranului, Isfahanului și sudului Iranului

Forțele militare israeliene „tocmai au început un val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian în Teheran, Isfahan și sudul Iranului”, potrivit armatei din Israel.

UPDATE: Franța solicită o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Liban

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Franța a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să convoace o reuniune de urgență privind situația din Liban, care s-a confruntat cu bombardamente intense din partea Israelului în ultima săptămână, soldate cu aproape 400 de morți, potrivit autorităților sanitare locale.

Jean-Noël Barrot, ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, a spus că Franța a eliberat, de asemenea, aproximativ 6,9 milioane de dolari „în ajutor de urgență pentru organizațiile umanitare care operează deja pe teren” în Liban și se pregătește să expedieze 20 de tone suplimentare de ajutor umanitar, care urmează să ajungă în țară mâine. „Continuăm schimburile noastre cu autoritățile libaneze și israeliene pentru a împiedica țara să intre în haos, pentru a asigura un armistițiu și pentru a continua procesul esențial de dezarmare a Hezbollah”, a adăugat înaltul diplomat francez.

UPDATE: SUA îndeamnă cetățenii să părăsească sud-estul Turciei și ordonă personalului neesențial să părăsească consulatul Adana

Washingtonul a sfătuit personalul neesențial să părăsească consulatul din apropierea orașului Adana, din sudul Turciei, în apropierea unei baze NATO cheie, și a ordonat cetățenilor americani să părăsească „sud-estul Turciei”, a declarat ambasada SUA la Ankara.

„Pe 9 martie 2026, Departamentul de Stat a ordonat angajaților guvernamentali americani care nu sunt în situații de urgență și membrilor familiilor angajaților guvernamentali americani să părăsească Consulatul General Adana din cauza riscurilor de siguranță”, se arată într-o postare pe X, făcând referire la un avertisment de călătorie care atenționa: „Americanii din sud-estul Turciei sunt încurajați insistent să plece acum”.

UPDATE: Repercusiunile războiului din Orientul Mijlociu sunt „deja o realitate” în Europa, după creşterile de preţ la energie şi după ce „baze” NATO au fost vizate în Cipru, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP.

„Cetăţenii noştri sunt blocaţi. Partenerii noştri sunt atacaţi”, a subliniat ea în faţa ambasadorilor UE, înainte de un apel telefonic prevăzut după-amiază cu liderii din Orientul Mijlociu.

Preţul barilului de petrol a crescut luni şi a ajuns pentru scurt timp la 120 de dolari din cauza prelungirii conflictului şi a blocajului persistent din strâmtoarea Ormuz. Preţul gazului european a crescut cu circa 30% luni, dar rămâne în continuare foarte departe de nivelul atins în 2022 după invazia rusă din Ucraina.

Însă, a subliniat Ursula von der Leyen, poporul iranian „merită libertatea" chiar „dacă ştim că aceasta va fi plină de pericole şi instabilitate în timpul războiului şi după acesta".

Avertismentul Ursulei von der Leyen

Iar impactul pe termen mai lung ridică deja „întrebări existenţiale". „Ideea că putem pur şi simplu să ne retragem şi să ne ascundem de această lume haotică este pur şi simplu o greşeală", a avertizat ea, făcând apel la UE „să treacă la ofensivă" şi „să-şi protejeze interesele".

Acest lucru este valabil şi pentru Ucraina, în cazul căreia prioritatea este pentru UE să-i permită să se finanţeze în acest an şi în 2027 datorită unui împrumut de 90 de miliarde de euro, a cărui plată este în prezent blocată de un veto al Ungariei.

Dar „pot să vă asigur că ne respectăm angajamentele pentru că ceea ce este în joc este credibilitatea noastră şi, chiar mai important, securitatea noastră", a spus preşedinta CE.

Ea a subliniat necesitatea integrării cât mai rapid posibil a Ucrainei şi a altor ţări candidate în Uniunea Europeană, fără a aştepta în mod necesar ca ele să devină state membre cu normă întreagă.

„Este de cea mai mare importanţă să fim pregătiţi, făcând în aşa fel încât ţările din Balcanii occidentali, Moldova şi Ucraina să se apropie de Uniunea noastră încă din prezent", a subliniat ea, potrivit Agerpres.

UPDATE: Putin îl felicită pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului, a anunțat Kremlinul. Putin a declarat că este încrezător că Khamenei va continua munca tatălui său „cu onoare” și va uni poporul iranian „în fața unor încercări severe”. El a adăugat că Rusia va continua să fie alături de Teheran, spunând că dorește să „confirme sprijinul neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni”.

UPDATE: O persoană a fost ucisă în urma unui atac din centrul Israelului

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite la locul unui atac din zona Yehud din centrul Israelului, potrivit serviciului de ambulanță Magen David Adom al țării. Acest lucru ridică numărul morților la 11 în această țară, ca urmare a conflictului.

UPDATE: Rachetele iraniene declanșează sirene în mai multe orașe israeliene, de la Haifa la Dimona

Sirenele au sunat în mai multe zone din Israel, luni, 9 martie. Spre deosebire de situațiile anterioare, de data aceasta atacurile iraniene vizează atât sudul, cât și nordul Israelului.

Sirenele au sunat în zonele Tel Arad și Dimona, de-a lungul Negevului, unde se află centrul de cercetare nucleară, precum și în vestul Negevului din sud. De asemenea, au sunat în nord, din orașul Haifa până la Tiberias, Valea Izreelului, orașul Beisan și Galileea de Jos. Aceste sirene au fost declanșate după ce au fost detectate rachete lansate din Iran, conform avertismentelor și unei declarații emise de armata israeliană. De obicei, se emite mai întâi o avertizare timpurie. Apoi, după câteva minute - de obicei cinci până la șase minute, uneori mai mult - sirenele încep să sune în zonele vizate. Aceasta este de obicei urmată de sunetul exploziilor, fie de la interceptări de rachete, fie de la aterizarea rachetelor.





UPDATE: Iranienii sunt „gata să-și apere pământul natal”, a declarat Ministerul iranian de Externe

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a susținut, într-o conferință de presă, că „Poporul iranian este pe deplin pregătit să-și apere pământul natal”.

Totodată, el a criticat comentariile președintelui american Trump despre intenția de a exercita influență asupra Iranului, spunând că „voința poporului nostru” va defini viitorul Iranului.

UPDATE: Doi răniți după căderea de resturi rezultate din atacuri iraniene, în Abu Dhabi

Autoritățile din EAU au intervenit la două incidente în care au căzut resturi în două locații, după ce apărarea aeriană a interceptat atacuri cu rachete, a anunțat Biroul de presă din Abu Dhabi. Primul incident s-a soldat cu rănirea minoră a unui cetățean iordanian.

Al doilea incident a provocat rănirea moderată a unui egiptean.

În weekend, Aeroportul Internațional Zayed din Abu Dhabi a fost evacuat pentru scurt timp, pasagerii adăpostindu-se în subteran din cauza atacurilor, potrivit unei surse Sky News.

UPDATE: Autorităţile iraniene vor confisca activele şi vor impune sancţiuni membrilor diasporei iraniene suspectaţi de „colaborare” cu Israelul şi SUA în războiul actual, a anunţat luni puterea judiciară, relatează AFP și preluat de Agerpres.

„Iranienii din străinătate care se aliniază, îl ajută şi colaborează cu duşmanul americano-sionist vor fi pasibili de confiscarea tuturor bunurilor lor şi de alte sancţiuni în conformitate cu legea", potrivit biroului procurorului general, citat de Mizan Online, media online a puterii judiciare.

Mizan face referire la o legislaţie adoptată după războiul de 12 zile declanşat în iunie 2025 de Israel, la care SUA s-au alăturat pentru scurtă vreme bombardând siturile nucleare iraniene.

UPDATE: Rusia va evacua din Iran al doilea grup de muncitori ai centralei nucleare Bushehr

Compania nucleară de stat rusă Rosatom se pregătește să evacueze din Iran un al doilea grup format din membri ai familiei și o parte din personalul implicat în construcția Unităților 2 și 3 ale centralei nucleare Bushehr. Potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, Alexey Likhachev, directorul general al companiei, a declarat pentru ziarul Strana Rosatom că transportul grupului într-un loc sigur va avea loc „în curând”.

„Prioritatea noastră în situația actuală din Iran este de a asigura siguranța personalului rus care lucrează la construcția Unităților 2 și 3 ale centralei nucleare Bushehr. Acest număr se ridică la peste 600 de persoane”, a spus directorul general.

„Din motive evidente, principalele lucrări de construcție de pe șantier au fost suspendate temporar. În același timp, o parte din personal este angajat întreținerea echipamentelor, precum și în finalizarea lucrărilor care nu pot fi oprite imediat”, a adăugat el. „Am finalizat pregătirile pentru a doua etapă de optimizare a forței de muncă, și anume evacuarea membrilor familiilor și a unor membri ai personalului în Rusia. Îi vom transporta în curând într-un loc sigur”, a mai declarat Lihacev.

UPDATE: Grupurile de coordonare pentru petrol și gaze ale UE se vor reuni săptămâna aceasta

În urma creșterii prețului petrolului, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că grupurile de coordonare pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Uniunea Europeană se vor reuni joi, 12 martie.

Grupurile vor monitoriza impactul energetic al conflictului din Orientul Mijlociu și ultimele evaluări ale țărilor UE privind aprovizionarea lor cu petrol. Cele 27 de state membre ale blocului comunitar sunt obligate să dețină stocuri de petrol care să acopere consumul pentru 90 de zile. Grupurile, care includ reprezentanți ai guvernelor UE, monitorizează securitatea aprovizionării cu petrol și gaze și coordonează măsurile de răspuns în timpul crizelor.

UPDATE: Explozii auzite în Dubai în primele ore ale dimineții de luni

S-au auzit explozii deasupra Dubaiului în această dimineață, fiind observate și activități ale avioanelor de vânătoare.

Autoritatea pentru crize și dezastre din Emiratele Arabe Unite a confirmat că apărarea aeriană se confruntă cu o amenințare cu rachete. Locuitorilor li s-a recomandat să „rămână într-un loc sigur”.

Patru persoane au fost ucise în urma atacurilor iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, a anunțat ieri ministerul Apărării din țară.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra unor ținte din Orientul Mijlociu după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun sâmbătă, 28 februarie. De atunci, Emiratele Arabe Unite au detectat sute de rachete și aproape 1.500 de drone, majoritatea acestora fiind distruse, potrivit ministerului Apărării.



UPDATE: Bangladesh închide toate universitățile începând de luni

Bangladesh închide toate universităţile începând de luni, anticipând sărbătorile de Eid al-Fitr (sfârşitul Ramadanului) ca parte a măsurilor de urgenţă - pentru economisirea energiei electrice şi a combustibilului pe fondul unei crize energetice care se agravează, legată de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters și preluat de Agerpres.

Autorităţile au declarat că decizia se aplică tuturor universităţilor publice şi private din ţară, o măsură despre care oficialii au spus că va reduce consumul de energie electrică şi va atenua congestionarea traficului, limitând risipa de combustibil.

Oficialii au declarat că universităţile şi campusurile universitare consumă cantităţi mari de energie electrică pentru căminele rezidenţiale, sălile de clasă, laboratoarele şi sistemul de aer condiţionat, iar închiderea anticipată ar ajuta la reducerea presiunii asupra sistemului energetic tensionat al ţării.

Şcolile guvernamentale şi private din Bangladesh sunt deja închise pentru „luna sfântă islamică Ramadan”, ceea ce înseamnă că majoritatea instituţiilor de învăţământ din ţară vor rămâne acum închise în această perioadă.

Măsura vine în contextul în care Bangladesh se confruntă cu o incertitudine crescândă cu privire la aprovizionarea cu combustibil şi gaze în urma perturbărilor pieţelor energetice globale cauzate de conflictul în curs de desfăşurare din Orientul Mijlociu.

Ţara, care se bazează pe importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus vineri limite zilnice privind vânzările de combustibil, pentru a stopa panica achiziţiilor de combustibili şi stocarea acestora de către populaţie.

Ca parte a unor măsuri mai ample de austeritate, guvernul a cerut, de asemenea, tuturor şcolilor cu curriculum străin şi centrelor private de pregătire să suspende operaţiunile în această perioadă pentru a limita consumul de energie electrică.

Deficitul sever de gaze a obligat deja Bangladeshul să oprească operaţiunile la patru dintre cele cinci fabrici de îngrăşăminte de stat, redirecţionând gazul disponibil către centrale electrice pentru a evita întreruperile pe scară largă.

De asemenea, ţara a cumpărat gaz natural lichefiat (GNL) de pe piaţa spot (o piaţă financiară unde mărfurile sunt tranzacţionate pentru livrare şi plată imediată) la preţuri mult mai mari, căutând în acelaşi timp un volum suplimentar pentru a acoperi deficitul de aprovizionare.

„Facem tot ce putem pentru a reduce consumul şi a asigura stabilitatea aprovizionării cu energie, combustibil şi importuri”, a declarat un oficial de rang înalt din ministerul energiei, citat de Reuters.

UPDATE: Azerbaidjanul redeschide granița cu Iranul pentru traficul de marfă după incidentul cu drone - raport

Azerbaidjanul declară că a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Iranul pentru tot traficul de marfă, potrivit agenției ruse de stat TASS. Punctele de trecere a frontierei, una dintre cele mai scurte rute terestre care leagă Iranul de aliatul său, Rusia, au fost închise săptămâna trecută după ceea ce Baku a descris ca un atac cu drone iraniene în exclava Nakhichivan.

Duminică seară, președintele iranian Masoud Pezeshkian a purtat o conversație telefonică cu omologul său azer, Ilham Aliyev, spunându-i că Iranul nu a fost implicat în incidentul de la Nakhichivan și că Teheranul anchetează, a declarat biroul lui Aliyev.





UPDATE: Premierul qatarez descrie un „sentiment puternic de trădare” în urma atacurilor iraniene

Într-un interviu acordat Sky News, prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani, a descris un „sentiment puternic de trădare” din partea conducerii iraniene în urma atacurilor asupra Qatarului.

„La doar o oră după începerea războiului, Qatarul și alte țări din Golf au fost atacate imediat”, a declarat șeicul Mohammed, adăugând că ofensiva a avut loc în ciuda declarațiilor mai multor țări din regiune, conform cărora nu vor participa la niciun război împotriva Iranului și în ciuda eforturilor concertate de a găsi o soluție diplomatică.

„Calculul greșit” al Iranului de a ataca țările din Golf „a distrus totul”, a spus el, adăugând că Qatarul respinge complet justificările și pretextele folosite pentru escaladare. De asemenea, el a spus că este șocant faptul că Iranul a continuat să atace țările din Golf chiar și după ce președintele Masoud Pezeshkian le-a prezentat scuze și a spus că nu vor mai fi vizate atât timp cât nu atacă Iranul. Totuși, a menționat el, Qatarul „va continua să discute cu iranienii și să caute soluții de dezescaladare”.







UPDATE: Israelul reiterează ordinul de strămutare forțată pentru sudul Beirutului și numește o nouă țintă

Armata israeliană a declarat din nou că locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului trebuie să fugă, avertizând asupra unor atacuri iminente asupra clădirilor aparținând asociației financiare Al-Qard al-Hasan, despre care susține că este implicată în finanțarea activităților Hezbollah.

„Îi îndemn din nou pe locuitorii din suburbiile sudice să își evacueze locuințele, conform rutelor de evacuare pe care le-am publicat”, a scris purtătorul de cuvânt al armatei israeliene în limba arabă, Avichay Adraee, într-o postare pe X. „Rămânerea în zonă vă pune viața în pericol”, a scris el.

UPDATE: Turcia intenționează să desfășoare avioane de luptă în nordul Ciprului - raport

Potrivit postului de televiziune NTV și citat de SkyNews, Turcia intenționează să mute, luni, 9 martie, șase avioane de vânătoare F-16 în nordul Ciprului. Citând un oficial al aviației civile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, nerecunoscută internațional, raportul afirmă că mișcarea are ca scop consolidarea apărării.

Săptămâna trecută, o bază a Forțelor Aeriene Regale ale Regatului Unit a fost lovită de o dronă, în contextul escaladării războiului dintre Iran, SUA și Israel.

Sâmbătă, o sursă din Ministerul Apărării din Turcia a declarat că se ia în considerare desfășurarea acestor avioane de luptă.

UPDATE: Petrolul suferă cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii șase ani

Prețul petrolului este din nou în creștere, în timp ce războiul împotriva Iranului nu dă semne de sfârșit prea curând. Impactul războiului este resimțit cel mai mult de civilii din regiune, dar se răspândește și în întreaga lume. Prețul barilului de petrol a ajuns la aproape 120 de dolari.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a insistat că această creștere va fi temporară.

„Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA și pentru lume, siguranță și pace. NUMAI NEBUNII AR GÂNDI ALTFEL!”, a scris Trump.

Iranul, prim atac cu rachete asupra Israelului sub conducerea noului lider suprem

Iranul a lansat primele sale atacuri cu rachete sub conducerea noului lider suprem Mojtaba Khamenei, potrivit unei postări pe canalul Telegram al televiziunii de stat IRIB. O imagine a apărut în care era marcat un proiectil cu cuvintele: „La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”.

Iranian state media published an image of a missile bearing the phrase “Labbayk, Seyyed Mojtaba” (At your service Seyyed Mojtaba), in what appeared to be a display of the military’s pledge of allegiance to the new supreme leader. pic.twitter.com/S1mD1snh2e — Alex kennedy (@Alexkennedy213) March 9, 2026

SUA și Israelul vor decide împreună privind încheierea războiului

Între timp, președintele american Donald Trump a spus că încheierea războiului va fi o decizie „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Washington a declarat că o decizie privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una de comun acord pe care o va lua cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează The Times of Israel. În scurtul interviu telefonic, președintele SUA a afirmat, de asemenea, că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost prin preajmă.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce-l înconjoară... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a spus, luni dimineață, Trump.













