DCNews Stiri Educația are ministru. Ce așteptări are sistemul? Prof. univ. dr. emerit Neacșu răspunde la DC Edu - VIDEO
Data actualizării: 10:37 09 Mar 2026 | Data publicării: 10:30 09 Mar 2026

EXCLUSIV Educația are ministru. Ce așteptări are sistemul? Prof. univ. dr. emerit Neacșu răspunde la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu prof. univ. dr. emerit Neacșu, școală Prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu este invitat la DC Edu. Colaj foto: Unsplash, captură video

Prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu, de la Universitatea din București, revine la DC Edu.

Prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu, de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Educația are Ministru. Ce așteptări are sistemul?
  • Problemele și dificultățile învățământului
  • Calitatea educației. O perspectivă obiectivă
  • Analfabetismul funcțional. Cauze și soluții
  • Criza lecturii și a culturii la noile generații
  • Profesorii, calitatea și eficiența educației
  • Profesia didactică. Provocări, schimbări, evoluții necesare
  • Formarea didactică. Facultăți de profesori?
  • Masteratul didactic, încotro?
  • Prioritățile educației românești
  • Educația și Tehnologia Digitală. Provocarea AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 9 martie 2026, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Ioan Neacșu
DC EDU
sorin ivan
educatie
