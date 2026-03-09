Educația are ministru. Ce așteptări are sistemul? Prof. univ. dr. emerit Neacșu răspunde la DC Edu - VIDEO

Prof. univ. dr. emerit Ioan Neacșu, de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Educația are Ministru. Ce așteptări are sistemul?

Problemele și dificultățile învățământului

Calitatea educației. O perspectivă obiectivă

Analfabetismul funcțional. Cauze și soluții

Criza lecturii și a culturii la noile generații

Profesorii, calitatea și eficiența educației

Profesia didactică. Provocări, schimbări, evoluții necesare

Formarea didactică. Facultăți de profesori?

Masteratul didactic, încotro?

Prioritățile educației românești

Educația și Tehnologia Digitală. Provocarea AI

