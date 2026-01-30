€ 5.0961
Cum văd tinerii politica internă și internațională - VIDEO
Data publicării: 10:36 30 Ian 2026

EXCLUSIV Cum văd tinerii politica internă și internațională - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Cum văd tinerii politica internă și internațională Cum văd tinerii politica internă și internațională. Foto: captură video De Ce Citim

Emisiunea De Ce Citim revine cu o nouă ediție.

Sâmbătă, 31 ianuarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitații săi, av. Mădălin Jîjie, membru PSD, și politologul Eugen Gabor, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre politică internă și internațională în viziunea invitaților.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

de ce citim
flaviu predescu
psd
Mădălin Jîjie
Eugen Gabor
Comentarii

