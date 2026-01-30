Sâmbătă, 31 ianuarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitații săi, av. Mădălin Jîjie, membru PSD, și politologul Eugen Gabor, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre politică internă și internațională în viziunea invitaților.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!