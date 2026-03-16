Reacția MAE, după avertismentul Iranului: România nu e parte a conflictului

Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce Iranul a avertizat luni România că va reacționa politic și juridic în cazul în care autoritățile române vor permite Statelor Unite să folosească bazele de pe teritoriul țării pentru operațiuni împotriva sa.

Precizăm că România a făcut deja acest pas, adoptând prin vot în Parlament decizia CSAT de aprobare a cererii SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul țării noastre.

MAE: România nu este parte a conflictului

"Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări:

Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.

România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului.

În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale", a transmis MAE.