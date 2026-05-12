DCNews Stiri Comisiile de specialitate din Parlament analizează solicitările MAI și SRI privind programul SAFE
Data publicării: 12 Mai 2026

Comisiile de specialitate din Parlament analizează solicitările MAI și SRI privind programul SAFE
Autor: Elena Aurel

Drona căzută în Galați ar fi putut avea și încărcătură chimică, pe lângă cea explozivă. Chirieac: Ar putea fi sesizat ONU. Statul este vulnerabil și nu își poate proteja cetățenii Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

Solicitările MAI și SRI privind programul SAFE au fost trimise comisiilor de specialitate din Parlament pentru a fi analizate.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit, marţi, pentru a analiza solicitările Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie aferente proiectelor propuse pentru finanţare prin Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE).

Ambele solicitări au fost transmise comisiilor reunite pentru apărare. Totodată, solicitarea SRI a fost transmisă spre informare şi Comisiei comune parlamentare pentru exercitarea controlului asupra activităţii serviciului.

MAI precizează în documentul transmis Parlamentului că vizează achiziţia de noi echipamente specifice care să contribuie în mod activ la consolidarea rezilienţei instituţionale a principalelor arme responsabile de furnizarea unor servicii esenţiale pentru populaţie.

"Prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a aprobat Planul naţional de investiţii SAFE pentru industria europeană de apărare. (...) În plan au fost incluse 10 proiecte din aria de responsabilitate a MAI şi a partenerilor din cadrul Sistemul Naţional al Forţelor de Apărare, cu o valoare de 2.727.530.000 de euro", a menţionat MAI.

SRI îşi propune să implementeze trei proiecte

Ministerul solicită aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de armament individul tip NATO şi muniţie, echipament balistic, echipament optice şi optoelectronice, drone, anti-drone, mobilitate militară, managementul victimelor multiple, managementul continuităţii sistemului energetic, managementului evacuării în masă, sisteme de comunicaţii critice, comandă şi control.

Prin SAFE, SRI îşi propune să implementeze trei proiecte.

"Pentru a răspunde imperativelor de securitate, Serviciul Român de Informaţii a prioritizat accelerarea achiziţiilor de echipamente tehnice avansate. Această modernizare este strict orientată către maximizarea performanţei operaţionale, fiind o condiţie obligatorie pentru protejarea teritoriului naţional şi respectarea angajamentelor României în cadrul NATO şi UE. SRI are de implementat trei proiecte cu o valoare estimată de 462 milioane de euro, astfel: OCCULT - A.l. for defensive and proactive cyber capabilities - 200 milioane de euro, Mobile Capabilities To Provide Continuous Secure Essential Digital
Services In Case Of Military Crisis - 130 milioane de euro, Helicopters - 132 milioane de euro", se menţionează în documentul SRI transmis conducerii Parlamentului. 

SAFE
ministerul afacerilor interne
sri
parlamentul romaniei
