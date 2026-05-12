Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026
Data publicării: 12 Mai 2026

Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026
Autor: Dana Mihai

cristiano-ronaldo_04203300 Foto: Agerpres / Cât a ajuns să coste un bilet ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2026

Meciul dintre Portugal și Colombia de la FIFA World Cup 2026 a stârnit un interes uriaș, iar posibilul ultim Mondial al lui Cristiano Ronaldo a făcut ca prețul biletelor să explodeze.

Șansa de a-l vedea pe Cristiano Ronaldo pe teren, mai ales în tricoul Portugaliei, este considerată un moment unic. Iar Mondialul din 2026 ar putea reprezenta ultima sa apariție pentru fanii care îl consideră pe starul portughez „cel mai mare din toate timpurile” (GOAT).

Poate tocmai din acest motiv, partida dintre Portugalia și Columbia, programată pe 27 iunie, este deja una dintre cele mai căutate pe platformele de revânzare a biletelor, iar prețurile au depășit deja costurile pentru biletele la Super Bowl.

Biletele costau sub 400 de dolari

Potrivit The New York Times, care citează datele companiei TicketData, specializată în monitorizarea prețurilor de revânzare, în decembrie anul trecut, când grupele turneului nu erau încă stabilite, cel mai ieftin bilet pentru meciul de pe Hard Rock Stadium costa sub 400 de dolari (aproximativ 340 de euro).

La mai puțin de o oră după ce FIFA a anunțat că meciul va fi Portugalia - Columbia, prețul celui mai ieftin bilet a sărit la peste 2.000 de dolari (aproximativ 1.700 de euro).

În prezent, cele mai ieftine bilete disponibile pe piața de revânzare costă, în medie, în jur de 2.500 de dolari (peste 2.120 de euro), potrivit datelor TicketData, citate de The Wall Street Journal.

Conform aceleiași surse, prețul mediu de revânzare este acum mai mare decât cel al unui bilet la Super Bowl, care în sezonul trecut a avut un preț mediu de 2.109 dolari (aproximativ 1.790 de euro).

Al doilea cel mai scump meci al turneului

Acesta este deja cel mai scump meci din faza grupelor, excluzând partidele care implică cele trei țări gazdă ale Cupei Mondiale. Singurul meci cu bilete mai scumpe este finala, unde prețurile de revânzare pornesc de la 8.400 de dolari pe bilet (aproximativ 7.130 de euro).

În primul meci din Grupa K, Portugalia va întâlni Democratic Republic of the Congo pe stadionul NRG Stadium din Houston. Apoi, portughezii vor reveni pe aceeași arenă pentru duelul cu Uzbekistan, înainte de a încheia faza grupelor împotriva Columbiei, la Hard Rock Stadium din Miami.

Dacă Portugalia nu se califică mai departe, confruntarea cu "Los Cafeteros" ar putea reprezenta ultima șansă pentru fani de a-l vedea pe Cristiano Ronaldo în tricoul naționalei Portugaliei.

De ce există o cerere atât de mare

Pe lângă popularitatea uriașă a starului portughez, prețurile sunt influențate și de faptul că Portugalia și Columbia se află ambele în top 15 FIFA, ceea ce face ca acest duel să fie unul dintre cele doar patru meciuri din prima fază a turneului între două naționale din elita fotbalului mondial.

Cererea este alimentată și de comunitatea de aproape 500.000 de columbieni care trăiesc în statul american Florida, unde va avea loc partida.

