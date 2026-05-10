Victor Ponta a devenit suporter „nicușorist” și vorbește despre influența „mecanismului“: Orice semn de independență a fost sancționat fără milă

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Ponta, fost premier al României, face referire la discursul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei, la atacul venit din partea Laurei Codruța Kovesi și la demiterea Guvernului Bolojan de către Parlamentul României.

„DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ A LUI NICUȘOR DAN!

Sau cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist” — tocmai când tot MECANISMUL și „haita” lor de propagandă (de la USR și Kovesi) au sărit la gâtul Președintelui!

În câteva zile, scena politică din România a fost resetată total! Și este pentru prima dată după mult timp când am speranțe serioase că această resetare este una pozitivă și că avem șanse să avem din nou o țară în care cei mai importanți lideri politici să „joace” pentru România, păstrând, bineînțeles, toate reperele „prooccidentale” (adică UE, dar și SUA)!

Ce s-a întâmplat concret?

1. Guvernul de orientare USR-istă a fost doborât în Parlament cu un număr-record de voturi: 281 contra. Spre stupefacția și enervarea „haitei”, Președintele Dan a tratat lucrurile cu calm, nedorind să le facă jocurile.

2. Președintele Dan a început să folosească insistent formula „prooccidental”, incluzând astfel SUA în direcția fundamentală a României — încă un motiv pentru ca agenții MECANISMULUI (care urăsc Administrația Trump) să iasă la luptă.

3. Ilie Bolojan și PNL au fost luați „ostatici” de USR și de propaganda acestora, știind că scopul moțiunii de cenzură a fost tocmai formarea unui Guvern PSD–PNL–UDMR fără ei. Președintele nu a făcut presiuni asupra lor, dar nici nu s-a arătat intimidat, precizând că va forma „un guvern prooccidental” chiar și în ciuda opoziției PNL–USR.

4. Codruța Kovesi, personaj-cheie în întregul MECANISM, este scoasă la atac împotriva Președintelui Dan; moment în care devine evidentă frustrarea celor din spatele USR că nu au reușit să își impună procurorii în fruntea Parchetelor și să revină la distrugerea cu „dosare” a politicienilor și oamenilor de afaceri români incomozi (sau la „cumințirea” celor care aveau idei de independență).

5. Președintele a anunțat intempestiv anularea Recepției de Ziua Europei, anticipând că aceasta va fi deturnată de propagandiștii MECANISMULUI printr-un cor de lamentări și acuzații la adresa „ereziilor” sale. Zâmbăreții din selfie-urile de la Cotroceni, cei care s-au călcat pe picioare pentru icre și sarmale plătite de la „Buget” la Cotroceni, pe 1 Decembrie 2025, aveau acum un alt „ordin pe unitate”. Și au rămas fără „chiolhan”.

6. Discursul Președintelui de Ziua Europei a fost „declarația de independență” a României față de rețeaua de „reziști – sorosiști – haștagi – useriști” care a dominat România în ultimii 10 ani. Arătând exact seriozitate și loialitate față de partenerii „occidentali”, în discursul său Nicușor Dan a spus ceea ce mulți gândesc în România și în Europa, dar nu au curaj să spună, ca să nu fie imediat etichetați drept „antieuropeni”, „extremiști”, „putiniști” ș.a.m.d.

7. După Summitul B9 (la care participă chiar Președintele Poloniei, cel detestat și înfierat în România cu „ură proletară” de toată propaganda MECANISMULUI), încep să cred serios că Președintele Dan va propune un premier care să fie al României (nu al Comisiei Europene, nici al Franței sau Ucrainei); că acest premier va avea în Guvern miniștri ai României și că va obține sprijinul unei majorități „prooccidentale”“, a scris Victor Ponta, adăugând că așteaptă „cu interes zilele următoare“ și speră „ca această neașteptată „independență” să nu fie sufocată din fașă de propaganda MECANISMULUI!“.

Victor Ponta: Să vedem ce se va întâmpla acum, după „Declarația de Independență” a lui Nicușor Dan!

În continuarea postării, Victor Ponta a vorbit despre „MECANISM“, pe care îl descrie drept „o rețea formată și sprijinită de grupuri de putere economică și politică din afara României, având ca scop păstrarea țării noastre în postura de „servant” sau „colonie”: piață de desfacere, furnizor de forță de muncă și de materii prime ieftine“.

„Câteva precizări istorice, de context!

În 2013, România a ieșit din criza economică, având un Guvern votat de peste 60% dintre români și un Președinte aflat la final de mandat, care are meritul de a fi pus bazele Parteneriatului Strategic cu SUA.

Atunci a apărut „pericolul” ca România să devină o nouă Polonie — adică o țară profund proamericană, dar și bine integrată în UE, care însă are demnitate și își urmărește cu mult curaj interesele economice și valorile naționale (inclusiv cele referitoare la religie, familie, cultură și relații internaționale).

Din acest motiv a fost construit ceea ce numesc eu MECANISMUL — o rețea formată și sprijinită de grupuri de putere economică și politică din afara României, având ca scop păstrarea țării noastre în postura de „servant” sau „colonie”: piață de desfacere, furnizor de forță de muncă și de materii prime ieftine.

Acest MECANISM a fost format inițial din ONG-iști, jurnaliști și politicieni dependenți de serviciile de informații din alte țări și finanțați de companii internaționale cu activități în România. Întâi l-au susținut pe Klaus Iohannis pentru a-l doborî pe Crin Antonescu de la PNL, pentru a deveni Președinte în 2014 și pentru a impune primul Guvern „haștag-userist” în 2016. Apoi s-au întors împotriva lui Iohannis când acesta a scăpat de Kovesi și de „securismele” ei.

Pe Nicușor Dan l-au dat afară din USR pentru că nu a fost de acord cu „progresismele” lor și au încercat să îl susțină pe Vlad Voiculescu la Primăria Generală. Au trecut de partea Elenei Lasconi în 2024, dar au trădat-o văzând că șansele în 2025 erau de partea lui Nicușor Dan. Însă, după ce Dan le-a pus oamenii în Guvern și în CSAT, au decis că acesta nu este suficient de docil și s-au mutat cu „arme și bagaje” în spatele premierului Ilie Bolojan.

De fapt, și Iohannis, și Lasconi, și Dan, și Bolojan au fost susținuți doar atât timp cât au acceptat să fie niște instrumente ale MECANISMULUI din spatele acestei rețele. Orice semn de independență din partea acestora a fost imediat sancționat fără milă!

Să vedem ce se va întâmpla acum, după „Declarația de Independență” a lui Nicușor Dan!“, a conchis Victor Ponta.