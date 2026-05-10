Summitul B9, la București: Perspective și provocări. E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News
Data publicării: 10 Mai 2026

EXCLUSIV Summitul B9, la București: Perspective și provocări. E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

E.S. Ovidiu Dranga, ambasador al României în Japonia și Polonia, vine la interviurile DC News.

Luni, 11 mai 2026, începând cu ora 15:00, Excelența Sa Ovidiu Dranga, ambasador al României în Japonia între 2021 și 2024 și în Polonia între 2013 și 2021, vine la interviurile DC News. Diplomatul a avut un rol important în originile formatului de cooperare regională B9, atunci când reprezenta România la Varșovia.

În cadrul interviului cu analistul politic Bogdan Chirieac, E.S. Ovidiu Dranga va vorbi despre importanța formatului B9 și despre necesitatea de coeziune a statelor componente într-un context internațional tot mai tensionat. Principalele teme de discuție vor fi:

  • Ce este B9?
  • De ce este important acest format?
  • Ce așteptăm de la reuniunea de la București?
  • Ce va face Nicușor Dan după mesajul de Ziua Europei?
  • Se va lărgi B9 în edițiile următoare?
  • Ar trebui să se facă o legătură între Flancul Estic și cel Sudic al NATO?

Emisiunea va fi transmisă, LIVE, luni, 11 mai 2026, de la ora 15:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât și pe YouTube. 

