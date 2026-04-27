DCNews Stiri Importanța gândirii critice în educație. Prof. univ. dr. Daniela Dumitru, invitată la DC Edu / video
Data actualizării: 10:10 27 Apr 2026 | Data publicării: 10:08 27 Apr 2026

EXCLUSIV Importanța gândirii critice în educație. Prof. univ. dr. Daniela Dumitru, invitată la DC Edu / video
Autor: Elena Aurel

copii la scoala ' Sursa foto: Freepik, @freepik

Prof. univ. dr. Daniela Dumitru este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 27 aprilie, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Daniela Dumitru, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Gândesc, deci exist! Gândesc critic, deci exist!

Gândirea critică. Ce este, cum este, de ce trebuie să fie?

Importanța gândirii critice în educație, în formarea copiilor și tinerilor

Rolul școlii în formarea și promovarea gândirii critice

Implicarea gândirii critice în procesul educațional – profesori și elevi

Gândirea critică în Universitate

Educația umanistă și dezvoltarea gândirii critice

Rolul gândirii critice în procesul cunoașterii

Gândirea critică în formarea profesorilor. Abordări universitare

Cum ne ajută gândirea critică în evoluția personală și profesională?

Gândirea critică în societatea românească

Noile generații și gândirea critică

Gândirea critică în Era Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă luni, 27 aprilie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici, atât pe Facebook, cât și pe YouTube. 

Rămâneți alături de noi! 

VEZI ȘI: De ce elevii români au rezultate slabe la testele PISA: Unde greșește sistemul și care e soluția / video

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Ultima magie” prin care România poate salva miliardele din PNRR: Explicația lui Pâslaru / Ce a vrut să demonstreze PSD prin ieșirea din coaliție
Publicat acum 19 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
Publicat acum 23 minute
Dobânda mică nu înseamnă automat un credit online ieftin
Publicat acum 24 minute
Proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri
Publicat acum 44 minute
Jet2, easyJet, British Airways și Ryanair ar putea fi nevoite să anuleze zboruri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 52 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
