Galați: Din suflet pentru oameni, la Concursul Internațional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

Complexul de Agrement Bala Zătun a fost gazda celei de-a VIII-a ediții a Concursului Internațional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători.

Participarea a peste 100 de persoane - concurenți și însoțitori - din România, Republica Moldova și Serbia, ne arată cât de frumos a crescut acest eveniment, dincolo de granițele țării.

Acest concurs este cu adevărat unic.

A fost primul eveniment de acest gen organizat în România, o premieră în sportul adaptat pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Vorbim despre oameni extraordinari, despre curaj, ambiție și puterea de a transforma orice provocare într-o oportunitate. Sunt lecții de viață pe care le primim de fiecare dată, de la participanți care inspiră prin simpla lor prezență și prin optimismul lor.

Concursul de pescuit sportiv pentru nevăzători transmite un mesaj simplu și puternic: limitele nu sunt acolo unde le pune viața, ci acolo unde renunțăm noi.

Consiliul Județean Galați rămâne partenerul acestei povești frumoase, alături de Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Galați, într-o colaborare construită în timp, bazată pe respect și rezultate.

Le urez tuturor participanților mult succes și o experiență care să le rămână în suflet. La finalul competiției vom premia Locul I, Locul II și Locul III, cea mai mare captură și cel mai tânăr pescar.

Fir întins tuturor!", a ținut să precizeze Costel Fotea, președintele PSD al Conmsiliului Județean Galați.