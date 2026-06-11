Orașul din Europa care oferă recompense turiștilor civilizați. Ce trebuie să faci pentru a primi avantaje / FOTO: magnific.com @ezefer

Un oraș din Europa extinde programul CopenPay și oferă beneficii celor care protejează orașul și mediul.

Copenhaga continuă să promoveze turismul responsabil prin programul CopenPay, o inițiativă care recompensează vizitatorii pentru gesturi precum folosirea bicicletei, colectarea deșeurilor sau reciclarea hainelor, informează Fan Page. Lansat în 2024, proiectul s-a bucurat de succes și va deveni un program permanent începând cu 22 iunie 2026, fiind disponibil pe tot parcursul anului.

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Turiștii sunt încurajați să respecte orașul și comunitatea locală

Capitala Danemarcei este considerată una dintre cele mai apreciate destinații urbane din lume. Orașul a ocupat primul loc în Happy City Index 2026 și s-a clasat pe primul loc și în Economist Intelligence Unit Global Liveability Index 2025 și confirmă reputația sa de oraș prietenos și cu o calitate ridicată a vieții.

Autoritățile locale își doresc să atragă cât mai mulți vizitatori, însă în același timp vor ca experiența turistică să contribuie la protejarea mediului și la bunăstarea comunității. Din acest motiv, programul CopenPay a fost relansat într-o formă permanentă.

Cum funcționează programul CopenPay

CopenPay le oferă turiștilor posibilitatea de a primi recompense în schimbul unor acțiuni considerate benefice pentru oraș. Participanții pot câștiga diverse avantaje dacă aleg să adopte un comportament responsabil în timpul vizitei.

„CopenPay oferă turiștilor o nouă modalitate de a interacționa cu orașul într un mod pozitiv”, a declarat Rikke Holm Petersen, director pentru comportament în cadrul organizației Wonderful Copenhagen.

Programul pilot din 2024 a atras atenția la nivel internațional și a fost inclus de revista TIME pe lista celor mai bune invenții din lume.

Ce trebuie să facă turiștii pentru a primi recompense

Vizitatorii pot participa la diferite activități organizate în oraș. Printre acestea se numără strângerea deșeurilor din spațiile publice, deplasarea cu bicicleta și reciclarea hainelor uzate. În schimb, aceștia pot beneficia de mese gratuite, acces la concerte sau reduceri pentru evenimente și activități culturale, inclusiv vizitarea unor expoziții.

Inițiatorii proiectului susțin că astfel turiștii se implică activ în viața orașului și dezvoltă o relație mai apropiată cu comunitatea locală.

Programul promovează și transportul sustenabil

Copenhaga pune un accent deosebit pe protecția mediului, iar CopenPay încurajează și alegerile de transport cu impact redus asupra climei.

Turiștii care aleg să ajungă în oraș cu trenul, în locul avionului, pot primi beneficii precum închirierea gratuită a bicicletelor sau lecții de ciclism, facilități care îi ajută să exploreze capitala într-un mod ecologic.

Orașul dispune de peste 400 de kilometri de piste dedicate bicicletelor și are mai multe biciclete decât locuitori. Aproape jumătate dintre rezidenți folosesc acest mijloc de transport pentru a merge la serviciu sau la studii.

Beneficii și pentru cei care călătoresc cu mașini electrice

Programul include avantaje și pentru turiștii care sosesc cu vehicule electrice. Aceștia pot beneficia de parcare gratuită și de reduceri la încărcarea bateriilor pe durata șederii.

Datele publicate după faza pilot arată că inițiativa a avut rezultate concrete. În rândul participanților, închirierea bicicletelor a crescut cu 59%, iar aproximativ 1.200 de kilograme de deșeuri au fost colectate din canalele orașului.

Un model care schimbă comportamentul turiștilor

Potrivit unui studiu realizat de agenția de analiză Maple, șapte din zece participanți au declarat că și-au schimbat obiceiurile după întoarcerea acasă și au continuat să adopte comportamente mai responsabile în viața de zi cu zi.

Prin acest sistem, Copenhaga încearcă să demonstreze că turismul poate aduce beneficii atât vizitatorilor, cât și orașului, atunci când este bazat pe implicare, respect și grijă față de mediul înconjurător.