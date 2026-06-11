Ai între 10 și 65 de ani? Pe o plajă din Italia nu ai voie cu acest obiect! Decizie care a stârnit ironii și nemulțumiri / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @xollerstock

Autoritățile locale din Villasimìus, pe coasta de sud est a Sardiniei, Italia, au introdus reguli stricte pentru accesul pe plaja Punta Molentis. Printre cele mai controversate măsuri se numără interdicția de a instala umbrele pentru persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani. Decizia face parte dintr-un plan de protejare a mediului și de conservare a uneia dintre cele mai apreciate plaje din zonă.

Pe lângă taxa de intrare de 10 euro pentru accesul pe plaja publică, doar familiile care au copii cu vârsta sub 10 ani și persoanele de peste 65 de ani au dreptul să monteze o umbrelă, informează The Guardian. În plus, este permisă o singură umbrelă pentru fiecare grup eligibil.

Măsura a provocat numeroase reacții în mediul online. Mulți italieni și-au exprimat nedumerirea și au ironizat noile reguli.

„Ca să pot pune o umbrelă trebuie să închiriez un copil?”, a scris un utilizator în comentariile publicate pe pagina de Facebook a Consiliului Local din Villasimìus.

Altă persoană a glumit: „Ca să vin la plajă cu umbrelă trebuie fie să îl aduc pe bunicul meu, fie să am un copil până mâine?”

Unii turiști au cerut boicotarea plajei Punta Molentis, iar alții au anunțat că vor prefera alte destinații unde se pot proteja de soare în condiții normale.

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Plaja a fost redeschisă după incendiul devastator de anul trecut

Punta Molentis și-a reluat activitatea după ce a fost închisă începând cu luna iulie a anului trecut, în urma unui incendiu puternic provocat intenționat. Autoritățile locale au explicat că incendiul și fenomenele marine extreme au determinat adoptarea unor reguli mai stricte pentru protejarea zonei, care face parte dintr-un perimetru cu statut special de conservare.

Într-un comunicat publicat pe site-ul administrației locale se precizează: „Din acest motiv este necesar să limităm impactul activităților umane și să asigurăm protejarea acestui patrimoniu pentru generațiile viitoare”.

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Sunt interzise și corturile sau alte sisteme de umbrire

Noile reguli interzic și amplasarea foișoarelor, corturilor sau a altor structuri care oferă umbră. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie.

Alte plaje din Italia reduc numărul șezlongurilor și umbrelelor. Pe plaja Jesolo, aflată în apropiere de Veneția, autoritățile au decis să elimine aproximativ 20.000 de locuri cu șezlonguri și umbrele pentru a crea mai mult spațiu între vizitatori.

Plajele publice din Italia sunt adesea foarte aglomerate, mai ales pe fondul creșterii costurilor practicate de cluburile private de plajă.

Potrivit celor mai recente date publicate de organizația italiană pentru protecția consumatorilor Altroconsumo, costul mediu pentru închirierea a două șezlonguri și a unei umbrele pe o plajă privată a crescut cu 24% în ultimii cinci ani și cu 6% doar în ultimul an.

În aceste condiții, tot mai mulți italieni evită plajele private, iar protestele prin care se cere extinderea suprafețelor de plajă cu acces liber s-au intensificat în ultimii ani.