Ce nu au voie să facă turiștii în unele regiuni din Spania. Amenzi de sute de euro pentru gesturi aparent banale

Spania rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, atrăgând anual zeci de milioane de vizitatori prin plajele sale, gastronomie și clima favorabilă. Totuși, dincolo de atracțiile bine cunoscute, turiștii se pot confrunta cu reguli locale mai puțin obișnuite, care în anumite situații pot duce la sancțiuni financiare semnificative.

În diferite regiuni ale țării sunt încă aplicate hotărâri municipale și regulamente locale care interzic activități aparent banale, de la construirea unor structuri castele din nisip până la dormitul într-o mașină parcată sau expunerea anumitor obiecte pe balcon.

Localitatea în care autoritățile au cerut locuitorilor "să nu moară"

Unul dintre cele mai cunoscute episoade administrative din Spania s-a petrecut în Lanjarón, o localitate din Andaluzia.

În anul 1999, primarul a emis un decret prin care le solicita cetățenilor să nu moară până când autoritățile regionale vor aproba construirea unui nou cimitir. Cel existent nu mai avea locuri disponibile, iar solicitările repetate ale administrației locale nu primeau răspuns.

Decizia a avut un caracter simbolic și ironic, fiind concepută pentru a atrage atenția asupra problemei. Demersul și-a atins scopul, povestea fiind preluată de presa internațională, iar finanțarea pentru noul cimitir a fost aprobată ulterior. În practică, nimeni nu a fost sancționat vreodată pentru încălcarea acestei „legi”.

Castelele de nisip pot deveni motiv de amendă

Conform Express.co.uk, în anumite zone spaniole există restricții privind construirea unor structuri complexe din nisip pe plajă.

Reglementările au apărut după ce o persoană a transportat cantități importante de nisip pentru a realiza o construcție impresionantă pe litoral. Ca urmare, mai multe administrații locale, inclusiv din Tenerife, au introdus limite privind astfel de activități.

În unele zone de pe Costa Blanca sunt acceptate doar construcțiile realizate din nisipul deja existent pe plajă, iar acestea trebuie desființate înainte de plecare. Autoritățile precizează că nu vizează copiii care construiesc castele obișnuite, însă cadrul legal permite aplicarea unor sancțiuni dacă structurile sunt considerate exagerate sau afectează spațiul public.

Amenzi de până la 750 de euro pentru obiecte lăsate la vedere pe balcon

Printre cele mai surprinzătoare reglementări locale se numără cele aplicate în anumite localități din regiunea Castilla-La Mancha.

Aici, unele regulamente interzic afișarea la vedere a obiectelor considerate inestetice. În această categorie pot intra mopurile sau rufele întinse pe balcon atunci când sunt vizibile din spațiul public.

Scopul declarat al măsurii este conservarea imaginii urbane și a aspectului arhitectural al localităților. În anumite situații, amenzile pot ajunge la 750 de euro.

Localitatea unde lătratul câinilor este limitat prin regulament

În Villanueva de la Torre, localitate situată în provincia Guadalajara, există norme stricte privind zgomotul produs de animalele de companie.

Regulamentul prevede că lătratul câinilor nu ar trebui să deranjeze în timpul siestei, între orele 14:00 și 16:00, și nici pe timpul nopții. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli destinate combaterii poluării fonice și protejării liniștii publice.

Chiar dacă aplicarea practică a unei astfel de prevederi este dificilă, cazul a devenit cunoscut la nivel internațional tocmai datorită caracterului său neobișnuit.

Domino, interzis pe unele terase din Sevilla

În încercarea de a reduce zgomotul din centrul istoric al orașului Sevilla, autoritățile locale au adoptat o serie de măsuri mai puțin obișnuite.

Printre acestea se află limitarea jocurilor de domino pe terasele exterioare ale cafenelelor. Motivul invocat este zgomotul produs de piesele lovite de suprafața meselor, considerat deranjant pentru locuitori.

Potrivit Express.co.uk, regulamentul interzice de asemenea rostogolirea butoaielor pe străzi și consumul de alimente sau băuturi în apropierea anumitor terase. Sancțiunile pentru încălcarea regulilor privind zgomotul pot porni de la aproximativ 300 de euro.

Dansul și alergatul în apartament, vizate de regulamente locale

În Madrid, Mojácar și Ciudad Real există reglementări care urmăresc limitarea activităților zgomotoase în locuințe.

Printre comportamentele considerate problematice se numără alergatul repetat prin apartament, folosirea rolelor în interior sau dansul care generează vibrații și zgomote puternice pentru vecinii aflați la etajele inferioare.

Autoritățile justifică aceste măsuri prin densitatea ridicată a locuirii. Aproximativ două treimi dintre cetățenii spanioli locuiesc în blocuri, una dintre cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană, ceea ce favorizează apariția conflictelor legate de zgomot.

Dormitul în mașină poate fi sancționat

În Bilbao, regulamentele privind ordinea publică interzic utilizarea vehiculelor parcate drept spații de cazare.

Interdicția se aplică autoturismelor, rulotelor și camionetelor staționate în spații publice și are ca scop combaterea campării neautorizate și a folosirii necorespunzătoare a domeniului public.

Aceleași norme prevăd și interdicții privind scăldatul în fântânile ornamentale sau spălarea hainelor în spațiile publice.

Regulile diferă de la o localitate la alta

Un aspect esențial este faptul că majoritatea acestor reguli nu reprezintă legi aplicabile la nivel național. Ele sunt adoptate de administrațiile locale și pot varia considerabil de la o localitate la alta.

Astfel, o activitate permisă într-o stațiune poate fi interzisă într-o alta aflată la doar câțiva kilometri distanță.

În ultimii ani, autoritățile din Spania au înăsprit numeroase reguli privind comportamentul turiștilor. În mai multe destinații de pe litoral au fost introduse sancțiuni pentru rezervarea locurilor pe plajă cu prosoape, consumul de alcool în spații publice, camparea neautorizată sau tulburarea liniștii publice.

Din acest motiv, autoritățile recomandă turiștilor să consulte regulamentele locale înainte de a pleca în vacanță. Activități care par perfect obișnuite pot fi sancționate în anumite zone ale Spaniei cu amenzi de câteva sute de euro.

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