Clanul Pian, destructurat de procurorii DIICOT. Acuzații grave după trei ani de anchetă

DIICOT

DIICOT a anunțat că a trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, grupare care ar fi acționat în București și județul Ilfov prin două ramuri ale aceleiași familii. Procurorii îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 2022 până în luna iulie 2025, pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

Conform DIICOT, membrii celor două grupări ar fi urmărit obținerea unor câștiguri importante prin exploatarea sexuală a mai multor tinere.

Procurorii susțin că victimele ar fi fost atrase prin inducerea în eroare și prin simularea unor relații de iubire, metodă cunoscută sub denumirea de „loverboy”. Prin această abordare, victimele ar fi ajuns într-o stare de dependență emoțională față de membrii grupărilor.

Ulterior, tinerele ar fi fost transportate și cazate în mai multe locații din Elveția, Austria, Spania, Germania, Olanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, Irlanda, Slovacia și Cehia, dar și în România.

Anchetatorii spun că victimele ar fi fost obligate să practice prostituția în beneficiul membrilor grupărilor, inclusiv prin folosirea unor forme de presiune psihică și fizică, notează Agerpres.

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Banii obținuți din prostituție ar fi fost ascunși prin persoane interpuse

DIICOT susține că cele două structuri ale clanului Pian ar fi dezvoltat mecanisme prin care colectau, transferau și depozitau banii obținuți din activitatea de prostituție.

Pentru ascunderea originii sumelor și a destinației acestora, membrii grupărilor ar fi folosit persoane interpuse în circuitul financiar.

Cu banii obținuți din exploatarea sexuală a victimelor, inculpații și-ar fi finanțat un stil de viață luxos. Procurorii spun că aceștia ar fi cumpărat autoturisme de lux și bijuterii, iar o parte din bani ar fi fost folosită pentru jocuri de noroc.

Anchetatorii spun că membrii clanului Pian ar fi acționat coordonat, pe baza unui plan infracțional stabilit anterior, pe o perioadă îndelungată.

Fiecare persoană implicată ar fi avut atribuții precise și ar fi contribuit în mod repetat la atingerea obiectivului comun.

Totodată, procurorii susțin că grupările și-au extins relațiile prin legături de familie, prietenie sau interese infracționale comune cu alte persoane din mai multe județe ale țării.

Clanul Pian, destructurat în urma unei operațiuni DIICOT

Clanul Pian a fost destructurat în luna iulie 2025, după o operațiune amplă realizată de DIICOT, Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, autoritățile au ridicat sume importante de bani în numerar, în lei, euro, dolari americani, lire sterline și franci elvețieni.

De asemenea, au fost confiscate arme albe, pistoale de tip airsoft, bijuterii, ceasuri, documente și alte mijloace de probă.

DIICOT cere confiscarea unor bunuri de peste 130.000 de euro

Prin actul de sesizare al instanței, procurorii DIICOT, Structura Centrală, au solicitat confiscarea a două autoturisme de lux, cu o valoare totală de peste 130.000 de euro, precum și a mai multor bijuterii.

Anchetatorii au cerut și confiscarea sumelor de 250.000 de lei și 20.000 de euro.

Totodată, procurorii au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 133.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare suportate de stat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.