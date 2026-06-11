Ryanair, anchetată pentru taxe percepute părinților care vor să stea lângă copii în avion

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Autoritatea de reglementare în domeniul concurenței din Marea Britanie a anunțat joi că a declanșat o investigație asupra companiei aeriene low-cost Ryanair. Ancheta vizează modul în care sunt taxate familiile atunci când părinții vor să stea alături de copiii lor în timpul zborului, transmite AFP. Potrivit autorităților, se analizează dacă această practică poate fi considerată o clauză contractuală abuzivă.

„Termenii şi condiţiile Ryanair impun ca cel puţin un părinte să stea cu copiii săi, cu vârste cuprinse între 2 şi 11 ani, prin rezervarea unui `loc de familie` plătit, în timp ce pentru toţi ceilalţi pasageri, rezervarea locului este opţională”, a precizat Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe (CMA), într-un comunicat, notează Agerpres.

Autoritatea susține că taxa pentru acest serviciu ajunge, de regulă, la aproximativ 8 lire sterline, adică 9,27 euro pentru un zbor.

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Practica diferă de la o țară la alta: Interzisă în Italia, aplicată în Marea Britanie

Reglementatorul britanic a mai precizat că această politică este interzisă în Italia, însă continuă să fie utilizată pe majoritatea curselor Ryanair cu plecare din Regatul Unit.

Reacția companiei Ryanair: „O farsă” și respectarea legii

Compania aeriană a respins acuzațiile și a criticat ancheta.

„Adulţii care călătoresc cu copii plătesc o taxă de rezervare pentru un loc, dar pot selecta gratuit locuri rezervate lângă ei pentru maximum patru copii cu aceeaşi rezervare”, a declarat compania într-un comunicat.

Ryanair a transmis, de asemenea, că respectă toate legislațiile și reglementările în vigoare și a calificat investigația drept „o farsă”, într-o declarație pentru AFP.

Autoritatea de reglementare a anunțat că va reveni cu o actualizare privind evoluția anchetei în următoarele șase luni.

În cazul în care se constată încălcarea legislației privind protecția consumatorilor, sancțiunile pot ajunge până la 10% din veniturile globale ale companiei.