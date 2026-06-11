CM2026: New York schimbă denumirea a două străzi în onoarea lui Thierry Henry şi Pele

Foto: Unsplash

Metropola New York a intrat în spiritul Cupei Mondiale prin redenumirea temporară a două străzi în onoarea lui Thierry Henry şi Pele, două vedete mondiale ale fotbalului, înainte de lovitura de începere a turneului, de joi.

Decizia Consiliului municipal a fost salutată de o mulţime adunată pe West 50th Street şi 6th Avenue, în inima Manhattanului, pentru a asista la dezvelirea indicatorului "Thierry Henry Way", potrivit AFP și Agerpres.

"Astăzi, oraşul New York i-a adus un omagiu unuia dintre cei mai mari jucători din toate timpurile", a scris consiliera municipală Virginia Maloney pe Instagram.

Fosta vedetă a echipelor Arsenal şi FC Barcelona, care a făcut parte din echipa Franţei care a câştigat Cupa Mondială din 1998, a apărut într-un videoclip pe Instagram pentru a mulţumi oraşului şi primarului Zohran Mamdani, "un adevărat fan al lui Arsenal, după cum ştie toată lumea".

"Familia mea va fi foarte onorată", a adăugat fostul jucător în vârstă de 48 de ani, care şi-a consolidat şi mai mult faima în Statele Unite jucând timp de cinci sezoane pentru New York Red Bulls în Major League Soccer (MLS), până în 2014.

Municipalitatea a redenumit, de asemenea, intersecţia dintre Shea Road şi Meridian Road, din cartierul Queens, în onoarea legendei braziliene Pele. Fostul mare fotbalist a jucat pe finalul carierei la Cosmos New York.

Numele străzilor vor rămâne valabile până pe 1 noiembrie.