Data actualizării: 18:45 26 Mar 2026 | Data publicării: 17:07 26 Mar 2026

EXCLUSIV Totul despre hipertensiunea pulmonară. Prof. univ. dr. Cristian Oancea, la Academia de Sănătate
Autor: Alexandra Curtache

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, conf. univ. dr. Cristian Oancea ne-a vorbit despre:

Hipertensiunea pulmonară

„Când discutăm despre hipertensiunea arterială pulmonară, este vorba despre o tensiune mai aparte, care apare între inimă și plămâni, adică sângele care pleacă din partea dreaptă a inimii, din ventriculul drept, și merge către plămâni. În această zonă apar câteva probleme patologice"

Ce trebuie să știi dacă obosești când urci scările

„Din păcate, simptomele apar adesea tardiv, iar atunci prognosticul și supraviețuirea devin mai limitate, pentru că mulți pacienți ajung la medic într-o fază mai avansată a bolii"

Hipertensiunea pulmonară, diagnostic și tratament

„Diagnosticarea necesită atenție și colaborare cu medicii cardiovasculari. Cateterismul cardiac este metoda standard pentru diagnosticarea certă a hipertensiunii pulmonare.

De asemenea, ecografia cardiacă este foarte utilă (mai relevantă decât EKG-ul în acest caz), iar în fazele avansate, un computer tomograf de torace poate arăta dimensiunile arterei pulmonare sau dilatarea ventriculului drept"

Spirometrii

„Un pacient cu BPOC, de exemplu, ar trebui să facă cel puțin o spirometrie pe an, pentru a evalua cât din funcția pulmonară este încă conservată.

Și, bineînțeles, dacă acești parametri sunt modificați și dacă pacientul prezintă simptome care ne pot indica o asociere cardiopulmonară, trebuie să-l trimitem la un specialist, iar noi, împreună cu colegii din cardiovascular, să continuăm diagnosticul"

Difuzia alveolară

„Există pacienți care au peste 90%, chiar peste 100% din VEMS, dar totuși respiră greu. În aceste cazuri, recomandăm testul numit difuzia alveolară"

Hipertensiunea pulmonară, supraviețuire

„Hipertensiunea pulmonară este o boală limitativă ca supraviețuire și reprezintă o povară semnificativă pentru pacient. Dacă medicamentele lipsesc sau se întrerup, durata de supraviețuire poate fi între 5-8 ani"

