„Investițiile în medicamente inovative trebuie privite strategic”. Raluca Sîmbotin (MSD România): Inacțiunea costă foarte mult

Raluca Sîmbotin, Policy and Government Relations Director, MSD România, a declarat în cadrul conferinței ,,HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi″, că investițiile în sănătate și medicamente inovative ar trebui privite ca fiind o prioritate strategică pe termen lung, nu doar prin prisma costului imediat.

Conform acesteia, găsirea unor soluții mai ieftine pe termen scurt poate genera, de fapt, cheltuieli mai mari ulterior, din cauza spitalizărilor repetate, a complicațiilor, dar și a impactului social asupra pacienților și aparținătorilor.

Raluca Sîmbotin: Investițiile în medicamente inovative trebuie privite strategic

"Propunerea pe care eu o adresez este aceea de a ne muta dintr-o zonă reactivă, către o zonă de viziune pe termen lung și să privim investiția în sănătate și medicamente inovative ca o investiție strategică. De ce spun acest lucru? Pentru că, de multe ori, ne gândim că ar trebui să alegem o variantă care este mai ieftină, dar mesajul meu este acela că ce pare astăzi ieftin poate să ne coste foarte scump pe viitor.

Întârzierea accesului la medicamente inovative poate să reducă astăzi costurile, dar poate să conducă la spitalizări repetate, la o presiune constantă pe sistemul de sănătate, la dizabilitate, la autonomie redusă, pentru pacient, dar și pentru aparținător, dar și la costuri sociale și economice majore", a explicat Raluca Sîmbotin.

Europa pune accent pe tratamente inovative și boli rare. „Inacțiunea costă mult”, avertizează Raluca Sîmbotin

Totodată, Raluca Sîmbotin a subliniat și direcția dezbaterilor pe plan european, unde se pune accent pe accesul la tratamente inovative.

"Mă uitam zilele trecute la dezbaterile de la nivel european. Pe lângă dezbaterile cu privire la bolile oncologice, Parlamentul European și Comisia SANT s-au aplecat asupra bolilor rare. Cred că Europa se apleacă nu doar din generozitate, ci au înțeles că inacțiunea costă foarte mult. Este nevoie de o intervenție timpurie și coordonată la nivelul statelor membre," a mai spus Raluca SÎMBOTIN, Policy and Government Relations Director, MSD România, la evenimentul ,,HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi″, organizat de DC Medical, platformă media din cadrul DC Media Group.