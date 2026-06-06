Raportul privind anularea alegerilor din 2024. Nicușor Dan anunță când ar putea fi prezentat

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Constanța, șeful statului a explicat că există mai multe direcții de analiză deja parcurse, însă documentul final este încă în lucru.

"Dacă mă întrebaţi, există multe variante de lucru, adică tot timpul acesta au existat şi colective, şi rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat şi o să avem un raport complet, nu o să vă dau acum un termen, dar într-un termen rezonabil din momentul acesta", a declarat Nicuşor Dan, în cadrul conferinţei de presă.

Președintele a mai spus că procesul de centralizare a informațiilor este complex, motiv pentru care evită să avanseze o dată exactă.

Clarificări juridice și referiri la anchete existente

Nicușor Dan a susținut că, din perspectivă juridică, lucrurile sunt deja lămurite, iar unele concluzii există deja la nivelul anchetelor oficiale.

"Da, şi eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă. Pot să vă spun două lucruri, din punct de vedere juridic, acţiunea este clară, adică am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească şi, în felul acesta, s-a pus într-o situaţie de neechitate faţă de toţi ceilalţi candidaţi, asta este partea juridică. În ceea ce priveşte influenţa rusă, avem deja un raport, adică sunt şapte-opt luni de atunci, al Parchetului General care dovedeşte că au existat nişte companii ruseşti în spatele acestei acţiuni. Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai uşor de înţeles de o categorie largă a populaţiei. Asta este scopul meu, în loc să dăm nişte demonstraţii, A implică B, B implică C, (...) care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Şi când vom avea poza generală atunci vă asigur că multă lume o să spună da, avem o influenţă rusă", a susţinut Nicuşor Dan.

Fără un calendar pentru publicarea raportului

Întrebat când ar putea fi finalizat și făcut public raportul complet, președintele a evitat să ofere o estimare concretă, invocând experiențele anterioare legate de termene.

"Am mai dat nişte termene şi, din acest motiv, nu vreau să promit încă un termen", a spus șeful statului.

Declarațiile vin în contextul în care tema anulării alegerilor din 2024 continuă să genereze dezbateri publice, iar autoritățile lucrează la centralizarea tuturor informațiilor relevante pentru un raport final.