Pe 9 aprilie, Marte își începe tranzitul în Berbec, unde va rămâne până pe 19 mai. De altfel, este tranzitul preferat al lui Marte pentru că Berbecul este semnul său de domiciliu.

La nivel mondial, putem avea mai multe situații. Ori se vor agita și mai mult spiritele, mai ales pentru că lui Marte (zeul războiului în mitologie, Micul Malefic în astrologie) îi place tot ce ține de luptă și acționează din frică. El aduce multă furie în viața noastră, însă aceasta poate fi transpusă într-un mod sănătos și transformată în curajul de a face ceva. Pe de altă parte, putem asista la încheierea rapidă a unor conflicte.

Marte este planeta acțiunii, iar Berbecul este semnul începutului. Deci, cu ocazia acestui tranzit, putem să trecem la fapte. Repede și cu aplomb!

Și să nu uităm că Marte se va întâlni cu Saturn, Neptun, Mercur și va avea un rol în configurația astrologică a Lunii Noi din 17 aprilie.

Semnele cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță, Capricorn.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații despre subiect, în cadrul a două emisiuni DCNews(Youtube și Facebook), ce vor fi difuzate după cum urmează:

Marți, 7 aprilie, de la ora 19.00, emisiune despre influența generală a tranzitului.

Miercuri, 8 aprilie, începând cu ora 10.00, emisiune cu previziuni pentru fiecare zodie.