DCNews Stiri Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor
Data publicării: 20:24 28 Apr 2026

EXCLUSIV Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor
Autor: Doinița Manic

Reţele Electrice România in statia Obor Foto: Facebook Reţele Electrice România

Reţele Electrice România, parte a grupului PPC România, a modernizat Staţia Obor.

Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei Obor au costat 66 milioane lei şi vin în beneficiul a 69.000 de clienţi, printre care se numără locuinţe, centre comerciale, şcoli, spitale şi instituţii publice. 

Proiectul de modernizare a început în 2019, odată cu finalizarea etapei de proiectare, şi a fost urmat de lucrări complexe de retehnologizare realizate etapizat, în vederea menţinerii continuităţii în alimentarea consumatorilor. 

Capacitatea extinsă a staţiei o pregăteşte să absoarbă noile tipuri de consum – staţii de încărcare pentru vehicule electrice, pompe de căldură, dar şi sistem smart.

Urmăriţi un material realizat de DC NEWS TV în cea mai modernă staţie de distribuţie a energiei electrice din Bucureşti, dar şi interviul acordat de George Nicolaescu, Director Regiunea Operațională Muntenia, Retele Electrice Romania, pe canalele DC News, DC Business şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Materialul se difuzează miercuri, 29 aprilie, de la ora 16:00.

