Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor

Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei Obor au costat 66 milioane lei şi vin în beneficiul a 69.000 de clienţi, printre care se numără locuinţe, centre comerciale, şcoli, spitale şi instituţii publice.

Proiectul de modernizare a început în 2019, odată cu finalizarea etapei de proiectare, şi a fost urmat de lucrări complexe de retehnologizare realizate etapizat, în vederea menţinerii continuităţii în alimentarea consumatorilor.

Capacitatea extinsă a staţiei o pregăteşte să absoarbă noile tipuri de consum – staţii de încărcare pentru vehicule electrice, pompe de căldură, dar şi sistem smart.

