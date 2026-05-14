€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu, interviu-eveniment la DC News: Război, diplomație și relația cu România
Data publicării: 14 Mai 2026

EXCLUSIV Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu, interviu-eveniment la DC News: Război, diplomație și relația cu România
Autor: Anca Murgoci

herman-berkovits_65465000 Foto: Agerpres

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, vine la DC News.

Dr. Herman Berkovits este un promotor și un ambasador al Școlii Medicale românești și a militat pentru colaborarea între cele două state, pe toate planurile.

Joi, la ora 14.30, îl puteți urmări într-un interviu cu Bogdan Chirieac la DC News. Vicepremierul și ministrul Justiției din Israel, Yariv Levin este în țara noastră. Ce înseamnă această vizită? Ne va explica Herman Berkovits.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Dr. Herman Berkovits ne explică misiunea Ierusalimului în conflict. Cel mai cunoscut român din Israel vorbește despre relațiile cu țara noastră.

Medicul lui Benjamin Netanyahu ne va vorbi și unul dintre pacienții săi - premierul Israelului.

Cine este Dr. Herman Berkovits 

Medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits este un nume de referință în medicina internațională. Dar înainte de toate acestea, el este un român născut la Târgu-Lăpuș, absolvent al Facultății de Medicină din Cluj în 1971, format în spitalele din Maramureș și Suceava. În 1975, pleacă în Israel, unde își desăvârșește cariera. Dar, chiar și după decenii în slujba pacienților din Israel, de la nou-născuți la vârstnici de 100 de ani, inima lui a rămas mereu legată de România.

Dr. Herman Berkovits este capabil să diagnosticheze absolut orice, Israelul fiind numărul 1 mondial în medicină. Este un simbol al excelenței medicale și umanității, un profesionist dedicat care, deși renumit și respectat, rămâne profund modest și implicat în viața comunității sale.

Pentru dr. Herman Berkovits, patriotismul nu este un cuvânt mare, ci o realitate trăită.

„Sunt și patriot israelian, și patriot român. M-am născut aici. Am făcut școala, liceul și facultatea aici. Medic cunoscut am devenit datorită educației medicale din Cluj. Cum să nu fiu mândru?”, ne-a spus cu emoție într-un interviu.

Și poate că, în vremuri în care patriotismul este uneori confundat cu lozinci, el ne reamintește ce înseamnă cu adevărat să-ți iubești țara: să o porți în suflet, să-i vorbești numele cu mândrie și să vrei să o ajuți, oricât de departe ai fi ajuns.

Interviul cu Herman Berkovits poate fi urmărit joi, 14 mai, de la ora 14.30, pe DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

herman berkovits
benjamin netanyahu
israel
ierusalim
dcnews
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Accident grav între o ambulanță și un autoturism în zona Spitalului Floreasca. Traficul este blocat
Publicat acum 14 minute
Andrii Iermak, fostul şef al cabinetului preşedintelui Volodimir Zelenski, arestat
Publicat acum 35 minute
Şeful Autorităţii Vamale din România, Mihai Savin, reţinut - surse judiciare
Publicat acum 45 minute
Xi Jinping și Trump, vizită la Templul Cerului. Liderul SUA, impresionat: China este frumoasă! / video
Publicat acum 50 minute
Concert Metallica pe Arena Naţională. Artiştii au cântat şi o piesă a trupei Compact
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 49 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Horoscop 14 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Incendiu mare la un depozit, de pe strada Comerțului, Chiajna, Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri de aproximativ 4.000 de metri pătrați
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Xi Jinping l-a primit cu mare fast pe Trump la Beijing. Președintele american: Ești un mare lider. E o onoare să fiu alături de tine
Publicat acum 3 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Cont fals
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close