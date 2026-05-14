Dr. Herman Berkovits este un promotor și un ambasador al Școlii Medicale românești și a militat pentru colaborarea între cele două state, pe toate planurile.

Joi, la ora 14.30, îl puteți urmări într-un interviu cu Bogdan Chirieac la DC News. Vicepremierul și ministrul Justiției din Israel, Yariv Levin este în țara noastră. Ce înseamnă această vizită? Ne va explica Herman Berkovits.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Dr. Herman Berkovits ne explică misiunea Ierusalimului în conflict. Cel mai cunoscut român din Israel vorbește despre relațiile cu țara noastră.

Medicul lui Benjamin Netanyahu ne va vorbi și unul dintre pacienții săi - premierul Israelului.

Cine este Dr. Herman Berkovits

Medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits este un nume de referință în medicina internațională. Dar înainte de toate acestea, el este un român născut la Târgu-Lăpuș, absolvent al Facultății de Medicină din Cluj în 1971, format în spitalele din Maramureș și Suceava. În 1975, pleacă în Israel, unde își desăvârșește cariera. Dar, chiar și după decenii în slujba pacienților din Israel, de la nou-născuți la vârstnici de 100 de ani, inima lui a rămas mereu legată de România.

Dr. Herman Berkovits este capabil să diagnosticheze absolut orice, Israelul fiind numărul 1 mondial în medicină. Este un simbol al excelenței medicale și umanității, un profesionist dedicat care, deși renumit și respectat, rămâne profund modest și implicat în viața comunității sale.

Pentru dr. Herman Berkovits, patriotismul nu este un cuvânt mare, ci o realitate trăită.

„Sunt și patriot israelian, și patriot român. M-am născut aici. Am făcut școala, liceul și facultatea aici. Medic cunoscut am devenit datorită educației medicale din Cluj. Cum să nu fiu mândru?”, ne-a spus cu emoție într-un interviu.

Și poate că, în vremuri în care patriotismul este uneori confundat cu lozinci, el ne reamintește ce înseamnă cu adevărat să-ți iubești țara: să o porți în suflet, să-i vorbești numele cu mândrie și să vrei să o ajuți, oricât de departe ai fi ajuns.

Interviul cu Herman Berkovits poate fi urmărit joi, 14 mai, de la ora 14.30, pe DC News.