DCNews Stiri Imagistica în oncologie. Dr. Tudor Ciprut (SANADOR), la DC Medical și DC News
Data actualizării: 13:39 08 Apr 2026 | Data publicării: 13:18 08 Apr 2026

EXCLUSIV Imagistica în oncologie. Dr. Tudor Ciprut (SANADOR), la DC Medical și DC News
Autor: Doinița Manic

imagine cu dr. Tudor Ciprut Dr. Tudor Ciprut a fost invitat la DC News și DC Medical. Foto: DC MEDICAL

Cancerul, depistat mai devreme ca niciodată. Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie-imagistică medicală, la Centrul Oncologic SANADOR, ne-a explicat totul despre rolul imagisticii în oncologie.

Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie-imagistică medicală cu competențe în PET-CT, rezonanță magnetică nucleară și computer-tomografie, doctor în științe medicale, la Centrul Oncologic SANADOR a fost invitat la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Tudor Ciprut ne-a vorbit despre:

- Tehnica ce pune diagnosticul de cancer înainte de biopsie

"Aceasta se face ulterior strict pentru rafinare, pentru a stabili exact, din punct de vedere histopatologic și, mai precis, imunohistochimic, tipul tumorii, modul în care va fi tratată și la ce este rezistentă"

- Cancerul de prostată

"Cancerul de prostată este, din păcate, una dintre cele mai răspândite afecțiuni la bărbați, situându-se pe primul sau al doilea loc după vârsta de 50 de ani"

- Valorile ridicate ale PSA

"PSA-ul este un marker, o valoare peste un anumit prag reprezintă deja indicație pentru RMN prostatic multiparametric. O valoare foarte mare a PSA-ului este una dintre indicațiile pentru PET cu PSMA"

- Cum funcționează PET-CT-ul

"Este o metodă mixtă, în care colaborează doi medici: un medic radiolog și un medic de medicină nucleară. Eu sunt unul dintre acești doi medici, respectiv medicul radiolog"

- Alunițele și cancerul

"O tumoră destul de frecventă, melanomul malign, este acea „aluniță" de pe piele care, la un moment dat, începe să evolueze agresiv. Este o tumoră foarte malignă. PET-CT-ul este, ca să spunem așa, un „one-stop shop": oferă o imagine completă asupra localizării bolii și a extinderii acesteia"

- Metastazele și tratamentul melanomului

"În ceea ce privește melanomul, din fericire, există în prezent tratamente moderne, precum imunoterapia și terapiile țintite, care au îmbunătățit semnificativ prognosticul acestei boli"

- Screening pentru cancerul de prostată

"Aceasta trebuie făcută în paralel cu dozarea PSA. În cazul în care valorile PSA cresc, investigația devine obligatorie"

Emisiunea va fi difuzată marți, 8 aprilie , de la ora 17:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

cancer
Dr. Tudor Ciprut
oncologie
