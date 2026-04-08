Acord în 12 puncte între Ungaria și Rusia: Ce conține înțelegerea făcută de Guvernul Orban cu Moscova

Ungaria și Rusia au încheiat un plan în 12 puncte pentru o colaborare mai strânsă în domenii strategice, precum petrolul, gazele și combustibilul nuclear, potrivit unor documente obținute de Politico.

Acordul de cooperare reprezintă încă o dovadă a legăturilor prim-ministrului Viktor Orban cu Rusia, înaintea alegerilor parlamentare programate duminică, fapt pe care adversarul său politic îl folosește împotriva sa în această perioadă cu miză electorală.

Ce conține înțelegerea între Budapesta și Moscova

Acordul semnat de guvernul condus de Orban subliniază în mod clar cât de apropiate speră să devină Budapesta și Moscova, potrivit sursei citate anterior.

Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, și ministrul rus al Sănătății, Mihail Murashko, au semnat un plan în 12 puncte care stabilește domeniile de cooperare, după ce cei doi s-au întâlnit pentru discuții în capitala Rusiei în decembrie, arată documentele.

Textul, care nu a fost făcut public anterior, stabilește măsura în care cele două guverne s-ar alinia în domenii diverse precum combustibilul nuclear, educația și sportul.

În timp ce Orban își etalează legăturile strânse cu Kremlinul, rivalul său electoral, Peter Magyar, a susținut că acesta este un punct slab, acuzând guvernul de „trădare sfruntată” din cauza legăturilor sale cu Moscova.

Summitul din decembrie de la Moscova a fost a 16-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Ungare pentru Cooperare Economică (IGC), care, potrivit presei de stat ruse, a fost lansată în 2005. De atunci, comisia s-a întrunit aproximativ anual, fie în Rusia, fie în Ungaria - cu o pauză între a 14-a reuniune din noiembrie 2021 și a 15-a din septembrie 2024. Rusia a lansat invazia sa la scară largă în Ucraina pe 24 februarie 2022.

Domenii discutate la Summitul din 2025

Conform unuia dintre documente, Rusia și Ungaria „au abordat problemele actuale ale comerțului bilateral și cooperării economice, activitățile comune în sectorul energetic, industrie, asistență medicală, agricultură, construcții și alte domenii de interes reciproc, precum și în sfera culturală și umanitară” la reuniunea de la Moscova din 9 decembrie 2025.

De asemenea, cele două părți au subliniat importanța „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări în domenii de interes reciproc”. Întrebat despre conținutul documentelor și ramificațiile acestora asupra traiectoriei politice a Ungariei, ministrul maghiar de Externe a spus: „cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de nicio presiune de a se conforma presei liberale extrem de părtinitoare. Continuați munca părtinitoare!”. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Petrol, gaze, nuclear

Politico a contactat experți independenți familiarizați cu metodele de lucru ale Moscovei, dar nu a putut verifica independent documentele, care includ instrucțiuni către departamentele guvernamentale ruse privind implementarea noilor angajamente.

Printre punctele convenite, conform documentelor, s-a numărat și angajamentul de a „inversa tendința negativă a comerțului bilateral” după ce transferul de mărfuri a scăzut ca urmare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei, implementate ca răspuns la războiul Rusiei din Ucraina.

Acordul deschide, de asemenea, ușa companiilor ruse care inițiază noi proiecte de electricitate și hidrogen în Ungaria și o cooperare mai strânsă în domeniul petrolului, gazelor și combustibilului nuclear.

Înțelegere și în educație

Budapesta a fost de acord să exploreze consolidarea educației în limba rusă în țară prin importul de profesori din Rusia, precum și prin consolidarea recunoașterii reciproce a calificărilor și deschiderea programelor de schimb pentru studenții absolvenți, conform textului acordului.

În conformitate cu termenii acordului, guvernul ungar a susținut programele de schimb în curs de desfășurare în toate domeniile, de la sport la artele circului - chiar dacă Moscova a fost acuzată în mod constant că folosește evenimente culturale pentru a-și propaga narațiunile despre războiul din Ucraina și pentru a conferi legitimitate regimului de la Moscova.

Cele două părți au susținut ideea unui plan de acțiune 2026-2027 pentru o colaborare comună în domeniul sportului.

Legăturile mai strânse cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei care decurg din apartenența sa la Uniunea Europeană”, se arată într-unul dintre documente.

Orban, deseori critic la adresa Uniunii Europene

Prim-ministrul maghiar s-a opus în mod constant eforturilor Uniunii Europene de a înăspri sancțiunile împotriva Rusiei și de a oferi sprijin material Ucrainei.

Bloomberg a relatat, marți, că liderul de la Budapesta i-a spus liderului rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, că va oferi ajutor „în orice mod posibil” și că Ungaria va fi „șoarecele” pentru „leul” Moscovei.

Orban se confruntă cu cel mai dificil test din cei 16 ani de mandat la putere în alegerile parlamentare de duminică, unde partidul său, Fidesz, se află în urma opoziției de centru-dreapta Tisza în sondaje.

Citește și: Nereguli semnalate de maghiarii din România, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: Demersul lui Nicu Ștefănuță către autoritățile de la Budapesta

El a încercat să-și promoveze relațiile de prietenie cu Moscova ca pe o chestiune câștigătoare a alegerilor, acuzându-l pe rivalul maghiar că plănuiește să atragă Ungaria în războiul din Ucraina și să-i pună în pericol accesul la combustibilii fosili ruși.

Alegerile parlamentare din Ungaria au loc duminică, 12 aprilie.