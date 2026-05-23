Intervenție de urgență în Munții Bucegi, după ce participanții la un ultramaraton au căzut în râpă - UPDATE

UPDATE: Zi solicitantă pentru salvamontiști

12 persoane care participă la competiția sportivă au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare, sâmbătă, a precizat Sebastian Marinescu, șeful Salvamont Brașov și vicepreședinte Salvamont România.

O intervenție a fost necesară în condițiile apariției unui urs în calea participanților, pentru preîntâmpinarea altor incidente și alungarea animalului sălbatic, în timp ce alte trei situații au fost accidente ale competitorilor pe traseu, aceștia având nevoie de îngrijiri medicale.

Participanți căzuți în râpe, salvați de echipele montane

„Ursul nu a atacat pe nimeni, doar a ieșit în poteca turistică. (...) Colegii mei au ajuns la victime, le-au stabilizat, iar una dintre ele este în coborâre spre Bran. A fost alertat și elicopterul SMURD, dar din cauza plafonului de nori și a ceții, nu poate să ajungă până la locație, dar sperăm să putem face o joncțiune, la un moment dat, în zona inferioară, pentru că, altfel, deplasarea ar dura undeva la 6-7 ore.

Toate accidentele au survenit din cauza condițiilor meteo: este ceață, zăpadă, iar toți participanții care s-au accidentat au suferit leziuni la membrele inferioare, au alunecat și au căzut zeci de metri sau poate chiar sute de metri. Au fost 12 cazuri de alunecări, dar nu au căzut în aceeași râpă. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, alții în râpe diferite. Au fost 3-4 cazuri puțin mai grave, una dintre persoane având politraumatism - din această cauză a fost alertat și elicopterul SMURD; în rest, persoana a fost stabilizată, au fost duse persoanele la Cabana Mălăiești, unde au primit ceai și băuturi calde și au fost stabilizate”, a spus Sebastian Marinescu.

Competiția continuă. Recomandările specialiștilor

Deși au fost înregistrate aceste cazuri care au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare, reprezentantul Salvamont a declarat: „Competiția continuă, sperăm să nu se mai accidenteze. Din păcate, se mai organizează (n.r. astfel de competiții în condiții meteo nepotrivite) din când în când. Noi, ca serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont, dar, din păcate, alții nu. În momentul de față, pentru gestionarea celor 12 situații am avut în teren 40 de oameni, un număr extraordinar de mare, având în vedere că capacitatea operațională a Salvamontului este undeva la 17%; am solicitat inclusiv sprijinul colegilor de la serviciile locale pentru a putea gestiona corespunzător cazurile.

Asta le recomandăm și organizatorilor în momentul când aleg traseele: să pună echipe de prim răspuns dintr-o distanță stabilită de noi, în urma unei analize, tocmai pentru a se putea interveni foarte repede; pentru că, pe munte, unele intervenții pot dura 1-2-3 ore, chiar și mai mult. Le recomandăm să evite zonele cu zăpadă, mai ales; Știm că este mult mai angrenant și poate mai provocator pentru unii sportivi să se deplaseze în zonele respective, dar așa cum s-a putut vedea astăzi, aceste decizii au dus către foarte multe incidente, unele mai grave”, a mai spus șeful Salvamont Brașov, la Digi24.

Victimele, echipate necorespunzător

Șeful Salvamont Brașov a mai declarat că persoanele care au avut nevoie de îngrijri medicale, astăzi, erau echipate doar pentru alergări montane, fără să țină cont de recomandările privind necesitatea unui echipament special pentru condițiile meteo din această perioadă.

„(...) Noi am trimis o recomandare chiar ieri organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților, pentru a ne asigura că au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo, zăpada și gheața de la altitudinea respectivă”, a adăugat Sebastian Marinescu.

Știre inițială

În cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești - refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Salvatorii au recuperat cinci persoane și încearcă să ajungă la alte trei

Potrivit primelor informații, echipele de intervenție au reușit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conștiente și cooperante, prezentând simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

În același timp, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane: o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare; o persoană aflată în hipotermie și o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Vizibilitatea redusă îngreunează misiunea

Autoritățile au precizat că elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100-150 de metri.

„Cu toate acestea, aeronava este pregătită să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția acesteia. Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov”, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.