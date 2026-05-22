DCNews Stiri Mai mulți avocați au căzut cu liftul în clădirea DIICOT. Incident similar celui de la Ministerul Transporturilor. "Stăteam pe întuneric, iar liftul continua să cadă"
Data publicării: 22 Mai 2026

Mai mulți avocați au căzut cu liftul în clădirea DIICOT. Incident similar celui de la Ministerul Transporturilor. "Stăteam pe întuneric, iar liftul continua să cadă"
Autor: Tiberiu Vasile

Lift Foto: Unsplash
O avocată susține că a trecut printr-un incident similar celui de la Ministerul Transporturilor, într-un lift din sediul DIICOT care s-ar fi oprit brusc și ar fi început să coboare în gol.

Avocatul Eliza Ene Corbeanu a descris, într-o intervenție la România TV, o situație pe care o consideră șocant de similară cu incidentul petrecut ieri la Ministerul Transporturilor, unde un lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit în gol, iar mai multe victime au ajuns la spital.

Aceasta a relatat că a trecut printr-un episod aproape identic chiar în sediul central DIICOT din București, o clădire recent construită și dotată cu lifturi noi. Incidentul, spune ea, ridică semne de întrebare nu doar asupra siguranței tehnice a unor instalații esențiale, ci și asupra modului în care funcționează, în practică, mecanismele de verificare și întreținere din instituții

Cazurile vin într-un context mai larg, în care o serie de deficiențe din zona administrativă și logistică a instituțiilor statului devin vizibile abia în momente de criză. Dincolo de dimensiunea punctuală a unor accidente, se conturează o discuție mai amplă despre vulnerabilități sistemice, despre standarde de siguranță aplicate inegal în instituții și despre o infrastructură publică ce, deși aparent modernizată, continuă să genereze incidente cu potențial grav.

"În lumina celor petrecute ieri la Ministerul Transporturilor, ne-am hotărât să tragem și noi un semnal de alarmă"

"Incidentul s-a întâmplat pe data de 4 mai, în sediul DIICOT central din București. N-am scris la vremea respectivă, pentru că noi pur și simplu ne-am considerat norocoși că am scăpat cu toții teferi și cumva am uitat acest incident. Totuși, în lumina celor petrecute ieri la Ministerul Transporturilor, vorbeam cu colegii mei astzăi și ne-am hotărât să tragem și noi un semnal de alarmă. Pe scurt, accesul la toate etajele din sediul DIICOT se face doar cu liftul, doar în baza unei cartele deținute de către angajații de la pază. Am fost urcați într-un lift 9 avocați, trebuia să ajungem la etajul 6 unde ne aștepta domnul procuror. Liftul a urcat până la etajul 6, după care s-a oprit brusc. Apoi, a început să cadă în gol etaj cu etaj. Evident, panica a fost generalizată.

"S-a întrerupt și lumina, stăteam pe întuneric, iar liftul continua să cadă"

La un moment dat s-a întrerupt și lumina, stăteam pe întuneric, iar liftul continua să cadă. Ne-am panicat, dar din fericire am avut semnal la telefon și am putut să cerem ajutor. Ne-am anunțat familia și prietenii. În acele momente de panică mi-a fost greu să estimez cât am stat acolo. Episodul acesta ar trebui să tragă un semnal de alarmă, mai ales că am aflat ulterior că și aici, atât ca la Ministerul Transporturilor, nu a fost un incident singular. Lifturile s-ar bloca frecvent și la DIICOT. Panica prin care noi am trecut am fost imensă. Am conștientizat mai bine ce s-a întâmplat după ce am văzut incidente cu urmări mult mai grave față de ce am experimentat noi, precum exemplul de ieri. Faptul că cei de la Ministerul Transporturilor nu au fost atât de norocoși, și faptul că s-a întâmplat și la DIICOT un episod mai mic, ar trebui să determine urgent niște verificări. Liftul prezenta în interiorul lui acele mențiuni legate de revizia în termen și așa mai departe, și cu toate acestea tot am trecut prin asta. Probabil că există niște deficiențe care nu sunt tratate cu seriozitate", a explicat Eliza Ene Corbeanu, avocat.

