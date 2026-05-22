DCNews Politica Cât de greu e să avem alegeri anticipate. Scenariul în care USR ar înghiți PNL
Data publicării: 22 Mai 2026

Cât de greu e să avem alegeri anticipate. Scenariul în care USR ar înghiți PNL
Autor: Florin Răvdan

psd pnl usr coalitie de guvernare dupa vot ilie bolojan dominic fritz si sorin grindeanu Liderii coaliției de guvernare, de la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD). Colaj DC News/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres
Ce se întâmplă cu formarea noului Guvern? Cum pot fi trecute liniile roşii trasate de partide? Vom avea alegeri anticipate? Vrea USR cu adevărat în opoziţie?

La aceste întrebări a răspuns Bogdan Chirieac la B1TV, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin. 

"La cum şi-au pus partidele liniile roşii, eu nu văd soluţii. Până la urmă, cred că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să facă ce spune Constituţia României. Se cheamă primul partid ca număr de parlamentari, adică PSD, şi îi dai mandat să facă Guvernul. Nu poate să îl facă? Se cheamă al doilea partid, care este AUR, şi îi spune să facă Guvernul. Deşi aici este un semn de întrebare, că s-ar putea ca AUR să treacă Guvernul că după aceea vin alegeri anticipate. 

Dar, cum îi ştim plini de principii şi pe PNL, şi pe USR şi pe PSD, să spunem că nu vor trece un Guvern AUR. Bun! În cazul ăsta, mergem la alegeri anticipate. Nu am făcut până acum niciodată", a declarat Bogdan Chirieac. 

Întrebat de Ioana Constantin dacă acesta este un scenariu la care se poate ajunge în perioada următoare, în condiţiile în care mulţi dintre actualii parlamentari ar putea să nu mai prindă loc pe listă, iar în PNL chiar Ilie Bolojan ar putea decide excluderea unor membri ai partidului de pe listele de la astfel de alegeri, Bogdan Chirieac a spus că "dacă PSD primeşte mandat să facă Guvern, poate că se vor gândi şi cei din aceste partide că vor şi ei, de fapt, la guvernare. Pentru că un Guvern cu AUR nu îl văd trecând. Deşi nu mă mai miră nimic. 

CITEŞTE ŞI Ilie Bolojan nu vrea să fie înlocuit de cel mai bun ministru din Guvern. Chirieac: Această criză ne costă prea mult

Dar aveţi dreptate, nu îi văd pe parlamentari plecând de bunăvoie acasă. După 1 an şi jumătate de la alegeri!". 

"Eu aş vrea să văd anticipate, sunt curioasă să văd ce ar vota românii astăzi. Dar, cred că ar vota cam la fel. Cred că ar ieşi AUR pe primul loc, dar asta e", a intervenit Ioana Constantin. 

"Sensibil mai mult ar lua AUR, iar ceilalţi mai puţin. Dar să se facă un Guvern. Pentru că ăsta a fost dat jos şi trebuia dat de mult jos!", a mai spus analistul politic. 

Ce se întâmplă cu USR. Vor în opoziţie sau la guvernare? 

"Pe USR îi vedeţi în opoziţie? Real. Aud că sunt voci pe acolo, care şi-au dat seama că dacă se duc în opoziţie sau oriunde cu Bolojan, le rupe electoratul şi ei nu mai există. Şi se rup şi de preşedintele Nicuşor Dan. Aud că e dezbaterea asta în USR", a mai întrebat Ioana Constantin. 

"Este, şi e dezamăgit mult preşedintele Dan de faptul că USR l-a lăsat baltă. Dânsul s-a aşteptat ca USR să rămână la guvernare, că dânsul i-a adus la guvernare atunci când nu era nevoie de ei. Pe de altă parte, USR are avantajul că va înghiţi PNL dacă se duce în opoziţie, chiar şi cu domnul Bolojan şef al opoziţiei. Cu 10% conducem noi ţara, cu mână de fier, ne-am pus oameni peste tot. Dar în opoziţie, cu propaganda noastră excepţională? Pentru că propaganda USR este bună, şi se duce exact unde trebuie, pe zona online, întărim ONG-uri, întărim companii. Vom fi mult mai puternici. Ne ridicăm de la cei 10% de acum, cu toată dragostea!", a punctat Bogdan Chirieac, adăugând şi această notă ironică la final. 

"La 9%!", a intervenit amuzată şi Ioana Constantin. 

"La 9%!", a încheiat Bogdan Chirieac. 

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii (1)

montmeyrac   •   22 Mai 2026   •   17:01

Bateti campii!

