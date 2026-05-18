€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Politica Nicio soluţie după o zi de consultări. Nicuşor Dan anunţă că va continua discuţiile cu partidele
Data publicării: 18 Mai 2026

Nicio soluţie după o zi de consultări. Nicuşor Dan anunţă că va continua discuţiile cu partidele
Autor: Florin Răvdan

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Preşedintele Nicuşor Dan a tras concluziile după consultările cu partidele parlamentare în vederea formării unui nou Guvern.

"Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile.

În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Consultările vor continua, anunţă Nicuşor Dan

Preşedintele a anunţat că vor continua consultările, pânâ când se va găsi o firmulă de majoritate solidă şi pro-occidentală. 

"Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile", a mai spus preşedintele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
consultari palatul cotroceni
pnl
psd
usr
aur
udrm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
REPORTAJ DC NEWS: Portul Sulina, aproape de finalizare. Dragoș Ioniță (AZL) anunță sute de locuri de muncă: Vor încărca aici nave de mare capacitate ce vor ajunge în întreaga lume
Publicat acum 15 minute
Cum îmbolnăvesc gândurile negative întregul corp? Claudia Nicoleta Vîja: „Se formează o adevărată furtună chimică în organism!” / VIDEO
Publicat acum 35 minute
Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!
Publicat acum 40 minute
Șeful spionajului din Finlanda trage frâna ambițiilor de independență ale UE: Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close