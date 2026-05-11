Surse Cotroceni - Consultări formale cu partidele, joi sau vineri. Preşedintele Nicuşor Dan va da o foaie de parcurs următorului Guvern

Negocierile formale cu partidele vin după încheierea summit-ului B9 de la Bucureşti, coprezidat de preşedintele Nicuşor Dan şi de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Conform surselor din Administraţia Prezidenţială, indiferent de soluţia de premier care va fi identificată după consultări, preşedintele Nicuşor Dan vrea să impună o serie de condiţii de politici publice partidelor.

Astfel, pe modelul procedurii implementate în ceea ce priveşte aplicarea SAFE, PNRR şi OECD, preşedintele Nicuşor Dan ar urma să impună viitorului Guvern o foaie de parcurs, pe care să fie inclusă şi pregătirea bugetului pentru 2027, dar şi rămânerea în ţintele de deficit pentru care România şi-a angajat deja răspunderea în faţa Comisiei Europene.

Amintim că preşedintele a avut deja mai multe întâlniri informale cu liderii partidelor proeuropene. Pentru moment, sunt mai multe scenarii de lucru în ceea ce priveşte viitoarea componenţă a Guvernului. Conform surselor citate, însă, nu s-a discutat până la acest moment de un Guvern Bolojan 2.

Nicuşor Dan a anunţat că România va avea Guvern prooccidental

În discursul susţinut sâmbătă, 9 mai, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România va avea un Guvern prooccidental în cel mai scurt timp.

"Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ale minorităților naționale. Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe.

Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe, și discuțiile vor continua pe aceste scenarii.

Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României, și, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027", a declarat sâmbătă, 9 mai, Nicuşor Dan.