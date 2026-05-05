Nicoleta Pauliuc pledează pentru rămânerea PNL la guvernare şi continuarea parteneriatului cu preşedintele Nicuşor Dan

Potrivit declaraţiilor acesteia, intrarea în opoziţie sau continuarea la guvernare nu sunt decizii care să fie luate "sub imperiul emoţiilor".

"Nu-mi doresc niciodată ca, prin votul pe care îl dau în forurile statutare ale partidului, AUR să intre la guvernare. Îmi doresc parteneriatul cu preşedintele României, care a spus foarte clar că trebuie să fim la guvernare. PNL trebuie să fie la guvernare, pentru că ăsta e scopul nostru: mai bine pentru români. Am vorbit despre continuitatea politicii euroatlantice. Continuăm reformele. Unde putem să le facem? La guvernare. Asta discutăm astăzi aici (în şedinţa Biroul Politic Naţional al PNL - n.r.). Noi, până acum, discutăm, ne spunem fiecare părerea. Fiecare dintre noi aduce argumente. Cred că astăzi cel mai bine este să ne ascultăm, luăm o pauză, discutăm cu toţii, vedem exact ce se întâmplă în următoarea perioadă. Mergem la consultări, la preşedinte. Este un lucru normal şi firesc să se întâmple lucrul ăsta. Nu sub imperiul emoţiilor luăm decizii politice", a declarat Nicoleta Pauliuc.

Moţiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi pentru, însă Nicoleta Pauliuc spune că PNL trebuie să continue parteneriatul cu preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat că vrea o coaliţie pro-europeană.

"PNL a primit un mandat. Îmi doresc parteneriatul cu preşedintele Nicuşor Dan, care spune foarte clar (...) că îşi doreşte o alianţă pro-europeană. Nu îmi doresc ca PNL să fie partidul-anexă al nimănui. Să fie PNL, nici anexa USR, nici anexa PSD. Tocmai din acest motiv, eu cred că în următoarea perioadă, discuţiile, faptul că ne aşezăm la masă cu toţii, ne ascultăm, este un lucru extraordinar de important. Şi în perioada următoare, timpul eu sunt sigură că va deschide. PNL nu va înghiţi niciun broscoi. Noi suntem Partidul Naţional Liberal, avem o doctrină, avem nişte obiective, avem lucruri pe care trebuie să le ducem mai departe. Să facem reforme, să continuăm reforme", a mai spus aceasta.

"Viziunea liberală poate fi pusă în practică doar în Guvern"

"Mie nu mi-e frică. Eu am intrat în Parlament să fac politici pentru cei care m-au trimis. Nu mi-a spus nimic altceva decât 'un pic mai bine pentru noi'. De asta sunt în Partidul Naţional Liberal. Pentru că eu am o viziune liberală şi vreau ca viziunea mea liberală să fie pusă în practică. Unde pot să o pun în practică? Decât în guvern. (...) Eu, personal, susţin un lucru: că e foarte important ca noi să fim la guvernare, să acceptăm cu toţii că 'nu lângă AUR', să mergem pe o coaliţie pro-europeană, aşa cum îşi doreşte şi preşedintele Nicuşor Dan, şi să dăm astăzi un mesaj către toate cancelariile europene şi internaţionale, către partenerii noştri strategici că PNL este un partid responsabil. Dacă astăzi a trecut o moţiune, asta nu înseamnă că noi suntem mai puţini responsabili decât eram ieri, când eram la guvernare", a completat Nicoleta Pauliuc.