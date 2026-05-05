€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Nicoleta Pauliuc pledează pentru rămânerea PNL la guvernare şi continuarea parteneriatului cu preşedintele Nicuşor Dan
Data publicării: 20:44 05 Mai 2026

Nicoleta Pauliuc pledează pentru rămânerea PNL la guvernare şi continuarea parteneriatului cu preşedintele Nicuşor Dan
Autor: Florin Răvdan

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Senatoarea Nicoleta Pauliuc vrea ca PNL să rămână la guvernare şi să transmită, astfel, un mesaj de responsabilitate.

Potrivit declaraţiilor acesteia, intrarea în opoziţie sau continuarea la guvernare nu sunt decizii care să fie luate "sub imperiul emoţiilor". 

"Nu-mi doresc niciodată ca, prin votul pe care îl dau în forurile statutare ale partidului, AUR să intre la guvernare. Îmi doresc parteneriatul cu preşedintele României, care a spus foarte clar că trebuie să fim la guvernare. PNL trebuie să fie la guvernare, pentru că ăsta e scopul nostru: mai bine pentru români. Am vorbit despre continuitatea politicii euroatlantice. Continuăm reformele. Unde putem să le facem? La guvernare. Asta discutăm astăzi aici (în şedinţa Biroul Politic Naţional al PNL - n.r.). Noi, până acum, discutăm, ne spunem fiecare părerea. Fiecare dintre noi aduce argumente. Cred că astăzi cel mai bine este să ne ascultăm, luăm o pauză, discutăm cu toţii, vedem exact ce se întâmplă în următoarea perioadă. Mergem la consultări, la preşedinte. Este un lucru normal şi firesc să se întâmple lucrul ăsta. Nu sub imperiul emoţiilor luăm decizii politice", a declarat Nicoleta Pauliuc. 

Moţiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi pentru, însă Nicoleta Pauliuc spune că PNL trebuie să continue parteneriatul cu preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat că vrea o coaliţie pro-europeană. 

"PNL a primit un mandat. Îmi doresc parteneriatul cu preşedintele Nicuşor Dan, care spune foarte clar (...) că îşi doreşte o alianţă pro-europeană. Nu îmi doresc ca PNL să fie partidul-anexă al nimănui. Să fie PNL, nici anexa USR, nici anexa PSD. Tocmai din acest motiv, eu cred că în următoarea perioadă, discuţiile, faptul că ne aşezăm la masă cu toţii, ne ascultăm, este un lucru extraordinar de important. Şi în perioada următoare, timpul eu sunt sigură că va deschide. PNL nu va înghiţi niciun broscoi. Noi suntem Partidul Naţional Liberal, avem o doctrină, avem nişte obiective, avem lucruri pe care trebuie să le ducem mai departe. Să facem reforme, să continuăm reforme", a mai spus aceasta. 

CITEŞTE ŞI Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan: Exclud scenariul anticipatelor / video

"Viziunea liberală poate fi pusă în practică doar în Guvern"

"Mie nu mi-e frică. Eu am intrat în Parlament să fac politici pentru cei care m-au trimis. Nu mi-a spus nimic altceva decât 'un pic mai bine pentru noi'. De asta sunt în Partidul Naţional Liberal. Pentru că eu am o viziune liberală şi vreau ca viziunea mea liberală să fie pusă în practică. Unde pot să o pun în practică? Decât în guvern. (...) Eu, personal, susţin un lucru: că e foarte important ca noi să fim la guvernare, să acceptăm cu toţii că 'nu lângă AUR', să mergem pe o coaliţie pro-europeană, aşa cum îşi doreşte şi preşedintele Nicuşor Dan, şi să dăm astăzi un mesaj către toate cancelariile europene şi internaţionale, către partenerii noştri strategici că PNL este un partid responsabil. Dacă astăzi a trecut o moţiune, asta nu înseamnă că noi suntem mai puţini responsabili decât eram ieri, când eram la guvernare", a completat Nicoleta Pauliuc. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
Nicoleta Pauliuc
nicusor dan
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
Publicat acum 26 minute
Deținut evadat la Craiova. Bărbatul a decedat după ce polițiștii care încercau să-l prindă l-au împușcat
Publicat acum 46 minute
Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Publicat acum 46 minute
Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Publicat acum 57 minute
Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 49 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close