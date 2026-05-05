DCNews Stiri Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Data actualizării: 12:11 05 Mai 2026 | Data publicării: 12:07 05 Mai 2026

Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a făcut un ultim gest la Palatul Victoria, pregătindu-se de situația în care va pleca acasă.

”Acum să mă refer la companii, că ăsta-i deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem niște probleme serioase, niște conducte sparte, ca la termoficare și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, aceste pierderi enorme, nu din cauza ruginii, ci din cauza găurilor date și necorectate, țara nu-și poate echilibra bugetele. Atunci, știți, moțiunea stinge lumina. E una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi! Și vă dau niște exemple:

Transelectrica! Ca să avem energie ieftină, cum ne dorim cu toții, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi? Avem 19.000 de megawați capacitate totală, la care este ocupat 9000 de megawați și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat, nu sunt 1 la 1 acești megawați, dar oricum, am eliberat mai multe decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot.

Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar, oricum, unii sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. Dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom avea, pe termen scurt, preț la energie ieftină. 

Am zis că nu plec din acest Guvern până când, în această dimineață, nu am venit cu o Ordonanță să impun garanții ferme, ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit că, dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat” a spus premierul Ilie Bolojan, în fața Parlamentului, înainte de votul pe moțiunea de cenzură ce vizează Guvernul pe care-l conduce. 

Comentarii (5)

Mrian Botezatu   •   05 Mai 2026   •   14:17

Duca-se...si daca o sa ne fie mai rau asa sa fie.Voiosi le ducem toate.

DANIELA NICOLETA BANU   •   05 Mai 2026   •   13:46

Și -a făcut reclamă pe ultima sută de metri... cât de corect este, ce intenții bune are... Dar sunt greu de crezut cam toți politicienii noștri. Toți au talentul de a "convinge". Când se găsesc în studiourile televiziunilor își dau repede arama pe față prin felul în care se contrazic, vorbesc toți deodată, se ironizează și dau la iveală lucruri ce arată încrengături de interese... Bolojan nu a dat rezultate prea grozave cu guvernul lui. Un polonez în Polonia făcea treabă mai bună. Se fură mai puțin în Polonia...

Terente   •   05 Mai 2026   •   12:45

Păcat că va trece moțiunea.
Poate nu...

Jean   •   05 Mai 2026   •   12:26

Ce fac baieți destepți pe care psd si aur tot psd nu- i vede chiar îi sustine ce-o sa faca peiu ca toate actiunile pe numele lui trebuie sa renunțe la ele de la societatile de stat că guvernul nu va cădea si acoliti lui grindeanu de la transporturi

