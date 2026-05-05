Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță

”Acum să mă refer la companii, că ăsta-i deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem niște probleme serioase, niște conducte sparte, ca la termoficare și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, aceste pierderi enorme, nu din cauza ruginii, ci din cauza găurilor date și necorectate, țara nu-și poate echilibra bugetele. Atunci, știți, moțiunea stinge lumina. E una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi! Și vă dau niște exemple:

Transelectrica! Ca să avem energie ieftină, cum ne dorim cu toții, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi? Avem 19.000 de megawați capacitate totală, la care este ocupat 9000 de megawați și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat, nu sunt 1 la 1 acești megawați, dar oricum, am eliberat mai multe decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot.

Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar, oricum, unii sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. Dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom avea, pe termen scurt, preț la energie ieftină.

Am zis că nu plec din acest Guvern până când, în această dimineață, nu am venit cu o Ordonanță să impun garanții ferme, ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit că, dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat” a spus premierul Ilie Bolojan, în fața Parlamentului, înainte de votul pe moțiunea de cenzură ce vizează Guvernul pe care-l conduce.

