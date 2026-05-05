Matematica votului: Cum se împart voturile la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Data actualizării: 13:52 05 Mai 2026 | Data publicării: 13:40 05 Mai 2026

Matematica votului: Cum se împart voturile la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Autor: Doinița Manic

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Iată cum se împart voturile în Parlament la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Marți, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului este dezbătută și votată moțiunea de cenzură față de Guvernul Bolojan ”STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de parlamentarii AUR, PSD și PACE.

Şedinţa plenului reunit este condusă de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464.

La dezbateri prezenţa parlamentarilor este fizică şi online, în timp ce votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică. Totuși, important de precizat este că pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de o majoritatea tuturor parlamentarilor, nu doar a celor prezenți, pragul fiind de 233 de voturi „pentru”, adică adică jumătate plus unul din totalul parlamentarilor.

Aritmetica din Parlament în ziua votului moțiunii

PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deci din aceste partide deocamdată nu așteptăm la surprize. Precizăm că PNL are 73 de parlamentari, USR – 59, iar UDMR – 32. Deci, din tabăra susținătorilor lui Bolojan fac parte 165 de parlamentari.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu le-a cerut parlamentarilor să voteze „la vedere”. Liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunțase că fiecare ales va decide individual modul în care își exprimă votul. Dacă toți votează „pentru” ar trebui să fie 90 de voturi.

De cealaltă parte, PSD a anunțat că va vota la vedere. Social-democrații au 129 de senatori și deputați.

Și parlamentarii Grupului PACE - Întâi România vor vota la vedere, a anunţat liderului grupului Adrian Peiu, deși votul asupra moțiunii de cenzură este de regulă secret, cu bile. PACE are 12 senatori.

Diana Șoșoacă a anunțat astăzi că parlamentarii formațiunii S.O.S. România vor vota moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, iar votul va fi unul la vedere. S.O.S. are 15 parlamentari.

Și parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri (POT) vor vota la vedere moțiunea de cenzură. POT are 16 parlamentari.

În schimb, conducerea minorităților naționale din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi „la liber”. Știm că grupul minorităților are în total 17 aleși, dar este greu de anticipat care și cum va vota.

Rămân neafiliații - 22.

Dacă toți cei de la PSD; AUR, PACE, POT și S.O.S votează moțiunea ar trebui să fie un total de 262 de voturi. Totuși, ar putea veni și voturi în plus de la minorități și neafiliați. Rămâne de văzut cum va arăta calculul final.

motiune de cenzura
guvernul bolojan
