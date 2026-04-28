DCNews Stiri România riscă retrogradarea la "Junk" din cauza crizei politice. Avertismentul lansat de unul dintre consilierii onorifici ai lui Bolojan: Greșeala cea mai mare!
Data publicării: 19:07 28 Apr 2026

România riscă retrogradarea la "Junk" din cauza crizei politice. Avertismentul lansat de unul dintre consilierii onorifici ai lui Bolojan: Greșeala cea mai mare!
Autor: Tiberiu Vasile

portofel gol fara bani Foto: Pixabay/ Portofel gol

România intră într-o zonă de maximă instabilitate politică și economică, după retragerea sprijinului pentru guvern, avertizează unul dintre consilierii onorifici ai premierului Ilie Boloajn.

Pe fondul unei crize politice care se adâncește rapid, România intră într-o etapă de maximă vulnerabilitate instituțională, după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru guvern și au depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva executivului. În acest climat tensionat, scenariul unei căderi a guvernului Bolojan devine tot mai plauzibil, iar piețele financiare încep să reacționeze la semnalele de instabilitate.

În paralel, temerile privind degradarea percepției de risc a României se amplifică, în condițiile în care discuția despre o posibilă retrogradare la statutul de „junk” nu mai este tratată exclusiv teoretic, ci ca o consecință directă a derapajului politic și fiscal.

Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Bolojan: Greșeala cea mai mare pe care o putem face în momentul de față

Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului și economist-șef la Raiffeisen Bank din 2005, a declarat în timpul unei intervenții la Digi24 că agențiile de rating urmăresc cu atenție evoluțiile din România. Potrivit acestuia, continuarea instabilității și eventuala cădere a guvernului ar putea declanșa o reevaluare severă a riscului de țară, cu efecte directe asupra costurilor de finanțare și accesului la piețele internaționale de capital.

"Ceea ce cred că e important, pentru toată lumea, pentru investitori, pentru Comisia Europeană, pentru agențiile de rating, pentru cetățeni, este ca România să continue acest parcurs de consolidare fiscală. Adică, greșeala cea mai mare pe care o putem face în momentul de față este ca, după aceste eforturi mari, cu costuri economice, sociale, pe care le știm cu toții, de reducere a deficitului bugetar și de însănătoșire a finanțelor, să facem pași înapoi. Ar fi o greșeală uriașă.

Instabilitatea politică și guvernamentală riscă să ne ducă în principiul pașilor înapoi. S-ar putea să vedem că acea consolidare fiscală nu mai progresează, ba chiar, din potrivă, Doamne ferește, să alunecăm din nou spre deficit bugetar. De asemenea, și partea de fonduri europene e importantă. Știm cu toții că în august se termină PNRR-ul și sunt multe miliarde de euro rămase, care trebuie absorbite până în august 2026. Absorbția lor depinde de niște jaloane pe care le avem încă de îndeplinit. Instabilitatea politică poate afecta capacitatea noastră de a îndeplini aceste jaloane și de a trage acei bani. Implicațiile nu sunt doar la nivel economic, pentru că banii respectivi nu mai vin în România, ci și la nivel bugetar.

"Suntem într-o zonă de incertitudine, iar dobânzile au început deja să crească"

Dacă vom avea instabilitate politică, guvernul cade, nu vom avea o perspectivă ca executivul să continue consolidarea fiscală, pentru că lucrul acesta este cel mai important pentru agențiile de rating, România are o problemă bugetară gravă. Am parcurs o parte din această traiectorie de reducere a deficitului bugetar, dar mai avem de parcurs o cale destul de lungă până să ajungem la o zonă de sustenabilitate a finanțelor publice. Dacă guvernul nu va mai avea capacitatea de a implementa consolidarea fiscală, atunci probabil că și investitorii, și agențiile de rating vor reacționa, în sensul în care riscul de țară perceput va fi din nou foarte mare.

Suntem într-o zonă de incertitudine, iar dobânzile au început deja să crească. Sunt multe lucruri sensibile. România, având necesitatea de a împrumuta mulți bani de pe piețele financiare, iar costurile sunt destul de înalte, cele pe care le avem, e important să menținem încrederea piețelor. Încrederea piețelor o poți ține doar dacă ești serios și continui aceeași traiectorie de însănătoșire a finanțelor publice. Dacă aceste lucruri sunt puse la îndoială, sigur că investitorii vor reacționa, costurile de finanțare vor crește", a explicat Ionuț Dumitru.

