Pe fondul intensificării ritmului de lucru și al presiunilor din mediul profesional, burnout-ul începe să fie recunoscut ca o problemă reală în tot mai multe state europene. Dacă unele țări au deja legislație clară în acest sens, altele sunt încă în faza de dezbatere.

Delia Kelly, profesionist în domeniul financiar, cu experiență în Belgia și Irlanda, explică diferențele și oferă o perspectivă aplicată asupra sănătății mentale la locul de muncă.

„În România nu este reglementat burnout-ul”

Invitata a subliniat că, în prezent, România nu are un cadru legal clar pentru această problemă. „Din câte știu eu, în România nu este reglementat burnout-ul. Cred că au fost doar niște propuneri legislative”.

În contrast, Belgia oferă un model bine structurat: „În Belgia este reglementat prin lege și este reglementat ca incapacitate de muncă. (...) Belgia are o protecție foarte mare a angajatului”.

Concediul pentru burnout și controalele statului

Delia a explicat și mecanismele prin care sistemul belgian încearcă să mențină un echilibru între sprijin și prevenirea abuzurilor.

„Sunt controale destul de multe, nu în sensul în care vor să vadă dacă oamenii se îmbolnăvesc, mai mult în ideea în care poate să nu se profite de această situație”.

De asemenea, există reguli fiscale clare: „Într-adevăr, se plătește salariul până la un anumit punct. Când persoana revine din burnout la locul de muncă, se plătesc acele taxe înapoi, nu poate în același an, dar anul următor”.

Irlanda: abordare mai flexibilă

Situația este diferită în Irlanda, unde burnout-ul nu este definit ca incapacitate de muncă.

„În Irlanda nu este considerată ca incapacitate de muncă, dar la fel există perioade care oamenii le pot lua dacă doctorul pune acest diagnostic”.

Cu toate acestea, companiile joacă un rol esențial: „Multe companii au aceste programe de reintegrare și de a asigura faptul că angajatul se întoarce la muncă și nu va fi abuzat de colegii lui sau nu va intra într-o atmosferă ostilă”.

Burnout-ul poate reveni: „Nu este ceva ce faci o dată”

Un aspect important subliniat de invitată este caracterul recurent al burnout-ului.

„Burnout-ul din cursurile mele și ce am învățat se poate întâmpla de mai multe ori pe parcursul vieții. Nu este ca și cum ai făcut azi un burnout și după aia nu-l mai faci”, spune ea.

Aceasta a explicat că factorii pot fi multipli: „Poate să ai și lucruri care se întâmplă în viața personală. Poate să fie un mix de lucruri”.

Atacurile de panică și soluția

Delia a oferit și o perspectivă simplificată asupra mecanismelor fiziologice implicate: „Atacul de panică este un chemical exchange, un schimb de chimicale în creier. (...) Dioxidul de carbon din corp scade mai repede pentru că tu te panichezi și respiri mai repede. Și atunci simți că rămâi fără aer. Asta nu înseamnă că mori”.

Invitata consideră că educația emoțională este esențială, mai ales pentru tineri: „Cred că ăsta e rolul tău ca manager, să te uiți și să ai și o responsabilitate față de cum îi înveți, mai ales pe cei tineri, cum să știe ce să facă în anumite situații”.

Ea a subliniat importanța gestionării emoțiilor: „Dacă ai un fel de manual pe această idee, atunci tu ești mai puțin predispus să te duci într-o zonă de burnout sau într-o zonă cu atacuri de panică”.

Diferențele dintre statele europene în abordarea burnout-ului arată că fenomenul este încă în proces de înțelegere și reglementare. În timp ce unele țări oferă protecție legislativă clară, altele se bazează mai mult pe inițiativele companiilor și pe responsabilitatea individuală. Cert este că subiectul devine tot mai relevant, iar discuțiile publice sunt abia la început.