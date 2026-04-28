DCNews Stiri Cum văd românii din diaspora burnout-ul, sănătatea mentală la muncă
Data publicării: 13:12 28 Apr 2026

EXCLUSIV Cum văd românii din diaspora burnout-ul, sănătatea mentală la muncă
Autor: Alexandra Curtache

Cum văd românii din diaspora burnout-ul, sănătatea mentală la muncă Cum văd românii din diaspora burnout-ul, sănătatea mentală la muncă / Sursa foto: Freepik

Burnout-ul devine o temă tot mai prezentă în Europa, însă modul în care este tratat diferă semnificativ de la o țară la alta. O româncă stabilită în Irlanda explică diferențele dintre sistemele occidentale și vorbește deschis despre impactul psihologic al muncii în mediul corporate.

Pe fondul intensificării ritmului de lucru și al presiunilor din mediul profesional, burnout-ul începe să fie recunoscut ca o problemă reală în tot mai multe state europene. Dacă unele țări au deja legislație clară în acest sens, altele sunt încă în faza de dezbatere.

Delia Kelly, profesionist în domeniul financiar, cu experiență în Belgia și Irlanda, explică diferențele și oferă o perspectivă aplicată asupra sănătății mentale la locul de muncă.

„În România nu este reglementat burnout-ul”

Invitata a subliniat că, în prezent, România nu are un cadru legal clar pentru această problemă. „Din câte știu eu, în România nu este reglementat burnout-ul. Cred că au fost doar niște propuneri legislative”.

În contrast, Belgia oferă un model bine structurat: „În Belgia este reglementat prin lege și este reglementat ca incapacitate de muncă. (...) Belgia are o protecție foarte mare a angajatului”.

Concediul pentru burnout și controalele statului

Delia a explicat și mecanismele prin care sistemul belgian încearcă să mențină un echilibru între sprijin și prevenirea abuzurilor.

„Sunt controale destul de multe, nu în sensul în care vor să vadă dacă oamenii se îmbolnăvesc, mai mult în ideea în care poate să nu se profite de această situație”.

De asemenea, există reguli fiscale clare: „Într-adevăr, se plătește salariul până la un anumit punct. Când persoana revine din burnout la locul de muncă, se plătesc acele taxe înapoi, nu poate în același an, dar anul următor”.

Irlanda: abordare mai flexibilă

Situația este diferită în Irlanda, unde burnout-ul nu este definit ca incapacitate de muncă.

„În Irlanda nu este considerată ca incapacitate de muncă, dar la fel există perioade care oamenii le pot lua dacă doctorul pune acest diagnostic”.

Cu toate acestea, companiile joacă un rol esențial: „Multe companii au aceste programe de reintegrare și de a asigura faptul că angajatul se întoarce la muncă și nu va fi abuzat de colegii lui sau nu va intra într-o atmosferă ostilă”.

Burnout-ul poate reveni: „Nu este ceva ce faci o dată”

Un aspect important subliniat de invitată este caracterul recurent al burnout-ului.

„Burnout-ul din cursurile mele și ce am învățat se poate întâmpla de mai multe ori pe parcursul vieții. Nu este ca și cum ai făcut azi un burnout și după aia nu-l mai faci”, spune ea.

Aceasta a explicat că factorii pot fi multipli: „Poate să ai și lucruri care se întâmplă în viața personală. Poate să fie un mix de lucruri”.

Atacurile de panică și soluția

Delia a oferit și o perspectivă simplificată asupra mecanismelor fiziologice implicate: „Atacul de panică este un chemical exchange, un schimb de chimicale în creier. (...) Dioxidul de carbon din corp scade mai repede pentru că tu te panichezi și respiri mai repede. Și atunci simți că rămâi fără aer. Asta nu înseamnă că mori”.

Invitata consideră că educația emoțională este esențială, mai ales pentru tineri: „Cred că ăsta e rolul tău ca manager, să te uiți și să ai și o responsabilitate față de cum îi înveți, mai ales pe cei tineri, cum să știe ce să facă în anumite situații”.

Ea a subliniat importanța gestionării emoțiilor: „Dacă ai un fel de manual pe această idee, atunci tu ești mai puțin predispus să te duci într-o zonă de burnout sau într-o zonă cu atacuri de panică”.

Diferențele dintre statele europene în abordarea burnout-ului arată că fenomenul este încă în proces de înțelegere și reglementare. În timp ce unele țări oferă protecție legislativă clară, altele se bazează mai mult pe inițiativele companiilor și pe responsabilitatea individuală. Cert este că subiectul devine tot mai relevant, iar discuțiile publice sunt abia la început. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Viktor Orban şi-a prezentat demisia din funcţia de lider al Fidesz, dar partidul nu i-o acceptă
Publicat acum 10 minute
Mircea Abrudean: PNL va face tot ce e posibil pentru a bloca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 29 minute
Tratamentul greșit pentru o problemă greșită: milioane de persoane iau inutil medicamente pentru reflux
Publicat acum 30 minute
Ambasada Statelor Unite la București, mesaj privind parteneriatul cu România
Publicat acum 1 ora si 14 minute
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan / Update: Și PSD a strâns voturile necesare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close