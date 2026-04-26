Trump: Sistemul iranian petrolier ar putea exploda în trei zile

Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune și al restricțiilor care afectează exporturile de țiței iranian.

Trump a descris un scenariu extrem și a explicat că blocarea exporturilor obligă Iranul să își stocheze petrolul fără posibilitatea de a-l transporta.

„Când ai cantități mari de petrol în subteran, dacă, din orice motiv, linia de producție este oprită pentru că nu poți încărca țițeiul în containere sau pe nave, linia explodează din interior”, a afirmat acesta.

El a susținut că presiunea acumulată în sistemele de conducte și în depozitele subterane ar putea provoca daune majore infrastructurii energetice iraniene, posibil ireversibile.

„Mai sunt doar trei zile”

În același context, liderul de la Casa Albă a insistat asupra urgenței situației, afirmând că Iranul ar avea la dispoziție un interval foarte scurt pentru a evita o criză majoră.

„Mai sunt doar trei zile până se va întâmpla asta”, a spus Trump în interviu.

Declarațiile vin în condițiile în care situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de tensionată, cu blocaje și incidente maritime care afectează fluxul global de petrol. Analiștii avertizează că orice escaladare suplimentară ar putea avea efecte directe asupra prețului petrolului și asupra economiei globale.