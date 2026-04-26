DCNews Stiri Internațional Trump: Sistemul iranian petrolier ar putea exploda în trei zile
Data publicării: 23:12 26 Apr 2026

Trump: Sistemul iranian petrolier ar putea exploda în trei zile
Autor: Bogdan Bolojan

nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Într-un interviu acordat Fox News, președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment privind situația critică din sectorul energetic al Iranului și susține că infrastructura petrolieră a țării ar putea ajunge la un punct de colaps în doar câteva zile, în contextul blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune și al restricțiilor care afectează exporturile de țiței iranian.

Trump a descris un scenariu extrem și a explicat că blocarea exporturilor obligă Iranul să își stocheze petrolul fără posibilitatea de a-l transporta.

„Când ai cantități mari de petrol în subteran, dacă, din orice motiv, linia de producție este oprită pentru că nu poți încărca țițeiul în containere sau pe nave, linia explodează din interior”, a afirmat acesta.

El a susținut că presiunea acumulată în sistemele de conducte și în depozitele subterane ar putea provoca daune majore infrastructurii energetice iraniene, posibil ireversibile.

„Mai sunt doar trei zile”

În același context, liderul de la Casa Albă a insistat asupra urgenței situației, afirmând că Iranul ar avea la dispoziție un interval foarte scurt pentru a evita o criză majoră.

„Mai sunt doar trei zile până se va întâmpla asta”, a spus Trump în interviu.

Declarațiile vin în condițiile în care situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de tensionată, cu blocaje și incidente maritime care afectează fluxul global de petrol. Analiștii avertizează că orice escaladare suplimentară ar putea avea efecte directe asupra prețului petrolului și asupra economiei globale.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Noua cursă pentru Lună: SpaceX, Blue Origin și China accelerează planurile
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Cum să prepari un piure de cartofi perfect: Trucul folosit de bucătari celebri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Trump: Sistemul iranian petrolier ar putea exploda în trei zile
Publicat acum 2 ore si 43 minute
40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Unde erai când ai aflat de catastrofa nucleară?
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Devine Galațiul zonă de risc? Ministrul Apărării: Performanța radarelor este limitată / Ce soluție a găsit MApN
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 38 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 13 ore si 25 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 6 ore si 52 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
Publicat acum 16 ore si 10 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 18 ore si 40 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close