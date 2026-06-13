Avion militar, prăbușit la aterizare, în India. Nu se știe momentan câte persoane erau la bord / video

Avion militar, prăbușit la aterizare, în India. Nu se știe momentan câte persoane erau la bord / FOTO: colaj capturi video YouTube @Republic World

Un avion de transport militar Antonov AN-32, aflat în dotarea Forțelor Aeriene Indiene, s-a prăbușit sâmbătă în momentul aterizării la baza aeriană Jorhat, situată în nord-estul Indiei. Anunțul a fost făcut de armată, fără a oferi imediat informații despre victime sau numărul persoanelor aflate la bord. Informația a fost transmisă de AFP.

„Un AN-32 al IAF s-a prăbuşit astăzi în timp ce ateriza la Jorhat. A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului”, au transmis Forțele Aeriene Indiene într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Mai multe publicații din India au difuzat imagini cu coloane dense de fum negru ce se ridică deasupra bazei aeriene. Ulterior, au fost publicate și fotografii cu epava avionului de fabricație rusă, distrusă, înconjurată de personal militar aflat la fața locului.

Istoric de incidente cu același tip de aeronavă

În 2019, un alt avion AN-32 care decolase tot de pe baza Jorhat s-a prăbușit în statul Arunachal Pradesh, în apropierea frontierei cu China. Accidentul s-a soldat cu moartea tuturor celor 13 persoane aflate la bord, pasageri și membri ai echipajului.

Forțele Aeriene Indiene operează aproximativ 100 de aeronave bimotor Antonov AN-32, de fabricație rusă, utilizate în prezent pentru o gamă largă de misiuni de transport militar.