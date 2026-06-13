Marea Britanie intră în sărbătoare! Momentul grandios pregătit pentru Regele Charles - foto AI

Steagul regimentar care va fi purtat în cadrul ceremoniei din acest an este „King’s Colour” al regimentului Grenadier Guards.

Marea Britanie se pregătește să celebreze ziua oficială de naștere a Regelui prin tradiționala ceremonie Trooping the Colour, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente militare și regale ale anului. Mii de persoane sunt așteptate pe Whitehall, alături de membrii Familiei Regale, pentru această manifestare anuală care reunește toate cele trei ramuri ale forțelor armate în onoarea aniversării oficiale a Regelui Charles al III-lea, potrivit The Independent.

Regele Charles, Regina și Kate Middleton, în centrul atenției

O impresionantă procesiune regală cu trăsuri va atrage atenția mulțimii pe bulevardul The Mall. La eveniment vor participa Regele, Regina și Prințesa de Wales, care este așteptată să fie însoțită de copiii săi. Aceștia vor fi escortați de cavaleriștii Regimentului Household Cavalry Mounted Regiment.

În formațiune se vor afla și membrii Familiei Regale care dețin funcții onorifice în armată: William, Prinț de Wales, colonel al Welsh Guards, Anne, Prințesa Regală, colonel al Blues and Royals, și Edward, Duce de Edinburgh, colonel al Scots Guards.

Demonstrația impresionantă pregătită de Gărzile Regale

Pe esplanada Horse Guards Parade, militarii Gărzilor Regale, îmbrăcați în tunicile lor roșii distinctive și purtând celebrele căciuli din blană de urs, vor executa demonstrații de marș sincronizat. Aceste exerciții sunt rezultatul mai multor săptămâni de pregătire intensă și reprezintă o parte importantă a atribuțiilor lor ceremoniale.

Evenimentul, unul dintre cele mai importante din calendarul regal britanic, se va încheia cu apariția Familiei Regale pe balconul Buckingham Palace, de unde va fi urmărit tradiționalul survol al aeronavelor Forțelor Aeriene Regale (RAF).

Steagul special care va fi purtat la ediția din acest an

Steagul regimentar care va fi purtat în acest an este noul „King’s Colour” al regimentului Grenadier Guards, înmânat de Rege la începutul săptămânii în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Buckingham. În timpul paradei de sâmbătă, acesta va fi escortat de militarii din King’s Company.

Noul ministru britanic al Apărării, Dan Jarvis, este așteptat printre spectatori, alături de alți membri importanți ai Guvernului, inclusiv prim-ministrul. Participarea are loc după demisia surprinzătoare a predecesorului său, John Healey, care a renunțat la funcție în urma unor dispute privind finanțarea pe termen lung a armatei.

Povestea regimentului cu o tradiție de aproape patru secole

Regimentul Grenadier Guards a fost înființat în anul 1656, la Bruges, în Belgia, de către regele exilat Carol al II-lea al Angliei, pentru a-l proteja în perioada în care Anglia era condusă de Oliver Cromwell.

Regele Charles, care este colonel-șef al regimentului Grenadier Guards, a vizitat King’s Company la cazarma din Aldershot în ajunul paradei și le-a urat militarilor „mult succes” pentru marele eveniment.

„Din perioada Paștelui vă antrenați fără încetare și pot auzi de la Palatul Buckingham sunetul regulat al tobelor. Știu că exersați constant pentru a fi pregătiți de paradă”, le-a spus monarhul.

Acesta a adăugat:

„De-a lungul celor 370 de ani de existență, ați făcut această țară incredibil de mândră prin efortul, serviciul și sacrificiile voastre. Mă simt foarte mândru și privilegiat să fiu aici.”