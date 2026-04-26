Devine Galațiul zonă de risc? Ministrul Apărării: Performanța radarelor este limitată / Ce soluție a găsit MApN

Un nou atac al Rusiei în apropierea graniței cu România a provocat pagube în municipiul Galați, sâmbătă dimineață, după ce fragmente dintr-o dronă au căzut într-o zonă locuită. De asemenea, o dronă intactă a fost găsită, duminică, pe un câmp din județul Tulcea.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost prezent în studioul Digi24, unde a vorbit despre situația de la Galați și a explicat că Armata Română poate supraveghea spațiul aerian la altitudini mari, însă la altitudini joase capacitatea radarelor este limitată de relief și de tehnologie. Potrivit ministrului, există soluții pentru aceste situații, dar ele sunt puține și sunt folosite în zonele cu risc ridicat, iar reducerea vulnerabilităților rămâne o prioritate.

„Armata Română are o capabilitate tehnică de a supraveghea absolut întreg spațiul aerian românesc, de la o altitudine în sus. De la o altitudine în jos, lucrurile se împart în scenarii și situații. În funcție de situația reliefului din zonă, radarul emite niște unde electromagnetice, care atunci când ating un obiect reflectă și își dau seama de distanță, de altitudine, de viteză. Dacă este relief de jur împrejur, performanța acestor radare este limitată, fie pe distanță, fie pe înălțime, pentru că fasciculul de la sol nu mai ajunge să atingă obiectul.

Un alt aspect este legat de altitudine, care nu mai e foarte influențată de relief. Dacă se zboară la 50 de metri, cum a fost drona de la Galați, la 45-50 de metri, acolo trebuie să existe o soluție radar locală. Armata Română are și soluții pentru astfel de situații, însă sunt limitate, puține, și le direcționăm acolo unde este apreciat că riscul este mai mare, unde frecvența de a se întâmpla astfel de situații este mai mare.

În fiecare zi încercăm ca numărul de situații, care să nu poată fi acoperit în orice scenariu, să scadă. E o preocupare majoră și se fac lucruri”, a spus ministrul Apărării.

„Tehnologia dronelor împotriva cărora luptăm se îmbunătățește”

Potrivit ministrului, dronele devin tot mai avansate datorită tehnologiei care le permite chiar să atace alte ținte în aer.

„Tehnologia dronelor împotriva cărora luptăm se îmbunătățește. Sunt altfel de drone, sunt cu altă amprentă termică, sunt cu poziționarea motorului în față, nu în spate, sunt cu capacitate de atac a celor care vor să atace drona respectivă. Dacă până acum dronele erau pur și simplu direcționate să explodeze acolo unde pică, acum au încărcătură care poate pleca împotriva unui elicopter, care este la o anumită distanță de ea, și să atace elicopterul. Nu este cazul celor care au fost descoperite acum”, a spus ministrul Apărării.



Devine Galațiul zonă de risc?

Ministrul Apărării a explicat că riscul pentru Galați depinde de scenarii, însă în majoritatea cazurilor nu există pericol. Potrivit acestuia, România nu este vizată de un atac rusesc, iar incidentele sunt cauzate, de regulă, de drone care au deviat după ce au fost lovite de apărarea antiaeriană din Ucraina.

„Depinde de scenariu... Și nu e doar pentru Galați, e pentru multe alte zone din România. Pentru cele mai multe dintre scenarii nu este niciun risc.

Acum, dacă discutăm doar de scenarii pur teoretice, cum arată geometria pe foaie, pot exista anumite situații în care riscul matematic poate exista, dar România nu este o țară aflată în conflict. România nu este o țară aflată în război, nu este niciun fel de strat de informație care să ne facă pe noi să credem că este un interes din partea Federației Ruse să atace România.

Ceea ce vedem că se întâmplă în astfel de situații, de cele mai multe ori, sunt drone care sunt împușcate de apărarea antiaeriană din Ucraina. Se trage în ele cu glonț, li se modifică structura aerodinamică, își pierd poate coordonarea GPS pentru că este bruiaj și din Ucraina și continuă să zboare pe o altă traiectorie, fie până își consumă combustibilul, fie până când se lovesc de ceva și pică”, a spus ministrul Radu Miruță.

Ce soluție a găsit MApN

Radu Miruță a anunțat că începând de săptămâna viitoare vor fi redistribuite capabilități militare în zonele considerate cu risc mai mare. Acesta a explicat că resursele sunt limitate și sunt mutate în funcție de nivelul de risc. De asemenea, vor fi introduse două noi dispozitive pentru a îmbunătăți capacitățile existente în zonele vulnerabile.

„De săptămâna viitoare, după ce am văzut că se întâmplă și în această zonă - pe care noi nu o consideram cu risc, pentru că în ultimii 3 ani nu a fost o astfel de situație, față de altele unde se repetă cu o frecvență mai mare astfel de intrări ale dronelor în spațiul aerian - mutăm niște capabilități noi în această zonă.

Numărul capabilităților noi pe care le avem nu este infinit. Avem niște piese pe care le mutăm dintr-o parte în alta pentru a acoperi diverse scenarii. Luăm dintr-o zonă în care apreciem că riscul este foarte, foarte mic și mutăm într-o zonă în care riscul este puțin mai mare. Este un culoar pe care îl vom pune în practică în zilele următoare.

Adițional, mai intră în operare încă două dispozitive noi. Cele două dispozitive noi vin să îmbunătățească ceea ce avem acum, adică nu le mutăm dintr-o altă parte pentru a descoperi în altă zonă, ci vin piese noi pe tabla de șah, pe care le ducem în zonele în care specialiștii Armatei Române consideră că există riscuri.

Una este programată să intre în operațiunea care se desfășoară acolo începând de săptămâna aceasta”, a spus Radu Miruță, ministrul Apărării, la Digi24.